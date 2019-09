[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Today

VOLLEYBALL

ILH Division I girls: Kamehameha at Mid-Pacific, 6 p.m.; Le Jardin at Sacred Hearts 6 p.m.; Maryknoll at ‘Iolani,

6:15 p.m.; Hawaii Baptist at Punahou,

6:15 p.m.

ILH Division I-AA girls: Le Jardin at Punahou, 5 p.m.

ILH Division II/III girls: At La Pietra–Assets vs. St. Andrew’s, 5 p.m.; Chrisitian Academy at La Pietra, 6:15 p.m.; At Damien–Island Pacific vs. Hanalani, 5 p.m.; Lanakila Baptist at Damien, 6:15 p.m.; Also, University at Hawaiian Mission, 6 p.m.

OIA East Division I Girls: Farrington at Castle, Kalaheo at Kailua, Roosevelt at

Kaiser; matches start at 7 p.m.

OIA East Division I/II Girls: Moanalua at Kaimuki, 6 p.m.; Kahuku at McKinley, 7 p.m.

OIA East Division II Girls: Anuenue at Kalani, 6 p.m.

WEDNESDAY

VOLLEYBALL

OIA West Division I Girls: Aiea at Nanakuli, 7 p.m.

OIA West Division I/II Girls: Kapolei at Waialua, 6 p.m.; Waianae at Waipahu, Leilehua at Radford, Campbell at Pearl City; matches start at 7 p.m.

WATER POLO

ILH Division I boys: Punahou at

Kamehameha, 6 p.m.

ILH Division II boys: Punahou at

Kamehameha, 5 p.m.; Le Jardin at ‘Iolani, 6 p.m.

Hawaii State Junior Golf Association

Big Island Junior Classic

Sunday through Monday, At Hualalai Golf Club, par 72

Boys

7 to 10

Kaha‘i‘olelo Helm, Kea’au 84-83–167

Blake Nakagawa, Kailua Kona 86-91–177

Remi Heimgartner, Kailua-Kona 101-99–200

Ty Devereux, Honolulu 124-119–243

11 to 12

Jackson Ibarra, Honolulu 76-79–155

Bryce Toledo-Lue, Aiea 77-79–156

Jake Otani, Hilo 80-88–168

13 to 14

Dysen Park, Hilo 71 69 140

Dane Watanabe, Kaneohe 70-76–146

Jonathan Chung, Honolulu 79-77–156

Ben Cafferio, Wailuku 81-78–159

Ka’ena Kaulia, Mililani 83-77–160

Katsuhiro Yamashita, Kailua 79-83–162

Noah Otani, Hilo 84-79–163

Braden Putzulu, Wahiawa 80-85–165

Ryder Ng, Hilo 86-81–167

Tyler Tamayori, Pearl City 82-85–167

Noah Camacho, Mililani 91-93–184

15 to 18

Isaiah Kanno, Hilo 70-67–137

Noah Koshi, Pearl City 73-71–144

Peter Jung, Honolulu 76-70–146

Jake Sequin, Honolulu 78-70–148

Joshua Chung, Honolulu 75-73–148

Joshua Hayashida, Mililani 75-73–148

Riki Ohara, Honolulu 75-76–151

Tyler Ogawa, Honolulu 73-78–151

Dillon Ah Chong, Keaau 77-75–152

Pierce Dowd, Paia 75-77–152

Ethan Hironaga, Keaau 77-78–155

Ethan Jaehn, Waikoloa 78-81–159

Riku Omata, Hilo 87-80–167

Aidan Oki, Hilo 88-91–179

Girls

7 to 10

Kady Matsumoto, Mililani 80-78–158

Jasmyn Yun, Kahului 92-93–185

Mia Nakaoka, Mililani 88-97–185

11 to 12

Kate Nakaoka, Mililani 81-71–152

Ava Cepeda, Kaaawa 78-77–155

Ireland Roberts, Waipahu 84-85–169

Kiara Johnson, Lihue 80-90–170

13 to 14

Yoonjeong Huh, Kailua-Kona 76-71–147

Teal Matsueda, Honolulu 75-74–149

Mia Cepeda, Kaaawa 77-74–151

Jolie Chee, Honolulu 75-79–154

Payten Shimizu, Wailuku 77-82–159

Esther Jung, Honolulu 81-81–162

Isabella Rodriguez, Waikoloa 89-95–184

Jacelyn Yun, Kahului 96-95–191

15 to 18

Kyung Eun Lee, Honolulu 69-72–141

Myah McDonald, Kaneohe 73-68–141

Lacey Uchida, Hilo 72-72–144

Lana Calibuso-Kwee, Wailuku 74-70–144

Kelsey Ota, Kaneohe 75-74–149

Katrina Huang, Honolulu 76-74–150

Kailey Oki, Hilo 77-74–151

Elle Otani, Hilo 77-75–152

Moana Nakayama, Honolulu 74-79–153

Chanelle Hwang, Hilo 77-78–155

Hunter-Logan Kobayashi, Aiea 82-76–158

Kellie Yamane, Pearl City 77-84–161

Eunice Han, Honolulu 85-87–172

Grace Shaddle, Mercer Island 99-92–191

Running

Kauai Marathon

Sunday, From Poipu Beach to Lawai to Kalaheo back to Poipu

Female

Overall–1. Jill Thompson, 3:07:05; 2. Brooke Sugahara, 3:48:33; 3. Alex Dutcher, 3:50:10.

20 to 24–1. Shannon Ahern, 3:53:10; 2. Kayler DeMayola, 4:25:58; 3. Nadya

Peretroukhina, 5:05:19.

25 to 29–1. Alex Dutcher, 3:50:10; 2. Mika Nakashige, 3:59:35; 3. Emily Kiaha, 4:12:31.

30 to 34–1. Sara-Christine Dallain, 4:07:57; 2. Brynn Daniels, 4:21:49; 3.

Tiffany Miller, 4:52:12.

35 to 39–1. Jill Thompson, 3:07:05; 2.

Nicole Chitwood, 4:31:04; 3. Christina

Nakamura, 4:35:51.

40 to 44–1. Brooke Sugahara, 3:48:33; 2. Leigh Hawkes, 4:27:41; 3. Julia Zuercher, 5:13:33.

45 to 49–1. Catherine Quin, 4:41:47; 2. Tonya Moses, 4:43:21; 3. Lori Woods, 4:48:46.

50 to 54–1. Maria Efimova, 3:57:43; 2. Deanne Ross, 4:21:27; 3. Connie

Lutkevich, 4:22:51.

55 to 59–1. Julia Given, 4:53:22; 2. Amanda Goddard, 5:19:24; 3. Elaine Mah, 5:21:29.

60 to 64–1. Camille Voteary, 5:10:42; 2. Takiko Matsue, 5:38:14; 3. Janet Feinstein, 6:02:07.

Kauai resident–1. Brooke Sugahara, 3:48:33; 2. Alex Dutcher, 3:50:10; 3.

Connie Lutkevich, 4:22:51.

Male

Overall–1. Jason Gortari, 3:28:08; 2. Aaron Kent, 3:33:39; 3. Scott Golden, 3:37:34.

16 to 19–1. Ky Niccore, 4:10:26; 2. Dutch Fairbanks, 4:41:51.

20 to 24–1. Tom Leonard, 4:04:11; 2.

David Sessamen, 4:19:28.

25 to 29–1. Jason Gortari, 3:28:08; 2. Trent Park, 4:34:34; 3. Zachary Pi, 5:10:19.

30 to 34–1. Aaron Kent, 3:33:39; 2. Scott Golden, 3:37:34; 3. James Lloyd, 3:49:05.

35 to 39–1. Francois Dallain, 3:51:42; 2. Justyn Dybul, 3:55:45; 3. Mathew Mullahy, 4:20:45.

40 to 44–1. Brady Edwards, 3:40:42; 2. Adam Hill, 3:52:50; 3. Matthew

McKeehan, 3:57:26.

45 to 49–1. Karl Israelsen, 3:37:35; 2.

Gabriel Ortizgarcia, 3:50:54; 3. Andrew Stenovich, 3:53:38.

50 to 54–1. Robert Sieko, 4:25:00; 2. Paul Given, 5:12:31; 3. Patrick Bruno, 5:21:32.

55 to 59–1. Rand Watson, 4:24:54; 2. James DeBartolo, 4:40:13; 3. Daniel

Manoogian, 4:52:40.

60 to 64–1. Gilles Cote, 3:48:41; 2.

Ernesto Diaz, 5:18:54; 3. Anthony Keale, 5:28:31.

65 to 69–1. Thomas Kilcourse, 4:41:34.

70 to 79–1. Joe Loschiavo, 7:31:40; 2. Randhir Chauhan, 7:37:03; 3. Karl Wirtl, 8:11:01.

Kauai resident–1. Karl Israelsen, 3:37:35; 2. Brady Edwards, 3:40:42; 3. James Lloyd, 3:49:05.

Kauai Half Marathon

Sunday, From Poipu Beach to Omao back to Poipu

Female

Overall–1. Lauren Tippets, 1:25:15; 2.

Jessica Smith, 1:33:00; 3. Jacquelyn Reding, 1:36:43.

15 and under–1. Emma Burgess, 1:56:47; 2. Mia Matsunaga, 2:20:48; 3. Adriana Hernandez, 2:46:24.

16 to 19–1. Malia Splittstoesser, 2:12:17; 2. Olivia Lutkevich, 2:12:18; 3. Mia

Takekuma, 2:18:46.

20 to 24–1. Julia Gregory, 1:51:43; 2. Cindy Liu, 2:00:38; 3. Marissa Ruiz, 2:19:27.

25 to 29–1. Alyssa Malley, 1:39:48; 2.

Natalie Carr, 1:40:38; 3. Anna Lyons, 1:51:13.

30 to 34–1. Lauren Tippets, 1:25:15; 2. Ashley Lehman-Bush, 1:38:17; 3. Charlie Coates, 1:48:17.

35 to 39–1. Jacquelyn Reding, 1:36:43; 2. Katy Rader, 1:38:38; 3. Lindsey Burghardt, 1:39:52.

40 to 44–1. Jessica Smith, 1:33:00; 2. Jane Pilger, 1:51:42; 3. Heather Trapp, 1:54:16.

45 to 49–1. Tracy Capman, 1:46:14; 2. Kristin Matsuda, 1:49:52; 3. Charrissa Lin, 1:50:01.

50 to 54–1. Carla Holmes, 1:49:57; 2. Holly Withers, 1:50:23; 3. Kimberley

Zuccola, 1:56:37.

55 to 59–1. Junko Chong, 1:49:35; 2.

Denee Madamba, 2:05:15; 3. Lisa Ledesma, 2:05:58.

60 to 64–1. Janet Snyder, 2:00:59; 2. Marcia Cho, 2:10:16; 3. Katie O’Toole, 2:12:49.

65 to 69–1. Margaret Seggerman, 2:22:45; 2. Mary Pixler, 2:29:07; 3. Bettie Powers, 2:48:49.

70 to 74–1. Clara Shannon, 2:48:46; 2. Donna Keto, 3:09:54; 3. Heather Bracken, 3:20:20.

75 to 79–1. Terri Halliday, 2:56:12; 2. Irene Ebel, 3:34:47; 3. Nancy Mitrick, 3:38:59.

80 to 84–1. Shar Tobin, 3:37:37.

Kauai resident–1. Jacquelyn Reding, 1:36:43; 2. Michelle Thomas, 1:43:08; 3. Tracy Capman, 1:46:14.

Male

Overall–1. Tyler McCandless, 1:07:54; 2. Chris Ashley, 1:23:59; 3. Corey Phillis, 1:24:33.

15 and under–1. Kai Mottley, 1:45:46; 2. Kai Pappas, 1:51:23; 3. Jacob Reese, 1:58:18.

16 to 19–1. Wyatt Hartsell, 1:54:31; 2. Geon Kittredge, 1:55:51; 3. Mario Panelli, 2:05:45.

20 to 24–1. Daniel Kimball, 1:34:03; 2. Matthew Perry, 1:42:12; 3. Kevin Fong, 1:44:22.

25 to 29–1. Hart Caligagan, 1:31:56; 2. Cody Guerry, 1:32:36; 3. Jerome Reano, 1:39:16.

30 to 34–1. Tyler McCandless, 1:07:54; 2. Chris Ashley, 1:23:59; 3. Shawn Morimoto, 1:30:39.

35 to 39–1. Corey Phillis, 1:24:33; 2. Aaron Jacobsen, 1:24:42; 3. Kawaihoola Curnan, 1:36:28.

40 to 44–1. Rob Jadczak, 1:38:43; 2. Ryan Walker, 1:41:35; 3. Ethan Miller, 1:44:20.

45 to 49–1. Renato Desouza, 1:29:56; 2. Travis Parker, 1:35:56; 3. Derek Surka, 1:36:38.

50 to 54–1. David Peterson, 1:32:16; 2. Shigeru Kimura, 1:44:01; 3. Carlos Jora, 1:44:41.

55 to 59–1. Michael Woo, 1:40:04; 2.

Masatomo Ofusa, 1:44:41; 3. Brent

Biggar, 1:46:12.

60 to 64–1. Mark Coleman, 1:52:17; 2. James Reilly, 1:54:18; 3. Russell Manies, 1:57:47.

65 to 69–1. Richard Powers, 1:55:27; 2. Kirk Beedle, 2:08:17; 3. Peter Porazik, 2:11:08.

70 to 74–1. Art Herman, 2:10:00; 2. Bob Gunter, 2:12:09; 3. Jay Satenstein, 2:19:10.

75 to 79–1. Tom Rulon, 3:19:23; 2.

Raymond Agan, 3:29:55; 3. Arvin Erickson, 3:56:23.

85 and over–1. Kit Smith, 1:41:00.

Kauai resident–1. Renato DeSouza, 1:29:56; 2. Brandon Jacinto, 1:32:01; 3. David Peterson, 1:32:16.