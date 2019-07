[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Today

BASEBALL

Cal Ripken 10u Pacific Southwest

Regional: At Central Oahu Regional Park Y1–Hanford (Calif.) vs. M8K PLAYZ, 9:30 a.m.; Rohnert Park (Calif.) vs.

Honolulu, noon; San Luis Obispo (Calif.) vs. Hana Hou, 2:30 p.m.; At Central Oahu Regional Park Y3–Yuma (Ariz.) vs. Rose Park (Utah), 10 a.m.; Taylorsville (Utah) vs. Spanish Springs (Nev.), 12:30 p.m.; Uptown Long Beach (Calif.) vs. Guam, 3 p.m.

THURSDAY

BASEBALL

Cal Ripken 10u Pacific Southwest

Regional: Play in–9-seed vs. 8-seed, time tba, at Central Oahu Regional Park.

GOLF

Oahu Country Club Men’s Invitational: First round, 6:45 a.m., at Oahu Country Club.

Baseball

Cal Ripken 9u Pacific

Southwest Regional

Tuesday

At Hanford, Calif.

Mililani Astros 16, Heartwell (Calif.) 5, 5 inn.

W–Noah Balderas 5 IP, 7 H, 2 ER, 4 K.

Leading Hitters–Mililani Astros: Trison Satele 3-3, 3b, 3 runs, 3 RBI; Bryson

Yonemori 3-3, run, RBI; Noah Balderas 2-2, 2 runs, RBI; Pono Chung 2-3, 2 runs, 2 RBI; Luke Furutani 2-3, run, RBI.

Note: Mililani Astros (2-0) will play Tulare (Calif.) today.

Yuma (Ariz.) 8, Manoa Crowns 4

Leading Hitters–Manoa Crowns: Eli Iopa 2-2, 2b, RBI.

Note: Manoa Crowns (0-2) are off today and will play Clovis (Calif.) on Thursday.

Cal Ripken 10u Pacific

Southwest Regional

Tuesday

At Central Oahu Regional Park

Hana Hou 13, Uptown Long Beach (Calif.) 0, 4 inn.

W–Jonah Brub 3 IP, 1 H, 0 ER, 4 K.

Leading Hitters–Hana Hou: Ryder Asuncion 2-3, 2b, run, 2 RBI; Trycen

Kaimiola 2-3, 2b, run, 3 RBI; Hoshio Oyama 2-3, run, 2 RBI; Ryeder Takahashi 2-3, 2b, 2 runs, 2 RBI.

Honolulu Saints 10, Spanish Springs (Nev.) 0, 4 inn.

W–Brayden Bello 4 IP, 0 H, 0 ER, K.

Note: Bello threw 35 pitches en route to a perfect game.

Leading Hitters–Honolulu Saints: Jayden Oshiro 2-3, 2b, 3 runs, 2 RBI; Chase Thompson 2-3, 2b, 3b, run, RBI; Patrick Murray 2-4, run; Pakela Wheeler 2-3, 2b, run.

M8K PLAYZ 22, Rose Park (Utah) 0,

3 inn.

W–Zayne Ho’okala 3 IP, 3 H, 0 ER, 4 K.

Leading Hitters–M8K PLAYZ: Peyton Lum HR, 2 runs, 3 RBI; Kamakoa Grace 2-2, 2 runs, 2 RBI; Kemohe Naiwi 2-3, 2 runs, 3 RBI; Ka’alekahi Kuhaulua 2-4, 2 2b, 3 runs, 2 RBI.

Hanford (Calif.) 6, Yuma (Ariz.) 3

W–Edgar Espinoza 2 IP, 1 H, 0 ER, K.

Leading Hitters–Hanford: Tristan Puga HR, run, 2 RBI; Anthony Rodriguez III 2-2, 2 RBI; Landon Young 2-3, 2b, run. Yuma: Jose Alatorre 2-2, 3b, 2 runs, RBI.

San Luis Obispo (Calif.) 11, Guam 1

W–Tyler Blaney 5 IP, 3 H, 0 ER, 2 K.

Leading Hitters–San Luis Obispo:

Jacob Riley 3-4, 2b, run, 2 RBI; Parker

Wyatt 3-4, 3 runs, RBI; Forrest Avrett 2-3, run, 2 RBI; Chase Hernandez 2-3, 3b, 2 runs, RBI; Leyton Stevens 2-3, RBI.

Taylorsville (Utah) 7, Rohnert Park (Calif.), 6

no stats available

Cal Ripken 11u Pacific

Southwest Regional

Tuesday

At Vernal, Utah

Hawaii Kai Elite 13, Elk Grove (Calif.) 9

WP–Ayden Goo 3.1 IP, 3 H, 0 ER, 2 K

Leading Hitters–Hawaii Kai Elite:

Taimane Purcell 2-4, HR, run, 3 RBI;

Colten Silva 3-4, 2b, run, 3 RBI.

Note: Hawaii Kai Elite (2-0) is off today and will finish pool play on Thursday against Roosevelt (Utah).

Elite Warriors 5, Kingsburg (Calif.) 4,

7 inn.

WP–Trenton Caliboso 1.2 IP, 3 H, 0 ER.

Leading Hitters–Elite Warriors: Pono Tabangcura 2-4, 3 RBI; Tryten Vicari 2-4, run.

Note: Elite Warriors (2-0) will play Mueller Park (Utah) today.

JUNIOR GOLF ASSOCIATION OF HAWAII

JGAH Open

Monday, At Mid-Pacific Country Club

Boys

10 and under

87–Linken Tanabe. 94–Gabriel Caro.

96–Taylor George. 105–Carson Kage.

11 to 12

87–Shiloh Niles. 92–Anthony Uehara.

96–Braydn Sato. 99–Jordan

Garcia-Hunter. 102–Gunnar Lee.

13 to 14

82–Tyler Tamayori. 83–Ayden Campos. 84–Braden Putzulu. 85–Jonathan Chung; Nate Choi. 87–Noah Camacho. 91–Jensen Chung. 94–Reyn Yokoi. 101–Magnus

Corpuz. 110–Joshua Han.

15 to 18

72–Joshua Hayashida. 78–Toby Baladad. 79–Robbie Kia. 84–Jordan Chung.

90–Breiton Sykes, Jason Katayama.

91–Dane Yokoi. 94–Ryan Dang, Taiki

Yamashita. 102–Tristan Isidro.

Girls

10 and under

80–Lemasiofo Tanielu. 81–Kady

Matsumoto. 91–Jacey Kage. 100–Lia Choi. 101–Megan George.

11 to 12

78–Kirsten Hall. 79–Madison Kuratani.

92–Jessica Doiguchi.

13 to 14

84–Jade Mauga. 85–Nicole Ikeda.

87–Bailey Nagai. 91–Bella Campos.

135–Samantha TK Europa.

15 to 18

75–Madison Campos. 77–Alison Takamiya. 79–Chloe Jang; Mari Nakamura.

85–Kaylee Akagi. 91–Aubrey Corpuz.

92–Katherine Welch. 98–Haley Yamasato. 104–Kristen Yamate. 107–Cassidy Tsutsui. 109–Tiana Miller.