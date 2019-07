[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Today

No major local sporting events scheduled.

THURSDAY

No major local sporting events scheduled.

Fishing

60th Annual Hawaiian

International Billfish

Tournament

Tuesday, off Kona Coast

Team Standings–1. Laguna Niguel

Billfish Club-Firestein, 1200 points; 2.

Lizard Island Game Fish Club, 900; t3. Houston Big Game Fishing Club-Team Filo Pamela Basco, 700; t3. Kona Gamefish Club-Blue Fin, 700; 5. Mermaid Anglers

Club, 650.

Note: points including bonus.

Boat Standings

Boat Captain Points

Second Offense Kevin Hibbard 1200

Foxy Lady Boyd DeCoito 700

JR’s Hooker Scott Fuller 700

EZ Pickens Chuck Wigzell 650

Anxious Neal Isaacs 600

Note: points including bonus.

Hawaii State Junior Golf Association

10th Annual Dave & Buster’s Junior Classic

July 29-30, At Ewa Beach Golf Club

Final round, par 72

Boys

13 to 14

Skylor Taylor, Las Vegas, NV 75-79–154

Dane Watanabe, Kaneohe 78-77–155

Jonathan Chung, Honolulu 78-82–160

Ayden Campos, Aiea 79-82–161

Ben Cafferio, Wailuku 83-79–162

Dysen Park, Hilo 79-84–163

Justin Todd, Kaneohe 80-84–164

Jet Magsanide, Ewa Beach 82-84–166

Rayden Hara-Shimabuku, Honolulu 79-93–172

Anson Cabello, Kahului 83-91–174

Noah Camacho, Mililani 90-87–177

Tyler Tamayori, Pearl City 96-86–182

Bryce Toledo-Lue, Aiea 102-85–187

Qizhe Wang, China 102-98–200

Tristan Bayot, Waipahu 104-97–201

Noah Villarimo, Mililani 98-112–210

Anlin Liu, China 105-119–224

15 to 18

Marshall Kim Jr., Honolulu 76-72–148

Blaze Akana, Ewa Beach 72-79–151

Pierce Dowd, Paia 79-76–155

Tyler Ogawa, Honolulu 76-80–156

Joshua Hayashida, Mililani 73-84–157

Jake Sequin, Honolulu 78-81–159

Jacob Torres, Waipahu 80-81–161

Peter Jung, Honolulu 78-83–161

Joshua Chung, Honolulu 75-88–163

Dillon Ah Chong, Keaau 80-85–165

Toby Baladad, Honolulu 80-85–165

Niki Upson, Princeville 82-86–168

Yoon Ho Park, Honolulu 88-81–169

Ranson Kaya, Honolulu 87-90–177

Bryan Hasselman, Honolulu 86-93–179

Jaydon Kyono, Kalaheo 87-92–179

Jordan Chung, Waipahu 95-85–180

Breiton Sykes, Hauula 91-94–185

Hudson Jackson, Kihei 90-95–185

Haruki Imanishi, Honolulu 91-101–192

Kai Man Kevin NG, China 101-108–209

Girls

13 to 14

Leia Chung, Wahiawa 72-77–149

Amy Yewon Cho, Republic of Korea 78-80–158

Raya Nakao, Kaneohe 77-84–161

Jolie Chee, Honolulu 83-84–167

Kailee-Lei McKee, Ewa Beach 82-86–168

Mia Cepeda, Kaaawa 85-83–168

Mira Kubo, Honolulu 80-89–169

Rachael Wang, Honolulu 87-85–172

Madison Kuratani, Kapolei 88-86–174

Ava Cepeda, Kaaawa 88-87–175

Esther Jung, Honolulu 88-87–175

Kirsten Hall, Pearl City 87-88–175

Bailey Nagai, Waipahu 94-96–190

Patiola Uluave, Hauula 101-103–204

15 to 18

Shayna Lu, Honolulu 76-78–154

Alison Takamiya, Honolulu 79-79–158

Anna Lesa, Kaneohe 76-83–159

Chloe Jang, Honolulu 77-82–159

Kailey Oki, Hilo 77-83–160

Hunter-Logan Kobayashi, Aiea 79-82–161

Kyung Eun Lee, Honolulu 83–78–161

Maline Kraus, Germany 79-82–161

Katrina Huang, Honolulu 83-79–162

Kiara Todd, Kaneohe 83-85–168

Kaylee Akagi, Mililani 82-87–169

Catherine Choi, Honolulu 87-85–172

Emily Lei, Honolulu 95-84–179

Jayla Yadao, Mililani 85-94–179

Mika Okano, Ewa Beach 90-90–180

Jessica Hreljac, Lihue 93-94–187

Amanda Cunha, Kaneohe 96-96–192