Today

VOLLEYBALL

ILH Division I girls: Hawaii Baptist at Mid-Pacific, 6 p.m.; Kamehameha at Sacred Hearts, 6:15 p.m.; ‘Iolani at Le Jardin, 6:15 p.m.; Punahou at Maryknoll, 6:30 p.m.

ILH Division I-AA girls: ‘Iolani at

Le Jardin, 5 p.m.

ILH Division II/III girls: At Hawaiian

Mission–Lanakila Baptist vs. La Pietra, 5 p.m.; Assets at Hawaiian Mission, 6:15 p.m.; At Damien–Hanalani vs. Christian Academy, 5 p.m.; University at Damien, 6:15 p.m.; Also, Island Pacific vs. St.

Andrew’s, 5 p.m. at Maryknoll.

OIA East Division I girls: Kahuku at

Farrington, 7 p.m.

OIA East Division I/II girls: Anuenue at Kaiser, Kaimuki at Kalaheo; matches start at 6 p.m.; Moanalua at McKinley, 7 p.m.

OIA East Division II girls: Roosevelt at Castle, Kalani at Kailua; matches start at 7 p.m.

WATER POLO

ILH Division I boys: ‘Iolani at Punahou,

6 p.m.

ILH Division II boys—‘Iolani at Punahou, 5 p.m.; Mid-Pacific vs. Le Jardin, 5 p.m., at Kamehameha.

WEDNESDAY

BOWLING

ILH boys: 4:30 p.m., at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

OIA West Division I Girls: Waianae at Mililani, 7 p.m.

OIA West Division I/II Girls: Aiea at Waialua, 6 p.m.; Leilehua at Waipahu, Campbell at Nanakuli, Pearl City at

Radford; matches start at 7 p.m.

VOLLEYBALL

OIA West

Monday

Girls

Varsity, Division I

Kapolei def. Radford 25-18, 25-18, 25-22

Varsity, Division II

Waialua def. Waipahu 25-13, 20-25,

25-20, 25-18

Junior varsity

Kapolei def. Radford 21-7, 21-6

Waipahu def. Waialua 21-14, 18-21, 15-10

White

Kapolei def. Radford 21-7, 21-8

Bowling

ILH

Monday, At Hickam Bowling Center

Boys varsity

Assets 2, University 1

Damien 2, Island Pacific 1

Hawaii Baptist 3, Lanakila Baptist 0

Kamehameha 3, Maryknoll 0

Mid-Pacific 2, ‘Iolani 1

Saint Louis 3, Punahou 0

High score/series–Assets: Noah Amuro, 196 pins/555 total pins;

University: Reece Arakaki, 174/433; Damien: Michael Thompson, 198/539; Island Pacific: Ren Miyatake, 204/Reyn-Patrick Masaki 514; Hawaii

Baptist: Justin Sumiye, 214/529;

Lanakila Baptist: Kainoamalu Langsi, 190/539; Kamehameha: Noah Akiona, 236/619; Maryknoll: Dylan Shimomi, 197/528; Mid-Pacific: Kai Yamada, 208/508; ‘Iolani: Elliot Hee, 192/Micah Morikuni, 535. Saint Louis: Brandon

Nakaoka, 230/Nakaoka and Hunter Lum, 621; Punahou: Joshua Lee, 171/Holden Linville, 470.

Boys Junior varsity

Damien 2, Hawaii Baptist-black 1

‘Iolani 3, Mid-Pacific 0

Saint Louis-blue 2, Hawaii Baptist-gold 1

Saint Louis-red 2, Punahou 1

Air Riflery

OIA

Sept. 7

Boys varsity

Kailua 1810.21, Kahuku 948

Kalaheo 1653.25, Kaimuki 1099.1

Kalani 1932.23, Roosevelt 1627.1

Leilehua 1858, Waipahu 608

Moanalua 2126.72, Kaiser 1960.39

Pearl City 2062.47, Nanakuli 526

Radford 1124, Campbell 782

Waialua 804, Waianae 790.1

High shooters–Kailua: Vincent Luu, 502.06; Kahuku: Charles Hughes, 478; Kalaheo: Duane Cobeen, 523.15; Kaimuki: Brice Takemoto, 454.06;

Kalani: Rainer Tanaka, 517.09;

Roosevelt: Kenten Gascon-Oshiro and Colby Uetake, 443.02; Leilehua: Payton Hotta, 492; Waipahu: Taylor Oyadomari, 344; Moanalua: Aidan Fong, 539.18; Kaiser: Jared Bahng, 505.14; Pearl City: Cade Aihara, 528.11; Nanakuli: Pekelo Watson, 176; Radford: Brennan Key, 408. Campbell: Tristan Carter, 292; Waialua: Roosebelt Pascual, 473; Waianae:

Lawrence Ujimori; 399.06.

Girls varsity

Kailua 1877.25, Kahuku, 430

Kalaheo 1715.23, Kaimuki 0

Kalani 2003.26, Roosevelt 1517.09

Leilehua 1850, Waipahu 1047

Moanalua 2055.47, Kaiser 1907.27

Pearl City 2021.45, Nanakuli 407.01

Radford 1460, Campbell 254

Waialua 1005, Waianae 281.01

High shooters–Kailua: Amber Chu, 483.08; Kahuku: Rachel Cheney, 430;

Kalaheo: Hannah Madiam, 501.12; Kaimuki: N/A; Kalani: Sara Jessica Toma, 508.08; Roosevelt: Dasci Furuya, 431.02; Leilehua: Carly Jo Yoshida, 507. Waipahu: Amber Somera, 385; Moanalua: Lexi Tokuda, 527.17; Kaiser: Jennifer Kimura, 518.09; Pearl City:

Chanyn Santos, 510.14; Nanakuli:

Fairy-lyn Galiza, 201.01; Radford: Linh Bui, 397; Campbell: Kaylani Pascua, 160;

Waialua: Ailani Grach, 507; Waianae: Alexia Tomita, 281.01.