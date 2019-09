[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

TODAY

SOCCER

College women: Rainbow Wahine

Soccer Invitational–Sacramento State vs. Nevada, 3:30 p.m., at Lower Campus Field.

TUESDAY

VOLLEYBALL

ILH Division I girls: Kamehameha at Mid-Pacific, 6 p.m.; Le Jardin at Sacred Hearts 6 p.m.; Maryknoll at ‘Iolani,

6:15 p.m.; Hawaii Baptist at Punahou,

6:15 p.m.

ILH Division I-AA girls: Le Jardin at Punahou, 5 p.m.

ILH Division II/III girls: Assets vs. St. Andrew’s Priority, 5 p.m. at La Pietra; Island Pacific Academy vs. Hanalani, 5 p.m. at Damien Memorial; University at Hawaiian Mission, 6 p.m.; Chrisitian Academy at La Pietra, 6:15 p.m.; Lanakila Baptist at Damien Memorial, 6:15 p.m.

OIA East Division I Girls: Farrington vs Castle; Kailua vs Kalaheo; Kaiser vs Roosevelt, games at 7 p.m.

OIA East Division I/II Girls: Kaimuki vs Moanalua; McKinley vs Kahuku, games at

7 p.m.

OIA East Division II Girls: Anuenue vs Kalani, at 6 p.m.

OIA EAST

Saturday

Girls junior varsity, division I/II

Kalani 12, Moanalua 1 (DH, game 1)

Kalani 28, Moanalua 0 (DH, game 2)

Honolulu polo league

Sunday

At Waimanalo

Trade Winds 4, I.T.S. 3

Goal scorers–Trade Winds: Nalu Pitzel 4; I.T.S.: Steze Ching, Frank Hawk, Khai Agon.

Runner’s hi 20k run

Sunday

At Kalaeloa

Male open–1. Humberto Baeza, 1:13:09.0; 2. Zachary Lee, 1:15:50.8; 3. Victor Avenas, 1:17:34.1.

14 and under–1. Keola Correa, 2:30:48.0

15 to 19–1. Kyle Shifflett, 1:34:32.7; 2. Ocean Kekoa Tugaoen, 2:27:26.4.

20 to 24–1. Joshua Moskowitz, 2:02:35.6.

25 to 29–1. Motoki Nakamura, 1:25:26.1; 2. Jeremy Honold, 1:30:08.2; 3. Harrison Oshiro, 1:31:27.3.

30 to 34–1. Jordan Bethke, 1:21:39.7; 2. Christopher Salas, 1:30:04.4; 3. Michael Cacal, 1:38:33.0.

35 to 39–1. Lindsey Dymond, 1:25:23.4; 2. Chad Dikilato, 1:33:34.2; 3. Cory Tengan, 1:34:48.5.

40 to 44–1. Tomotaka Fukushi, 1:27:43.7; 2. Wade Knoeck, 1:30:18.7; 3. Dan Rezentes, 1:30:40.9.

45 to 49–1. Kengo Yoshimoto, 1:18:57.2; 2. Brian Hayes, 1:19:58.9; 3. George Munoz, 1:23:12.6.

50 to 54–1. Andrew Chong, 1:26;13.9; 2. William Turner, 1:26:54.5; 3. Jon Weston, 1:27:19.4.

55 to 59–1. Eric Oshiro, 1:41:34.0; 2. Stephen Peterson, 1:41:48.4; 3. Bob Eveson, 1:45:08.3.

60 to 64–1. Jae Han, 1:35:29.9; 2. Millard Sappington, 1:35:44.5; 3. Paul Johnson, 1:39:24.6.

65 to 69–1. Clifford Lau, 1:52:15.8; 2. John Wat, 1:55:20.1; 3. James Baldauf, 1:55:42.3.

70 to 74–1. Keith Campbell, 1:40:17.8; 2. Michael K. Kasamoto, 1:48:20.6; 3. Mike Canite, 1:56:04.7.

75 to 79–1. Alfred Chun, 2:11:46.2.

Female open–1. Cindy Anderson, 1:17:36.6; 2. Akiko Patterson, 1:27:23.5; 3. Lynda Budnik, 1:30:31.1.

20 to 24–1. Tiffany Nakamura, 1:29:06.1; 2. Madeline Kimmel, 1:52:16.0; 3. Haley Specht, 2:07:14.8.

25 to 29–1. Rebecca Yasutake, 1:32:57.8; 2. Alexandria McCampbell, 1:52:16.1; 3. Ashley Holtz, 1:52:18.9.

30 to 34–1. Lisa Swartzfager, 1:34:50.4; 2. Keely McGhee, 1:37:27.6; 3. Kristen Imada, 1:41:16.3.

35 to 39–1. Laura Darrow, 1:35:42.6; 2. Wendy Clark, 1:41:02.6; 3. Mayumi Coloma, 1:53:40.1

40 to 44–1. Tammy Bautista, 1:31:50.0; 2. Miyuki Munoz, 1:36:13.3; 3. Crystal De Alba, 1:47:23.6.

45 to 49–1. Julia Okinaka, 1:42:10.2; 2. Hiromi Yamada, 1:44:27.5; 3. Karla Zarate-Ramirez, 1:46:44.5.

50 to 54–1. Susan Burr, 1:34:04.4; 2. Satomi Fujimura, 1:43:38.2; 3. Nita Patel, 1:51:25.4.

55 to 59–1. Diane Evans, 1:41:28.2; 2. Cheryl Tamashiro, 1:45:30.3; 3. Kay Hada, 1:58:27.3.

60 to 64–1. Pei Pei Richards, 2:07:49.1; 2. Amy Tatsuno, 2:10:17.3; 3. Annie Marshall, 2:10:30.3.

65 to 69–1. Halina Zaleski, 2:05:55.5; 2. Linda Moran, 2:11:43.1.

70 to 74–1. Judith Inazu, 2:47:22.5.

CROSS COUNTRY

BIIF

Saturday

At Christian Liberty Academy

Boys 5k run

Individual results

1. Alec Ankrum, Kealakehe, 18:11.24; 2. John Marrack, Hilo, 18:20.53; 3. Kanoa Blake, Hawaii Prep, 18:49.54; 4. Carlos Masuko, KS Hawaii, 19:04.22; 5. Kederang Ueda, Waiakea, 19:12.28; 6. Deylan Okinaka, Waiakea, 19:33.14; 7. Urban Halpern, Hilo, 19:34.97; 8. Cameron Cornforth, Kealakehe, 19:35.82; 9. Aidan Ankrum, Kealakehe, 19:36.58; 10. Bear Wawner, Hawaii Prep, 19:36.85

Team rankings

Total Time Avg. Time

1. Kealakehe 1:39:26.44 19:53.29

2. Waiakea 1:38:27.97 19:41.60

3. Hilo 1:38:22.99 19:40.60

4. KS Hawaii 1:41:15.90 20:15.18

5. Keaau 1:45:40.70 21:08.14

6. Hawaii prep 1:45:47.01 21:09.41

7. Konawaena 1:54:15.09 22:51.02

8. Christian Liberty 1:59:45.56 23:57.12

Girls 5k run

Individual results

1. Teijah Rosas, Hilo, 22:40.63; 2. Alexia Palafox, Hilo, 22:41.74; 3. Leilani Stone, Keaau, 22:44.55; 4. Ciara Blaber, Kealakehe, 22:47.58; 5. Leann Hamilton, Kealakehe, 22:57.68; 6. Cozette Wood, Kealakehe, 23:04.00; 7. Phoebie Wyatt, Hilo, 23:13.64; 8. Cloud Rodin, Hilo, 23:14.17; 9. Sophia Wilson, KS Hawaii, 23:14.47; 10. Xitalalih, Kealakehe, 23:15.92.

Team rankings

Total Time Avg. Time

1. Hilo 1:57:10.09 23:26.02

2. Kealakehe 1:55:54.96 23:11.00

3. KSHawaii 2:04:01.37 24:48.28

4. Waiakea 2:05:48.73 25:09.75

5. Hawaii Prep 2:07:18.90 25:27.78

6. Keaau 2:11:27.74 26:17.55

7. Christian Liberty 2:23:28.19 28:41.64

8. Konawaena 2:32:48.36 30:33.68