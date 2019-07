TODAY

PADDLING

>> Oahu Hawaiian Canoe Racing Association: Championships, 8:30 a.m., at Keehi Lagoon.

MONDAY

BASEBALL

Cal Ripken 10u Pacific Southwest Regional

At Central Oahu Regional Park, Saturday

Semifinals

Honolulu Saints 6, Hanford (Calif.) 1. W—Chase Thompson.

Leading hitters—HS: Thompson 2-3, 2b; Rand Gushiken 2-3, 2b. Han: Dawson Berna 2-2.

M8K PLAYZ (Hawaii) 12, Hana Hou 3. W—Zane Ho’okala.

Leading hitters—M8K: Kamakoa Grace 2-2; Ka’alekahi Kuhaulua 2-4, 2b, 2 RBIs; Kekona Begonia 2-3, 2b, 2 runs, 2 RBIs. HH: Deagan Kawahakui 2-3, 2 runs.

Final

M8K PLAYZ (Hawaii) 7, Honolulu Saints 0. W—Ka’alekahi Kuhaulua 41⁄3 IP, 1 H, 6 strikeouts).

Leading hitters: M8K: Peyton Lum 2-4; Zayne Ho’okala 2-4, 2 2bs.

Note: M8K PLAYZ advances to the 10u Cal Ripken World Series, which starts Aug. 2 in Phenix City, Ala.

All Tournament Team

Most Outstanding Player: Kamakoa Grace (M8K PLAYZ).

M8K PLAYZ: Zayne Ho’okala, Kemohe Naiwi.

Honolulu Saints: Jayden Oshiro, Chase Thompson, Patrick Murray. Hana Hou: Eriz Passi, Ryeder Takahashi.

Taylorsville (Utah): Jaden Montoya.

Hanford (Calif.): Nathan Chavez, Tristan Puga.

Cal Ripken 9u Pacific Southwest Regional

At Hanford, Calif.

Semifinal, Saturday

Laguna (Calif.) 7, Mililani Astros 6

Leading hitters—MA: Colten Conner 2-2; Tanner Ogata 2-4; Tauali’i Purcell 2-4; Pono Chung 2-2.

Note: The Astros finished the tournament with a 4-1 record. Colton Conner and Tyler Tokuda were named to the all-tournament team.

Quarterfinal, Friday

Mililani Astros 19, Scottsdale (Ariz.) 1, 4 inn. W—Tyler Tokuda.

Leading hitters—MA: Trison Satele 2-4; Tanner Ogata 2-3, 3 runs, 3 RBIs; Colten Conner 2-3, 4 runs; Kaeo Nouchi 2-3, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Trison Satele 2-4.

Cal Ripken 11u Pacific Southwest Regional

At Vernal, Utah

Semifinal, Saturday

Elite Warriors (Hawaii) 6, Hawaii Kai Elite 5. W—Reysen Benigno. S—Bunz Banis.

Leading hitters—HKE: Taimane Purcell 2-3, HR, 2 runs, 3 RBIs; Kahaku Harrison HR, 2 RBIs.

Note: Hawaii Kai Elite finished the tournament with a 4-1 record.

Final

Yuma (Ariz.) 6, Elite Warriors (Hawaii) 3

Leading hitter—EW: Bunz Banis 2-2, HR, 2 runs, 2 RBIs.

Note: The Elite Warriors finished the tournament with a 4-1 record. Bunz Banis and Trenton Caliboso were named to the all-tournament team.

Quarterfinal, Friday

Hawaii Kai Elite 8, Oakland (Calif.) 7. W—Bryson Toner.

Leading hitter—HKE: Aka Lau Kong game-winning three-run homer. HR, 3 RBIs.

Cal Ripken 12/70 Pacific Southwest Regional

At Rohnert Park, Calif.

Semifinal, Saturday

Nanakuli Hawks 3, Los Altos (Calif.) 0. W—Damian Griffin (two-hitter, nine strikeouts).

Leading hitters—NH: Griffin HR; Dayton Lorenzo 2-3, HR, 2 runs; Allin Yap 2-3.

Final

Hanford (Calif.) 2, Nanakuli Hawks 0

Leading hitter—NH: Charles Naone 2-2.

Note: The Nanakuli Hawks finished the tournament with a 5-1 record. Damian Griffin, Carmelo Fuller and Dayton Lorenzo were named to the all-tournament team.

Friday

Pool Play

Nanakuli Hawks 3, Hanford (Calif.) 2. W—Damian Griffin.

Leading hitters—NH: Damian Griffin HR, 2 runs; Dayton Lorenzo 3-3, HR, 2 RBIs.

Note: Dayton Lorenzo hit a game-winning two-run homer.

GOLF

OCC Men’s Invitational

At Oahu Country CLub

Final Round

Open Flight

Tyler Ota 70-72-71—213

Nick Ushijima 74-69-71—214

Evan Kawai 72-70-73—215

Quinton Borseth 70-72-73—215

Zackary Kaneshiro 72-73-70—215

Joshua Hayashida 73-77-67—217

Chad Umetsu 71-76-72—219

Shawn Lu 77-70-72—219

Tyler Isono 70-75-74—219

Isaac Jaffurs 79-72-69—220

Robert Kim 69-77-74—220

Brandan Kop 76-75-70—221

Nickolaus Nelson 74-75-73—222

Peter Jung 70-77-75—222

Remington Hirano 77-72-73—222

Andrew Otani 78-74-71—223

Mason Nakamura 73-75-75—223

Jonathan Ota 72-74-78—224

Alex Kam 83-71-71—225

Jeffrey B. Weinstein 76-77-73—226

Mike Kawate 73-76-77—226

Shawn Sakoda 77-76-73—226

Andy Okita 74-81-72—227

Robert Nakagawa 77-74-76—227

Joe Phengsavath 79-76-73—228

Trevor Nishiyama 76-75-77—228

Jeren Nishimoto 72-79-79—230

Carl Ho 78-76-78—232

Jake Sequin 78-77-77—232

Gary Kong 76-79-81—236

Marshall Kim Jr. 75-80-84—239

Yoon Ho Park 78-74-92—244

SWIMMING

Hawaii Age Group Championship

At Kihei Aquatic Center, Friday, Long course meters

Girls

11-12

50 butterfly: 1. Journei Webster (AAA) 31.12. 2. Sage Miller (KSC) 31.73. 3. Tea Brandon (KSC) 31.93. 100 backstroke: 1. Sophia Owen (IOL) 1:14.57. 2. Amelia Pizarro (AUL) 1:16.08. 3. Keala Barthel (AUL) 1:16.92. 50 breaststroke: 1. Chloe Inouye (SKA) 35.60. 2. Oliliu Wise (HISC) 37.51. 3. Kokona Watanabe (HSC) 38.69. 200 freestyle: 1. Chloe Inouye (SKA) 2:17.26. 2. Pulama Kaeo (SKA) 2:20.76. 3. Journei Webster (AAA) 2:21.14. 400 medley relay: 1. Kamehameha A (Abigail Monahan, Sage Miller, Kyra Lurito, Tea Brandon) 5:09.36. 2. Kauai A 5:09.77. 3. Hawaii A 5:13.56.

13-14

100 breaststroke: 1. Sala Yasumi (KSC) 1:16.59. 2. Joey Misailidis (KSC) 1:18.11. 3. So Myong Jeong (KONA) 1:19.96. 200 freestyle: 1. Kai Flanagan (KSC) 2:12.07. 2. Kamaira Silva (SKA) 2:15.55. 3. Helena Colletta (HSC) 2:15.78. 100 butterfly: 1. Charlie Ann Limasa (KSC) 1:07.36. 2. Christie Jiang (KSC) 1:07.84. 3. Joey Misailidis (KSC) 1:08.52. 400 medley relay: 1. Kamehameha A (Charlie Ann Limasa, Sala Yasumi, Christie Jiang, Kai Flanagan) 4:44.69. 2. Hawaii A 4:44.76. 3. Aulea A 4:52.77.

15-18

100 breaststroke: 1. Jamy Lum (KSC) 1:15.61. 2. Mari Yasumi (KSC) 1:16.13. 3. Jordynn Brown (HSC) 1:16.66. 200 freestyle: 1. Mari Yasumi (KSC) 2:08.72. 2. Jordynn Brown (HSC) 2:10.45. 3. Kaimi Matsumoto (MAUI) 2:11.01. 100 butterfly: 1. Grace Monahan (KSC) 1:02.15. 2. Kaya Takashige (HSC) 1:05.29. 3. Mikaila Domingo (HSC) 1:06.15. 400 medley relay: 1. Kamehameha A (Paulina Ruelas, Jamy Lum, Grace Monahan, Sofia Carlson) 4:28.26. 2. Hawaii A 4:35.63. 3. Aulea B 4:40.34.

Boys

11-12

50 butterfly: 1. Ryley Yoo (IOL) 29.25. 2. Noah Caiserman (Lahaina) 32.53. 3. T. Koerte (SKA) 32.81. 100 backstroke: 1. Evans Tan (SPL) 1:15.50. 2. LJ Almiron (MAUI) 1:17.59. 3. T. Koerte (SKA) 1:19.45. 50 breaststroke: 1. Rose (PHIN) 33.10. 2. Ryley Yoo (IOL) 35.47. 3. Jordan Fang (SPL) 38.49. 200 freestyle: 1. Rose (PHIN) 2:18.03. 2. Max Gong (IOL) 2:21.76. 3. Evans Tan (SPL) 2:23.14. 400 medley relay: 1. Splash A (Evans Tan, Jordan Fang, Nicholas Xu, Kaita Endo) 5:12.41. 2. Academy A 5:35.85. 3. Hawaii A 5:46.70.

13-14

100 breaststroke: 1. Duke Becker (KONA) 1:09.57. 2. Connor Aparicio-Bill (PHIN) 1:13.94. 3. T.J. Barrett (MDSC) 1:14.64. 200 freestyle: 1. Connor Seminavage (HSC) 2:05.09. 2. Kai Hayashida (HAQ) 2:05.25. 3. Mathew Iverson (Lahaina) 2:05.61. 100 butterfly: 1. Connor Seminavage (HSC) 59.46. 2. Briscoe Beaton (KSC) 1:01.46. 3. Jakob Honda (ASC) 1:04.34. 400 medley relay: 1. Kona (YoHan Choi, Duke Becker, Nolan Morton, Aiden Ankrum) 4:26.64. 2. Kamehameha A 4:35.96. 3. Hawaii A 4:37.17.

15-18

100 breaststroke: 1. Jaek Horner (KSC) 1:05.27. 2. Tom Caps (AUL) 1:06.34. 3. Kosmo Wojack (HSC) 1:06.59. 200 freestyle: 1. Tyler Kawakami (KSC) 1:57.15. 2. James Lyon (AUL) 1:57.77. 3. Makena Ginoza (KSC) 1:57.82. 100 butterfly: 1. Weylin Foo (PHIN) 57.74. 2. James Lyon (AUL) 58.28. 3. Aaren Orquia (HSC) 59.05. 400 medley relay: 1. Kamehameha A (Noah Peters, Jaek Horner, Kanoa Sawai, Tyler Kawakami) 3:58.69. 2. Aulea A 4:01.31. 3. Hawaii A 4:07.12.

PADDLING

Na ‘Ohana O Na Hui Wa‘a Championships

At Keehi Lagoon

AAA: 1. Manu O Ke Kai 106. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 65.

AA: 1. ‘Alapa Hoe 48. 2. Kaneohe 31. 3. Hale’iwa Outrigger 29. 4. Ka Mamalahoe 22. 5. Lokahi 17. 6. I Mua 11. 7. Kalihi Kai 6. 8. Kumulokahi-Elks 1.

A: 1. Waikiki Yacht Club 27. 2. Waikiki Beach Boys 16. 3. Kamehameha 15. 4. Pukana O Ke Kai 12. 5 (tie), Kamaha’o 8, Lahui O Ko’olau 8. 7. Kai Poha 7. 8 (tie), Windward Kai 0, Olelo O Ke Ola 0.

Female

1/4 mile

Girls 12: 1. Na Keiki O Ka Mo`i (Faith Manlapit, Malie Evaimalo, Minoi Evaimalo, Skylee-Rogue Savini, Kama Rigney, Alia Smith) 2:31.2. 2. Kaneohe 2:31.3. 3. Manu O Ke Kai 2:47.0. Girls 13: 1. Manu O Ke Kai (Olivia Souza, Avalon Horne, Blake Bowman, Alohi Garcia, Keegan Williams, Roma Lerner) 2:23.8. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 2:36.3. 3. Kamaha’o 2:40.7. Girls 14: 1. Kamaha’o (Kristiana Shirk, Gianiel Carvalho, Manao’lana Singh, Shyla Wofford, Chen-Lee Wilson, Samantha Thrush) 2:31.4. 2. Manu O Ke Kai 2:33.5. 3. Na Keiki O Ka Mo`i 2:34.0. Women Novice B: 1. Manu O Ke Kai (Tara Webster, Molly O Keefe, Susie Arendt, Viana Villasenor, Jennifer Ignacio, Amber Dean) 2:22.2. 2. Kaneohe 2:22.5. 3. Lokahi 2:22.9.

1/2 mile

Women 65: 1. Manu O Ke Kai (Gloria Butterworth, Jeanne Kelly, Dawn Peerson, Yolanda Racca, Linda Cox, Charlyn Sales) 5:02.6. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 5:09.1. 3. Kai Poha 5:26.2. Women 60: 1. Hale’iwa Outrigger (Gina LeTourneur, Jane Duncan, Annie Smith, Folly Murdock, Jeannie

Martinson, Deidre M. Erickson) 4:35.7. 2. Waikiki Yacht Club 4:48.1. 3. Manu O Ke Kai 5:12.5. Women 70: 1. Na Keiki O Ka Mo`i (Georgia Campbell, Geri Tavares, Aunty Kalei Keamo, CJ Ryan, Coco Green, Rosie/Loke Angeles) 6:48.2. Girls 15: 1. Na Keiki O Ka Mo`i (Tes Mauai, Kayla Fernandez-Mindoro, Nalia Newman, Lia Brown, Te`te Kaopuiki, Brooke Pusins-Kaaekuahiwi) 4:55.0. 2. Manu O Ke Kai 4:56.8. 3. Kamehameha 4:57.3. Girls 16: 1. Kaneohe (Kale’a Polendey, Ho’ohila Kawelo, Leila Figueroa-Kapahu, Anela Kahanu, Hilina’i Smith, Mari Quinn) 4:34.9. 2. Manu O Ke Kai 4:44.9. 3. Na Keiki O Ka Mo`i 4:55.5. Girls 18: 1. Kamehameha (Angela Pacheco, Carly Yamada, Karysa Inafuku, Rebecca Meyer, Eliza Otenbriet, Arianna Radona) 4:24.6. 2. Waikiki Yacht Club 4:35.9. 3. Manu O Ke Kai 4:41.8. Women 55: 1. Waikiki Yacht Club (Jojo Rasmussen, Debbie Cupp, Ruth Giffard, Jan Higa, Nikki Lynn Deheart, Joy Arizumi) 4:47.7. 2. Manu O Ke Kai 5:06.6. 3. Kaneohe 5:07.2. Women 50: 1. Na Keiki O Ka Mo`i (Branz Williams, Lisa Kaaekuahiwi, Gail Beckley, Manu Anana-Okamura, Michelle Small, Al Momoa) 4:54.2. 2. ‘Alapa Hoe 4:58.9. 3. Waikiki Yacht Club 5:03.7. Women Novice A: 1. Manu O Ke Kai (Jenna Kiejko, Lili Taliulu, Crystal Kelii, Jacquelyn Reed, Kat Wilson, Lisa Odland) 4:22.8. 2. ‘Alapa Hoe 4:42.6. 3. Kai Poha 4:43.1. Women 40: 1. Na Keiki O Ka Mo`i (Nani Haia, Joedee Kamakele, Branz

Williams, Namele Enoka, Angela Kila, Bloss Pontes) 4:42.7. 2. Lokahi 4:44.7. 3. Manu O Ke Kai 4:47.8. Women Open Four: 1. ‘Alapa Hoe (Jerika Moniz, Ashley Lincoln, Jessie Higgins, Lei Okuda) 5:00.2. 2. Kaneohe 5:09.4. 3. Hale’iwa Outrigger 5:17.6.

1 mile Women Freshman: 1. Manu O Ke Kai (Erica Adamczyk, Barbara Souki, Angelica Gutierrez, Varina Amantiad, Carla Vierra, Ivy Blomfield) 9:09.5. 2. Kaneohe 9:38.2. 3. Kamehameha 9:43.9. Women Sophomore: 1. Manu O Ke Kai (Hiilani Randles, Michele Sales, Tracy Maddox, Gordean Kaluahine, Eva Silva, Catharine Griffin) 9:47.4. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 9:53.6. 3. ‘Alapa Hoe 9:55.6.

1 1/2 mile

Women Senior: 1. Kamehameha (Karysa Inafuku, Kailee Jackson, Carly Yamada, Sunn Richardson, Angela Pacheco, Kau’i Murakami) 14:03.6. 2. Manu O Ke Kai 14:04.6. 3. Hale’iwa Outrigger 14:37.8.

Male

1/4 mile

Boys 12: 1. Manu O Ke Kai (Makai Farm, Colt Gomersall, Rayce Pactol, Lee Berlin, Marvin Defreitas, Tai Driscoll) 2:26.5. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 2:45.7. 3. Kalihi Kai 2:50.2. Boys 13: 1. Hale’iwa Outrigger (Tyler

Stephenson, Ryan Miller, Joshua Asano, Zander Manoha, Nalu Lewis, Leon Kendrick) 2:12.5. 2. Lokahi 2:35.6. 3. Manu O Ke Kai 2:41.4. Boys 14: 1. Hale’iwa Outrigger (MaunaKea Ohia, Leon Kendrick, Zayden Gayagas, Ty Comstock, Ryan Miller, Jaycee Guerrero) 2:07.1. 2. ‘Alapa Hoe 2:09.9. 3. Manu O Ke Kai 2:16.5.

1/2 mile

Men 65: 1. ‘Alapa Hoe (Dan Gagich, Kamu Magno, Shaka Madali, John Cardenas, Vernon Ramos, Dickie Chow) 4:25.8. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 4:28.9. 3. Lokahi 4:29.5. Men 60: 1. Manu O Ke Kai (Ed Kama, Derek Leeloy, Ron Barron, Thomas Schlotman, Michael Coleman, Benny Quitevis) 4:06.7. 2. ‘Alapa Hoe 4:14.5. 3. Ka Mamalahoe 4:24.4. Men 70: 1. ‘Alapa Hoe (Shaka Madali, Clayton Kaichi, Ka’ai Fernandez, Keoni Endreson, Robert Brown, Dickie Chow) 4:30.1. 2. Ka Mamalahoe 4:51.5. 3. Kai Poha 5:08.5. Men Novice B: 1. Pukana O Ke Kai (Nick Horio, Lorgan Pau-Tusi, Mike Clary, Obi Faletoi, Scott Ebert, Mike Mc Hugh) 4:09.9. 2. Hale’iwa Outrigger 4:16.1. 3. I Mua 4:21.1. Boys 15: 1. Ka Mamalahoe (Christopher White Jr., Quentin Frazier, Frederick Pang, Caleb Ledesma, Cade Tanaka, Bryceson Pang) 4:06.3. 2. Manu O Ke Kai 4:13.3. 3. Lahui O Ko’olau 4:29.8. Boys 16: 1. Ka Mamalahoe (Christopher White Jr., Kalama Meyer, Kamuali’i Estrada, Conner Furuta, Cade Tanaka, Tyler Converse) 4:01.8. 2. ‘Alapa Hoe 4:08.6. 3. Manu O Ke Kai 4:08.9. Boys 18: 1. Ka Mamalahoe (Andrew Dunn, Behr Domingo, James Caporaletti, Nick Whang, Ama Kikila-Debibar, Logan Tanaka) 4:03.2. 2. Manu O Ke Kai 4:06.9. 3. ‘Alapa Hoe 4:08.5. Men 55: 1. Manu O Ke Kai (Ed Kama, Derek Leeloy, Darryl Ah Mau, Thomas Schlotman, John Hoogsteden, Leleo Kinimaka) 4:02.4. 2. Waikiki Yacht Club 4:05.2. 3. I Mua 4:11.0. Men 50: 1. Na Keiki O Ka Mo`i (Darrell Manlapit, Willie Silva, Glin Nelson, Spam Laupola, Hiro Ito, Dan Kaaekuahiwi) 4:01.1. 2. Waikiki Beach Boys 4:04.8. 3. ‘Alapa Hoe 4:15.1. Men Novice A: 1. Pukana O Ke Kai (Alex Gonzales, Bronson Napaepae, Jake Ka’awa, Manny Brown Jr, Mike Molina, Gabe Villanueva) 4:09.9. 2. Hale’iwa Outrigger 4:14.6. 3. Ka Mamalahoe 4:16.7. Men 40: 1. Na Keiki O Ka Mo`i (Jason Bellefeuille, Kahele Anderson Jr., Kelii Keaweehu, Matt Vossen, Peter Fano, Mana Kamakele) 3:48.8. 2. Waikiki Beach Boys 4:00.2. 3. Waikiki Yacht Club 4:07.6. Men Open Four: 1. Manu O Ke Kai (Mo DeFreitas, Tavita Maea, Ha’aheo Foster-

Blomfield, David Fuga) 4:08.6. 2. ‘Alapa Hoe 4:20.9. 3. Lahui O Ko’olau 4:25.1.

1 mile

Men Freshman: 1. Waikiki Beach Boys (Peter Mainz, Joe Giovannini, Charles Meyer, Elton Dubois, Jay Rayetskyy, Steve Gerwig) 7:56.2. 2. Manu O Ke Kai 8:06.8. 3. Ka Mamalahoe 8:17.4. Men Sophomore: 1. Manu O Ke Kai (Sam Fisher, David Fuga, Jonah Deuz, Noah Alfanta-Lii, Charles Bell, Moku Sanborn) 9:17.9. 2. Lahui O Ko’olau 9:18.3. 3. I Mua 9:19.4.

1 1/2 mile

Men Senior: 1. Waikiki Beach Boys (Peter Mainz, Eric Lentz, Elton Dubois, Carl Bayaca, Charles Meyer, Steve Gerwig) 12:07.4. 2. Manu O Ke Kai 12:20.1. 3. I Mua 13:23.0.

Mixed

1/4 mile

Specials: 1. Hale’iwa Outrigger (Emma McNeace, Layla Kendrick, Matt Voyce, Troy Lehmkuhl, Erica Lehmkuhl, Scott Stephenson) 2:19.0. 2. Na Keiki O Ka Mo`i 2:22.1. 3. Na Keiki O Ka Mo`i 2:29.9. Boys and Girls 12: 1. Manu O Ke Kai (Taite Leinau, Lucie Williams, Zoe Shinall, Marvin Defreitas, Makai Farm, Tai Driscoll) 2:32.5. 2. Lokahi 2:38.6. 3. Kalihi Kai 2:40.7. Novice B: 1. Kaneohe (Blayz Bastatas, Dev Dolan, Yari Bonilla, Zachary Pilien, Nainoa Bayone-figueroa, Carissa Calkins) 2:06.0. 2. Hale’iwa Outrigger 2:10.9. 3. Pukana O Ke Kai 2:14.6.

1/2 mile

Men and Women 55: 1. Waikiki Yacht Club (Sam Giffard, Mark Hines, Luana Baker, Jan Higa, Nikki Lynn Deheart, Kruser Kruse) 4:27.2. 2. Manu O Ke Kai 4:31.2. 3. ‘Alapa Hoe 4:32.4. Men and Women 40: 1. Na Keiki O Ka Mo`i (Jason Bellefeuille, Lisa Kaaekuahiwi, Michelle Small, Matt Vossen, Peter Fano, Al Momoa) 4:15.7. 2. Waikiki Yacht Club 4:22.4. 3. ‘Alapa Hoe 4:27.0. Men and Women: 1. Kaneohe (Keoni Anderson, Nai Kahale, Carli Gardner, Krys Terlep, Kiana Kahele, Dane Kimokeo) 4:07.9. 2. ‘Alapa Hoe 4:16.3. 3. Lokahi 4:21.7.