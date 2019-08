[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Today

No major local sporting events scheduled.

TUESDAY

No major local sporting events scheduled.

Polo

Honolulu Polo Club

Nalo Polo League

Sunday, At Waimanalo

Mano Kai 7, Koa Manu 4

Goal scorers–Mano Kai: Sarah Miller 4, Nalu Pitzel 2, Beau Broughton. Koa Manu: Khai Agon 3, Frank Hawk 1.

Running

BOCA Norman Tamanaha 15K Run

Sunday, At Kapiolani Park:

Female

Open–1. Cindy Anderson, 58:35.2; 2. Jill Thompson, 59:08.5; 3. Cassandra Reyes, 1:00:10.8.

14 and under–1. Marin Akiyama, 1:36:06.4.

15 to 19–1. Emily Sandberg, 1:13:57.7; 2. Indira Krattiger, 1:19:30.5; 3. Julianna

Fagan, 2:04:17.7.

20 to 24–1. Tiffany Nakamura, 1:14:15.7; 2. Madeline Kimmel, 1:18:46.2; 3. Angela Zaldivar, 1:24:12.4.

25 to 29–1. Rebecca Yasutake, 1:08:09.9; 2. Krista Catafago, 1:11:41.0; 3. Trisha Ishikawa, 1:24:14.7.

30 to 34–1. Alison Sukolsky, 1:01:48.7; 2. Kristen Imada, 1:10:29.7; 3. Samantha Loving, 1:14:32.1.

35 to 39–1. Doeun Park, 1:08:08.7; 2. Laura Darrow, 1:10:34.5; 3. Jocelyn Chong, 1:12:01.6.

40 to 44–1. Akiko Patterson, 1:05:57.3; 2. Tammy Bautista, 1:07:33.3; 3. Miyuki

Munoz, 1:11:54.6.

45 to 49–1. Lori Nishida, 1:12:32.5; 2.

Julia Okinaka, 1:16:51.6; 3. Karla

Zarate-Ramirez, 1:19:43.5.

50 to 54–1. Susan Burr, 1:10:17.7; 2. Nita Patel, 1:22:39.2; 3. Lawrie Ignacio, 1:28:05.7.

55 to 59–1. Cynthia Schnack, 1:07:47.0; 2. Ruriko Yajima, 1:13:57.3; 3. Toshimi Awata, 1:16:00.9.

60 to 64–1. Amy Tatsuno, 1:34:46.8; 2. Annie Marshall, 1:39:04.0; 3. Pei Pei

Richards, 1:39:20.2.

65 to 69–1. Linda Moran, 1:39:10.0; 2. Janice Solusod, 1:50:42.9; 3. Kyoko

Sakakiyama, 2:07:49.8.

70 to 74–1. Catherine Chan, 2:18:03.5.

Male

Open–1. Jarkko Jarvenpaa, 49:36.5; 2. Humberto Baeza, 54:27.7; 3. Gary Fanelli, 56:01.7.

14 and under–1. Ethan Kim, 1:48:51.4; 2. Nick Davidson, 1:48:59.7; 3. Keola Correa, 1:52:44.0.

15 to 19–1. Scott Okagawa, 1:01:55.1; 2. Kyle Shifflett, 1:11:54.0; 3. Brandon Cruz, 1:17:17.5.

20 to 24–1. Brent Wakuzawa, 57:46.1; 2. Michael Chin, 57:56.0; 3. Ryosuke Asai, 1:07:27.5.

25 to 29–1. Alex Loomis, 59:31.3; 2.

Motoki Nakamura, 1:04:02.6; 3. Victor

Avenas, 1:05:20.6.

30 to 34–1. Zachary Lee, 56:04.3; 2. Fred Chen, 1:05:35.8; 3. Christopher Salas, 1:07:00.9.

35 to 39–1. Jay Dela Cruz, 1:00:01.8; 2. Lindsey Dymond, 1:05:23.3; 3. Takeshi

Uemura, 1:07:10.9.

40 to 44–1. Tomotaka Fukushi, 1:03:45.2; 2. Arnold Seto, 1:06:05.9; 3. Richard Boge, 1:06:10.8.

45 to 49–1. Kengo Yoshimoto, 59:50.8; 2. Takeshi Yamada, 1:01:00.6; 3. George

Munoz, 1:01:27.3.

50 to 54–1. William Turner, 1:00:44.2; 2. Jon Weston, 1:05:48.6; 3. Atsushi Sato, 1:07:32.2.

55 to 59–1. Timothy McKeithen, 1:00:18.4; 2. Jonathan Lyau, 1:00:38.5; 3. Paul Hopkins, 1:03:20.1.

60 to 64–1. Masahiko Yasuoka, 1:07:47.5; 2. Jae Han, 1:08:33.8; 3. Paul Johnson, 1:13:42.2.

65 to 69–1. Clifford Lau, 1:24:40.4; 2. James Baldauf, 1:25:35.2; 3. John Wat, 1:29:01.9.

70 to 74–1. Keith Campbell, 1:12:24.8; 2. Michael K. Kasamoto, 1:20:37.8; 3. Warren Nishimoto, 1:36:11.8.

75 to 79–1. John Ishikawa, 1:25:28.8; 2. Alfred Chun, 1:39:15.3.

80 to 84–1. John Simonds, 2:46:25.2.

85 to 89–1. Kit Smith, 2:17:02.8.

Hawaii State Junior Golf Association

2019 HSJGA Mixed Team Championship

Saturday through Sunday, At Poipu Bay Golf Course

Final round, par 72

Note: The first round was played using Four-Ball Stroke Play and the second round was played using the Foursome Stroke Play.

Jake Sequin, Honolulu/Lacey Uchida, Hilo 67-74–141

Kellie Yamane, Pearl City/Joshua Chung, Honolulu 69-74–143

Marshall Kim Jr., Honolulu/Shayna Lu, Honolulu 70-77–147

Noah Koshi, Pearl City/Katrina Huang, Honolulu 68-79–147

Cole Matsueda, Honolulu/Alison Takamiya, Honolulu 69-79–148

Dillon Ah Chong, Keaau/Ferrari Dudoit, Waikele 71-78–149

Kaneshiro, Honolulu and Watanabe, Kaneohe 68-82–150

Karissa Kilby, Honolulu/Aidan Oki, Hilo 73-78–151

Chanelle Hwang, Hilo/Isaiah Kanno, Hilo 72-82–154

Kelsie Inouye, Aiea/Rayden Hara-Shimabuku, HNL 71-83–154

Kiara Todd, Kaneohe/Ethan Jaehn, Waikoloa 73-82–155

Nicole Tanoue, Honolulu/Justin Todd, Kaneohe 80-83–163

Jaydon Kyono, Kalaheo/Kiara Johnson, Lihue 75-92–167

Jessica Hreljac, Lihue/Niki Upson, Princeville 84-87–171