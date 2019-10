TODAY

CHEERLEADING

>> OIA: Preseason meet—Kaimuki, Nanakuli, Kalaheo, McKinley, Waianae, Campbell, Waipahu, Roosevelt, Farrington, Kaiser, Moanalua at Radford, 6 p.m.

CROSS COUNTRY

>> PacWest women: Hawaii Pacific Invitational, 7 a.m., at Kahuku Golf Course.

>> ILH: Punahou Invitational, 2 p.m. at Punahou.

FOOTBALL

>> OIA-ILH Open Division: Kapolei at Mililani, 6:30 p.m.; Kahuku vs. Punahou, at Aloha Stadium, 8 p.m.

>> OIA-ILH Division I: Leilehua vs. ‘Iolani, at Aloha Stadium, 5 p.m.; Damien at Aiea, 6 p.m.; Castle at Kailua, 6:30 p.m.

>> OIA-ILH Division II: Pearl City vs. Pac-Five, at Aloha Stadium, 2 p.m.;

Waialua vs. Kalani, at Kaiser Stadium, 6 p.m.

>> BIIF Division I: Konawaena at Waiakea, 7:30 p.m.

>> BIIF Division II: Pahoa at Hawaii Prep, 3 p.m.

>> KIF: Kauai vs. Waimea, at Vidinha Stadium, 2:30 p.m.

>> MIL: Maui at King Kekaulike, 7 p.m.

VOLLEYBALL

>> Big West women: Cal State Fullerton at Hawaii, 7 p.m., at Stan Sheriff Center.

>> ILH Division I girls: Playoffs—Sacred Hearts at ‘Iolani, 3 p.m.; Mid-Pacific at Hawaii Baptist, 3 p.m.; Le Jardin at Punahou, 6 p.m.

>> ILH Division II girls: Playoffs—St. Andrew’s at La Pietra; Island Pacific at Hanalani, 4 p.m., games at 4 p.m.

SUNDAY

SOCCER

>> PacWest men: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific, 2:30 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium; Notre Dame de Namur vs. Chaminade, 3:30 p.m., at Saint Louis field.

>> PacWest women: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific, noon, at Waipio Peninsula Soccer Stadium; Notre Dame de Namur vs. ‘Chaminade, 1 p.m., at Saint Louis field.

ILH VOLLEYBALL

Friday

Girls Varsity, Divison I-AA

>> Punahou def. ‘Iolani 14-25, 25-16, 25-18

ILH WATER POLO

Boys Varsity, Division I

>> Kamehameha 13, ‘Iolani 5

Goal scorers–KS: Nash Brandon 3, Kana‘i Tapia 3, Keale Gonda-Fukumitsu 2, Tate Hirayama 2, Hayden Chong-Tim, Stryder Garrett, Liam Meza. IOL: Carter Kojima 2, Kennedy Choo, Andrew Dawson, Sunny Katagiri.

Boys Varsity, Division II

>> ‘Iolani 8, Kamehameha 6

Goal scorers–IOL: Trent Ilhe 5, Kevin Xu 2, Logan Lee. KS: Keliko pa 5, Imiloa Lesher.

SOCCER: COLLEGE MEN

At Saint Louis School, Friday

Hawaii Hilo 3, Chaminade 2

Goal scorers—Hilo: Israel Kalili (43:08), Kalei Tolentino-Perry (45:14), Jorge Martinez (51:06, PK). CU: Taka Kosins (73:25, PK), Reece Hambly (80:17, PK).

At Waipio Penisula Soccer Stadium

Hawaii Pacific 3, Notre Dame de Namur 1



Goal scorers—HPU: Ryosuke Hirayama (9:09), Luiz Garcia (39:50), Jair Espinoza (60:59). NDDN: Anthony Andoyan (7:15).

SOCCER: COLLEGE WOMEN

At Saint Louis School, Friday

Hawaii Hilo 0, Chaminade 0

At Waipio Peninsula Soccer Stadium

Notre Dame de Namur 2, Hawaii Pacific 0

Goal scorers—NDDN: Susan Whitney (22:31, 79:46).

OIA AIR RIFLERY

Wednesday

Boys

>> Kailua 1708.21, Kaimuki 1365.1

>> Kaiser 1977.22, Castle 1849.34

>> Kalani 2041.38, Kalaheo 1755.22

>> Moanalua 2092.36, Roosevelt 1824.32

>> Waialua 1254, Kapolei 1038

>> Waipahu 1152, Campbell 543

>> Leilehua 1945, Waianae 1753.16

>> Radford 933, Nanakuli 0

Top shooters—Kail: Noah Candelario 454.07. Kaim: Brice Takemoto 447.05. Kais: Jared Bahng 529.1. Cast: Dillon Takamura 511.11. Kaln: Christopher Kop 533.11. Kalh: Duane Cobeen 525.13. Moan: Chase Nakata 540.08. Roos: Kenten Gascon-Oshiro 479.12. Wail: Joshua Duran 466. Kap: Christian Lau 365. Waip: Philip Brighton Spencer 444. Camp: Dante Duclayan 270. Lei: Jonathan Smith 491. Wain: Lawrence Ujimori 464.05. Rad: Elijah Bethard 409.

Girls

>> Kaiser 1907.22, Castle 1687.22

>> Kalani 2043.38, Kalaheo 1855.24

>> Moanalua 2100.58, Roosevelt 1735.24

>> Kapolei 905, Waialua 442

>> Waipahu 782, Campbell 290

>> Leilehua 2007, Waianae 0

>> Radford 1606, Nanakuli 258.01

Top shooters—Kais: Kryn Valenti 485.09. Cast: Emma Ching 445.07. Kaln: Audrey Li 534.13. Kalh: Hannah Madiam 508.11. Moan: Kendelle Hung Ino 542.22. Roos: Dacsi Furuya 471.1. Kap: Tamia Wickes 315. Wail: Ailani Grach 442. Waip: Amber Somera 400. Camp: Kaylani Pascua 187. Lei: Carly Jo Yoshida 525. Rad: Rosalynn Luna 446. Nan: Fairy-lyn Galiza 258.01.