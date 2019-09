[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

CALENDER

BOWLING

ILH girls: 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

FOOTBALL

OIA-ILH Open Division: Punahou vs. Saint Louis, at Aloha Stadium; Kahuku at Kapolei. Games start at 7:30 p.m.

OIA-ILH Division I: ‘Iolani vs. Damien, at Aloha Stadium, 4:45 p.m.; Leilehua at

Castle, 7:30 p.m.; Kailua at Aiea, 7:30 p.m.

OIA-ILH Division II: Pac-Five vs. Kalaheo, at Kailua High field, 6 p.m.; Roosevelt vs. Kaimuki, at Skippa Diaz Stadium, 7:30 p.m.; Pearl City vs. Kalani, at Kaiser Stadium, 7:30 p.m.

BIIF Division I: Hilo at Konawaena;

Honokaa at Keaau. Games start at 7:30 p.m.

KIF: Waimea vs. Kapaa, at Hanapepe

Stadium, 7:30 p.m.

MIL: King Kekaulike vs. Baldwin, at War Memorial Stadium, 7 p.m.

VOLLEYBALL

AVP Tour: Hawaii Open, main draw opening rounds, 8 a.m. at Fort DeRussy Beach.

ILH Division II girls: La Pietra at Hanalani, 6:45 p.m.

ILH Division I-AA girls: Le Jardin at

‘Iolani, 6:15 p.m.

SATURDAY

CHEERLEADING

ILH: Event No. 1, 6 p.m. at ‘Iolani.

CROSS COUNTRY

PacWest: Chaminade Invitational, 7 a.m., at Kapiolani Park.

ILH: 8:30 a.m. at Central Oahu Regional Park.

OIA: Radford, Moanalua, Campbell,

Leilehua, McKinley, Mililani, Pearl City, Waianae at Kalani, 8:30 a.m. Roosevelt, Castle, Kalaheo at Kailua, 8:30 a.m. Other schools at Pearl City, 8:30 a.m.

FOOTBALL

College: Central Arkansas vs. Hawaii,

6 p.m., at Aloha Stadium.

OIA-ILH Open Division: Kamehameha at Farrington; Waianae at Campbell. Games start at 6:30 p.m.

OIA-ILH Division I: Moanalua at Waipahu, 6:30 p.m.

OIA-ILH Division II: Waialua at Kaiser; Nanakuli vs. McKinley, at Ticky Vasconcellos Stadium. Games start at 6 p.m.

BIIF Division I: Kealakehe at Waiakea, 7:30 p.m.

BIIF Division II: Kohala at Kamehameha-

Hawaii, 1 p.m.

MIL: Lahainaluna vs. Maui, at War

Memorial Stadium, 7 p.m.

Nonleague: St. John Bosco (Bellflower, Calif.) at Mililani, 6:30 p.m.

KAYAKING

ILH: Distance Race, 9 a.m. at Ala Wai.

SOCCER

College men: Simon Fraser vs. Hawaii Pacific, 7 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

VOLLEYBALL

AVP Tour: Hawaii Open, main draw

elimination rounds, 8 a.m. at Fort DeRussy Beach.

PacWest women: Chaminade at Hawaii Hilo, 7 p.m., at UHH gym.

ILH Division I girls: Punahou at

Mid-Pacific, 9 a.m.; Sacred Hearts at

Maryknoll, 9 a.m.; Hawaii Baptist at Le

Jardin, noon.

WATER POLO

ILH boys: Varsity II—Le Jardin at Punahou, 4 p.m.

SCOREBOARD

AIR RIFLERY

OIA

Wednesday

Girls

Moanalua 2052.4, Kailua 1953.27

Kaiser 2013.35, Roosevelt 1690.15

Kalaheo 1814.23, Castle 1478.09

Kalani 2086.44, Kahuku 791.01

Radford 1586, Waialua 1013

Waipahu 1108, Kapolei 786

Campbell 355, Nanakuli 142

Pearl City 2048.37, Leilehua 1909

High shooters—Moan: Cassandra Au 528.14. Kail: Amber Chu 501.09. Kais: Megan Ibara 517.11. Roos: Dacsi Furuya 455.07. Kalh: Hannah Madiam 501.1. Cast: Emma Ching 449.02. Kaln: Katheren Lam 527.12. Kah: Rachel Cheney 437.01. Rad: Linh Bui 465. Wail: Brooke Barboza 514. Waip: Amber Somera 389. Kap: Tamia Wickes 467. Camp: Tiffany Bowman 185. Nan: Shayland Teriipaia 142. PC: Jewel Rivera 516.07. Lei: Carly Jo Yoshida 488.

Boys

Moanalua 2131.43, Kailua 1861.2

Kaiser 1966.3, Roosevelt 1680.17

Castle 1821.25, Kalaheo 1803.28

Kalani 2027.46, Kahuku 1298.04

Waialua 1276, Radford 855

Kapolei 1573, Waipahu 1293

Campbell 852, Nanakuli 494

Pearl City 2070.49, Leilehua 1881

High shooters—Moan: Chase Nakata 552.16. Kail: Rickie Barros 491.05. Kais: Samuel Salonga 496.13. Roos: Kenten Gascon-Oshiro 452.06. Cast: Dillon Takamura 506.13. Kalh: Duane Cobeen 539.13. Kaln: Christopher Kop 538.15. Kah: Jones Hughes 513.03. Wail: Roosebelt Pascual 492. Rad: Elijah Bethard 317. Kap: Christian Lau 499. Waip: Cris-Audrey Taclay 340. Camp: Tristan Carter 311. Nan: Iolana Mamala-Keller 179. PC: Cade Aihara 549.16. Lei: Payton Hotta 491.

VOLLEYBALL

ILH

Thursday

Girls Varsity III

Christian Academy def. Hawaiian Mission 25-14, 25-9, 25-22

Island Pacific def. Assets 26-24, 25-16, 25-18

OIA

Thursday

Girls Varsity

Roosevelt def. Kaimuki 25-19, 25-16, 25-10

Kahuku def. Kalaheo 25-21, 25-11, 25-21

Girls JV

Roosevelt def. Kaimuki 21-15, 21-19

Kahuku def. Kalaheo 21-8, 21-19

Girls White

Kahuku def. Kalaheo 21-4, 21-9

Wednesday

Girls Varsity

Pearl City def. Waipahu 25-11, 25-14,

25-11

Girls JV

Waipahu def. Pearl City 21-16, 21-13

Girls White

Pearl City def. Waipahu 21-17, 21-12

SOCCER

PacWest Women

At Monmouth, Ore.

Thursday

Western Oregon 1, Hawaii Pacific 0. Goal scorer—Isabelle Creighton (12:30).