Calendar

Today

BASEBALL

Cal Ripken 10u Pacific Southwest

Regional: Play in–9-seed vs. 8-seed, time tba, at Central Oahu Regional Park.

GOLF

Oahu Country Club Men’s Invitational: First round, 6:45 a.m., at Oahu Country Club.

FRIDAY

BASEBALL

Cal Ripken 10u Pacific Southwest Regional: Quarterfinals–4 matchups, time tba, at Central Oahu Regional Park.

GOLF

Oahu Country Club Men’s Invitational: Second round, 6:45 a.m., at Oahu Country Club.

Cal Ripken 12/60 Pacific Southwest Regional

Razorbackz 11, Rohnert Park, Calif. 4

WP—Damien Coyaso

Leading Hitters—Razorbackz: Nainoa Begonia 3-4; Chaseten Rice 2-3; ShaeDan McEnroe 2-3.

Cal Ripken 11u Pacific

Southwest Regional

Elite Warriors 14, Mueller Park, Utah 4

(4 innings)

WP—Trenton Caliboso 2 IP, 5 H, 4 ER

Leading Hitters—Elite Warriors: Pono Tabangcura 2-2, 2B, 2 runs, 3 RBI, Sky Hirota 2-3, 3 runs, Bunz Banis 2-2, 2-HR, 2 run, 4 RBI, Reysen Benigno 2-3, run, RBI.

Cal Ripken 10u Pacific

Southwest Regional

M8K PLAYZ 13, Hanford, Calif. 3

(4 innings)

WP—Ka’alekahi Kuhaulua 3 IP, 3 H, 0 ER, 4 Ks

Leading Hitters—M8K PLAYZ: Kamakoa Grace 2-4, 2-2B, 2 runs, 3 RBI, Peyton Lum 2-3, run, RBI

Yuma, Ariz. 18, Rose Park, Utah 0

(3 innings)

WP—Ricardo Ayala 2 IP, 2 H, 0 ER, 4 K

Leading Hitters—Yuma: Jose Alatorre 2-2, 3B, 3 runs, 3 RBI; Juan Chavez 3-3, 2B, 3 runs, RBI; Luis Cunningham 2-3, 2B, 2 runs, 3 RBI.

Honolulu Saints 11, Rohnert Park,

Calif. 1 (5 innings)

WP—Jayden Oshiro 4 IP, 2 H, 1 ER, 7 K

Leading Hitters—Saints: Brayden Bello 2-2, 2 runs, RBI; Maximus Taniguchi 2-3, 2B, run, RBI; Pakela Wheeler 2-3, 2B, 2 runs, 3 RBI.

Spanish Springs, Nev. 7, Taylorsville, Utah 6

WP—Kylle Glenn 1 IP, 0 H, 0 ER

Leading Hitters—Spanish Springs: Kyle Glenn 3-3, 2B, 3B, 2 runs, 2 RBI; Troy Riley 2-3, 2B, 3B, run, 2 RBI; JR Hoffman 2-3; Lucas Simpson 3-3, 2 runs. Taylorsville: Jayden Montoya 2-3, 2B, 2 runs; Alexander Mauger 2-3, run, 2 RBI.

Hana Hou 11, San Luis Obispo, Calif. 1

(4 innings)

WP—Deagan Kawahakui 5 IP (complete game), 2 H, 1 ER, 9 K

Leading Hitters—Hana Hou: Ryeder Takahashi 3-3, 2B, 3 runs, RBI; Ryder Asuncion 2-3, run, RBI; Trycen Kaimiola 2-3, 2B, run.

Uptown Long Beach, Calif. 11, Guam 1

(4 innings)

WP—Jack Champlin 3.2 IP, 1 H, 0 ER, 6 K

Leading Hitters—Uptown Long Beach: Jerry Garfiaz 2-3, HR, run, 2 RBI; Alexander Paredes 2-3, run; Henderson G. Carter V 2-3, 2B, run, 2 RBI; Caleb Satofu 2-3, 2-2B, 2 runs; Aliou Sullivan 2-3, 2 runs, RBI

Cal Ripken 9u Pacific

Southwest Regional

Tulare, Calif. 10, Mililani Astros 5

No stats reported