Today

No major local sporting events scheduled.

Tuesday

VOLLEYBALL

ILH Division II/III girls: At Hawaiian Mission–Lanakila Baptist vs. Christian Academy, 5 p.m.; Hanalani at Hawaiian Mission, 6:15 p.m.; Also, University at St. Andrew’s, 5 p.m.; Assets at La Pietra, 6 p.m.; Island Pacific at Damien, 6 p.m.

Polo

Honolulu Polo Club

Sunday, At Waimanalo

Team Noname 5, Team Nalo 4

Goal scorers–Team Noname: Khai Agon 3, Carrie Williams 2. Team Nalo: Beau Broughton 2, Sarah Agnew-Miller, Steve Ching.

Baseball

Little League World Series

At South Williamsport, Pa.

UNITED STATES

NEW ENGLAND: Barrington (R.I.); MID-ATLANTIC: Elizabeth (N.J.);

SOUTHEAST: South Riding (Va.); GREAT LAKES: Bowling Green (Ky.); MIDWEST: Coon Rapids (Minn.); SOUTHWEST: River Ridge (La.); NORTHWEST: Salem (Ore.); WEST: Central East Maui (Wailuku).

INTERNATIONAL

ASIA/PACIFIC: South Chungcheong (South Korea); AUSTRALIA: Sydney;

CANADA: Coquitlam (British Columbia); CARIBBEAN: Willemstad (Curacao);

EUROPE/AFRICA: Bologna (Italy);

JAPAN: Chofu City; LATIN AMERICA:

Maracaibo (Venezuela); MEXICO,

Guadalupe

Double Elimination

Sunday

South Chungcheong (South Korea) 4,

Willemstad (Curacao) 0

South Riding (Va.) 11, Coon Rapids (Minn.) 0

Chofu City (Japan) 5, Guadalupe (Mexico) 0

Wailuku (Hawaii) vs. Elizabeth (N.J.),

suspended

Today

Consolation: Sydney (Australia) vs.

Bowling Green (Ky.), 5 a.m.

G16: Wailuku (Hawaii) vs. Elizabeth (N.J.), 7 a.m.

G17: Maracaibo (Venezuela) vs.

Guadalupe (Mexico), 9 a.m.

G19: Coquitlam (British Columbia), vs.

Willemstad (Curacao), 10 a.m.

G20: River Ridge (La.) vs. Coon Rapids (Minn.), 2 p.m.

Tuesday

Consolation: Bologna (Italy) vs. Salem (Ore.), 5 a.m.

G18: Barrington (R.I.) vs. G16 loser, 9 a.m.

G22: G17 winner vs. G19 winner, 1:30 p.m.

Wednesday

G21: G18 winner vs. G20 winner, 5 a.m.

G23: South Chungcheong (South Korea) vs. Chofu City (Japan), 9 a.m.

G24: South Riding (Va.) vs. G16 winner, 1:30 p.m.

Thursday

G25: G21 winner vs. G23 loser, 9 a.m.

G26: G22 winner vs. G24 loser, 1 p.m.

Saturday

G27: G23 winner vs. G25 winner

(International final), 6:30 a.m.

G28: G24 winner vs. G26 winner (U.S.

final), 9:30 a.m.

Aug. 25

Third Place

G29: G27 loser vs. G28 loser, 4 a.m.

Championship

G30: G27 winner vs. G28 winner, 9 a.m.

Swimming

Duke’s Waikiki Ocean Mile Swim

Sunday, In Waikiki

Female

9 and under–1. Ceila Aguilera, 31:43.8; 2. Logan Davidson, 31:43.8; 3. Rahlee

Davis, 34:44.8.

10 to 12–1. Kimie Ginoza, 24:42.2; 2. Kaela Hashimoto, 28:10.0; 3. Charlotte Nakagawa, 28:22.2.

13 to 15–1. Kaimakana Flanagan, 20:42.4; 2. Sala Yasumi, 22:02.9; 3. Reina Lileikis, 22:19.8.

16 to 19–1. Paulina Ruelas, 20:28.9; 2. Josie Mobley, 20:33.1; 3. Jessica Maeda, 21:12.9.

20 to 24–1. Cameron Lyon, 22:08.1; 2. Stephanie Maeda, 22:31.6; 3. Kate

LeBeau, 28:28.7.

25 to 29–1. Angela Nepa, 22:07.2; 2.

Ashley Ahn, 23:10.1; 3. Georgia Quinn, 23:15.7.

30 to 34–1. Kristen Johns, 22:21.5; 2. Nikki Russell, 24:44.0; 3. Raquel Dakota, 25:41.7.

35 to 39–1. Sybilla Ingwersen, 20:59.5; 2. Traci Shiraishi, 27:45.8; 3. Allison Czapracki, 27:46.8.

40 to 44–1. Candes Gentry, 24:55.2; 2. Rie Nagayama, 25:21.2; 3. Kelly Love, 27:01.9.

45 to 49–1. Kimberly Funasaki, 27:46.6; 2. Katey Mobley, 28:26.8; 3. Cecily Kaiu, 31:39.6.

50 to 54–1. Sandie Easton, 21:04.2; 2. Melanie Thomas, 24:39.5; 3. Margie

Lehman, 29:01.5.

55 to 59–1. Monica Bailey, 23:00.9; 2.

Diane Corn, 27:35.0; 3. Denise Webb, 28:47.7.

60 to 64–1. Candy Green, 25:23.0; 2.

Marie Wagner, 29:11.2; 3. Lisa Gonzales, 30:17.7.

65 to 69–1. Laura Blears, 30:15.0; 2.

Laurie Loomis, 31:52.4; 3. Gail Kosiorek, 32:58.6.

70 to 74–1. Bettyann Barnett, 26:04.9; 2. Brenda Day, 33:00.2; 3. Dottie Sunio, 38:46.6.

80 and over–1. Lori Auhll, 38:31.3.

Male

9 and under–1. Koanui Keaulana, 26:46.4.

10 to 12–1. Brahman Davis, 22:47.6; 2. Kaita Endo, 25:51.1; 3. Nicholas Davidson, 25:56.0.

13 to 15–1. Atom Hashimoto, 21:16.7; 2. Walker Slay, 23:12.9; 3. Andrew DeBella, 27:31.5.

16 to 19–1. Micah Ginoza, 19:10.3; 2. John Clark, 19:15.9; 3. Brock Imonen, 19:18.9.

20 to 24–1. Jack Spitser, 19:42.1; 2.

Donovan Pope, 22:42.1; 3. Patrick Lum, 22:53.7.

25 to 29–1. Marcus Guttmann, 20:55.7; 2. Gabriel Leggott, 23:33.4; 3. Kawena Bautista, 23:45.5.

30 to 34–1. James Turnham, 22:37.3; 2. Michael Kosiorek, 25:12.6; 3. Scott

Kobayashi, 25:21.2.

35 to 39–1. Luis Saulny, 19:53.9; 2.

Calvin Taetzsch, 21:23.1; 3. John Hudson, 22:24.1

40 to 44–1. Luke Ingwersen, 20:31.3; 2. Lukas Filler, 22:57.3; 3. Christian Perreira, 28:29.4.

45 to 49–1. Michael Koehne, 21:13.9; 2. Todd Funasaki, 21:44.3; 3. Ryan Leong, 22:18.2.

50 to 54–1. Hudson Slay, 22:39.4; 2. Alex Webb, 22:53.6; 3. Darragh Walshe, 23:39.7.

55 to 59–1. Joseph Lileikis, 22:56.8; 2.

Alexander Jampel, 23:28.1; 3. John

Svenstrup, 24:57.3.

60 to 64–1. Stefan Reinke, 22:43.2; 2. Tim Johns, 27:04.3; 3. Shaun Mistlebauer, 29:18.7.

65 to 69–1. Stan Kobayashi, 26:22.3; 2. Francis Quinn, 27:13.3; 3. Peter Jensen, 27:20.0.

70 to 74–1. Tom Burke, 29:41.4; 2. Terry Chodosh, 31:16.2; 3. Jack Suyderhoud, 33:02.1.

75 to 79–1. Ulrich Klinke, 27:51.6; 2. Carl Kawauchi, 30:00.6; 3. Daniel Drown, 34:28.6.

80 and over–1. David James, 45:43.0; 2. Jim Zachary, 49:39.8.

RUNNING

Hickam Half Marathon

Saturday, At Joint Base Pearl

Harbor-Hickam

Female

Open–1. Corinne Hamberger, 1:33:58.2; 2. Jen Engeberg, 1:40:57.0; 3. Karla

Wayman, 1:42:03.9.

17 and under–1. Mckenzie Cline, 2:20:06.0; 2. Zoey Sheets, 2:38:52.9; 3. Peyton Rivas, 2:46:35.9.

18 to 29–1. Emily Hallman, 1:47:02.4; 2. Erin Mello, 1:58:25.3; 3. Amelia Stucker, 1:58:49.5.

30 to 39–1. Melissa Ludwig, 1:49:04.9; 2. Elizabeth Hernandez, 1:50:00.6; 3.

Jennifer Donner, 1:53:41.8.

40 to 49–1. Gina Senkowski, 1:53:47.7; 2. Crystal de Alba, 1:55:23.2; 3. Racquel

Junio, 1:58:51.3.

50 to 59–1. Fenella Custer, 1:58:20.9; 2. Jennifer Turvold, 2:00:35.3; 3. Sonomi

Espinosa, 2:06:12.8.

60 and older–1. Yvette Flynn, 2:19:39.0; 2. Remedios Gauvin, 2:29:04.8; 3. Karen Burmeister, 2:37:35.0.

Active Duty–1. Laura England, 1:43:12.2; 2. Teresa Hinnerichs, 1:48:59.2; 3. Emily Bye, 1:53:47.9.

Male

Open–1. Humberto Baeza, 1:17:45.6; 2. Odeelo Dayondon, 1:22:38.8; 3. Michael Morrison, 1:24:11.0.

17 and under–1. James Lynn, 1:36:41.3; 2. Chase Forch, 1:54:50.4; 3. Oscar

Dombroski, 1:59:48.9.

18 to 29–1. Bryan Cantero, 1:28:17.9; 2. Morgan Rabalais, 1:31:42.6; 3. Anthony Lambert, 1:33:42.9.

30 to 39–1. Andres Caicedo, 1:27:34.1; 2. Jeremy Tria, 1:38:07.4; 3. Brian

Sperlongano, 1:39:22.5.

40 to 49–1. Kengo Yoshimoto, 1:26:38.2. 2. Garrett Ianacone, 1:27:55.5; 3. Daniel Gardner, 1:33:13.9.

50 to 59–1. Charles West, 1:46:31.0; 2. Andrew Eriks, 1:55:53.7; 3. Orville White, 2:02:21.6.

60 and over: 1. Edwin Velasco, 2:02:02.9; 2. Richard Hashimoto, 2:05:21.4; 3. Eric Clemente, 2:36:27.1. Active Duty–1. Albert Taylor, 1:25:42.0; 2. Paolo Cavenaghi, 1:26:43.1; 3. Timothy McKeithen, 1:26:54.4.

Paddling

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association

Duke Kahanamoku Race

Sunday, from Kailua to Duke

Kahanamoku Beach

Overall–1. Outrigger – Sand Buggy (Hunter Pflueger, Tupuria King, Kalachandji Diaz, Ryland Hart, Antonio Miranda,

Tuarongo Cowan, Bronson Napoleon,

Heinere Itchner, Kaihe Chong) M Open Sandy Buggy 2:57:20; 2. Hui Nalu – Jimmy Olds, 2:57:40; 3. Lanikai Canoe Club –

Pahako’ele’ele, 2:59:51.

Unlimited–1. Outrigger – Ka Malolo

Melemele (Seth Allen, Punia Pale, Gunnar Grune, Diego Hancock, Blaize Nourrie,

Nikolaus Steiner, Nathan Kane, Isaac Blake, Noa Clark), 3:27:57; 2. Outrigger – Ka uila Melemele, 3:34:02; 3. Windward Kai – Laulima, 3:54:29.

Juniors–1. Outrigger – Hika Ali’i (Aukina Hunt, Gabriel El Hajji, Stryder Garrett, Hobey Moss, James Morris,

Kai Binney, Zachary Ingram, Winston “Vinny” Ako, Harrison Deisroth), 3:11:18; 2. Kailua JRS, 3:32:04; 3. Lanikai Canoe Club – Mahoahoa, 3:40:35.

40+ Masters–1. Lanikai Canoe Club –

Keoki (Kekoa Bruhn, Ka’ai Bruhn, Dave Daniels, Jim Foti, Mike Pederson, Tapa Worthington, Sean Pecora, Aaron Creps, Pete Binney), 3:12:10; 2. Kailua Canoe Club – Ho’okela, 3:26:22; 3. Anuenue –

Namoanaokekua, 3:53:41.

55+ Masters–1. Lanikai – Ikaika (Bill

Oliver, Bruce Lukas, Guy Wilding, Gio Camuso, Chauncey Wallwork, Raven Aipa

Phil Binney, Fredrick Kauhane, Rich Ulmer, Keith Cutler, Gordon Nakachi, Kalani Schrader), 3:21:17; 2. Kailua Canoe Club – Kakauilani Kalama, 3:35:05; 3. Hui Nalu – Kipo’o Nalu, 3:35:36.

Open–1. Outrigger – Sand Buggy (Hunter Pflueger, Tupuria King, Kalachandji Diaz, Ryland Hart, Antonio Miranda, Tuarongo Cowan, Bronson Napoleon, Heinere Itchner, Kaihe Chong), 2:57:20; 2. Hui Nalu – Jimmy Olds, 2:57:40; 3. Lanikai Canoe Club – Pahako'ele'ele, 2:59:51.