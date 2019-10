[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Calendar

Today

BOWLING

ILH: 4:30 p.m., at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH Division I girls playoffs,

semifinals: Mid-Pacific at Kamehameha, 5 p.m. ; ‘Iolani at Maryknoll, 6 p.m.

ILH Division I-AA girls: ‘Iolani at

Le Jardin, 6 p.m.

OIA White girls Division I playoffs, semifinals: Kapolei at Moanalua,

5:30 p.m.; Kahuku at Mililani, 5:30 p.m.

OIA White girls Division II playoffs, semifinals: Campbell at McKinley,

5:30 p.m.; Pearl City vs. Kalani, 5:30 p.m., at Campbell.

TUESDAY

BOWLING

ILH girls: 4:30 p.m., at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH Division I girls playoffs, final:

‘Iolani/Maryknoll winner vs. Mid-Pacific/Kamehameha winner, 6 p.m., at TBA.

ILH Division II girls playoffs, final:

Hanalani vs. La Pietra, time and location TBA.

OIA White girls Division I playoffs,

final: Kapolei/Moanalua winner vs.

Kahuku/Mililani winner, 5:30 p.m., at

Radford.

OIA White girls Division II playoffs,

final: Campbell/McKinley winner vs. Pearl City/Kalani winner, 5:30 p.m., at Kalani.

WATER POLO

ILH Division II boys: Le Jardin at ‘Iolani, 6 p.m.

POLO

Honolulu Polo Club

Army/Navy Polo Match

Sunday, At Waimanalo

Army 5, Navy 3

Goal scorers–Army: Steve Ching 2,

Carrie Williams 2, Jenifer Bossert 1. Navy: Nalu Pitzel 2, Rebecca Johnson 1.

Soccer

PacWest

Sunday

Men

Chaminade 2, Notre Dame de Namur 1

Hawaii Pacific 2, Hawaii Hilo 0

Goal scorers–Chaminade: Reece

Hambly, Noah Mokulehua. Notre Dame de Namur: Ruben Sanabia. Hawaii

Pacific: Gerrit Arzberger, Paul

Enzigmueller.

Women

Chaminade 2, Notre Dame de Namur 1

Hawaii Pacific 1, Hawaii Hilo 0

Goal scorers–Chaminade:

Breanna-Leigh Bactista, Randi Fontes.

Notre Dame de Namur: Samantha

Sanchez. Hawaii Pacific: Ebony Madrid.

Hawaii State Junior Golf Association

Kauai Junior Classic

Oct. 5-6, At Lihue (Hokuala Golf Club)

Boys

13 to 14

Joshua Chung, Honolulu 74-70–144

Ka’ena Kaulia, Mililani 83-83–166

Ryan Chang, Lihue 92-89–181

15 to 18

Peter Jung, Honolulu 68-67–135

Tyler Ogawa, Honolulu 72-71–143

Noah Koshi, Pearl City 75 -71–146

Ethan Dezzani, Honolulu 74-74–148

Torin Dezzani, Honolulu 76-76–152

Pierce Dowd, Paia 81-72–153

Riki Ohara, Honolulu 78-75–153

Dillon Ah Chong, Keaau 80-74–154

Marshall Kim Jr., Honolulu 75-79–154

Niki Upson, Princeville 85-89–174

Girls

11 to 12

Kiara Johnson, Lihue 86-86–172

Heiley Kikuchi, Lihue 99-97–196

Rianna Chang, Lihue 106-111–217

13 to 14

Yoonjeong Huh, Kailua-Kona 74-76–150

Leia Chung, Wahiawa 81-79–160

Madison Takai, Honolulu 80-82–162

Ashley Koga, Honolulu 89-83–172

Esther Jung, Honolulu 86-88–174

Kirra Kawai, Honolulu 83-91–174

15 to 18

Kyung Eun Lee, Honolulu 71-72–143

Victoria Takai, Honolulu 82-78–160

Shayna Lu, Honolulu 90-73–163

Kellie Yamane, Pearl City 88-81–169

Mari Nakamura, Honolulu 90-80–170

Kaylee Akagi, Mililani 86-88–174

Jessica Hreljac, Lihue 94-88–182

Mika Okano, Ewa Beach 99-86–185

PGA Shriners Hospitals for Children Open

Sunday, At Las Vegas

Final round, par 71

Individual FedExCup Points in parentheses

Kevin Na (500), $1,260,000 68-62-61-70–261

Patrick Cantlay (300), $763,000 66-64-63-68–261

Pat Perez (190), $483,000 69-64-62-68–263

Bryson DeChambeau (115), $294,583 66-68-67-63–264

Adam Hadwin (115), $294,583 67-66-68-63–264

Brian Stuard (115), $294,583 65-65-67-67–264

Brian Gay (88), $227,500 65-69-64-67–265

Webb Simpson (88), $227,500 67-66-64-68–265

Joel Dahmen (73), $183,750 70-64-67-65–266

Tony Finau (73), $183,750 68-68-62-68–266

Lucas Glover (73), $183,750 67-63-66-70–266

Denny McCarthy (73), $183,750 69-66-63-68–266

Cameron Smith (57), $137,083 69-64-69-65–267

Luke List (57), $137,083 70-66-63-68–267

Ryan Moore (57), $137,083 69-64-65-69–267

Hideki Matsuyama (52), $117,250 68-67-68-65–268

Xinjun Zhang (52), $117,250 70-65-67-66–268

Chesson Hadley (39), $75,377 68-66-69-66–269

Brian Harman (39), $75,377 64-71-68-66–269

Matthew Wolff (39), $75,377 67-69-68-65–269

Daniel Berger (39), $75,377 66-67-69-67–269

Matt Every (39), $75,377 70-66-67-66–269

Lanto Griffin (39), $75,377 67-65-67-70–269

Matthew NeSmith (39), $75,377 67-68-65-69–269

Andrew Putnam (39), $75,377 68-66-67-68–269

Sam Ryder (39), $75,377 65-67-64-73–269

Adam Schenk (39), $75,377 66-69-65-69–269

Kristoffer Ventura (39), $75,377 69-66-65-69–269

Beau Hossler (24), $43,900 67-65-71-67–270

Matt Jones (24), $43,900 68-63-69-70–270

Sung Kang (24), $43,900 71-63-68-68–270

Brendan Steele (24), $43,900 68-69-68-65–270

Ben Taylor (24), $43,900 67-67-69-67–270

Nick Taylor (24), $43,900 63-69-69-69–270

Kevin Tway (24), $43,900 68-69-67-66–270

Jack Trent 67-69-66-68–270

Aaron Baddeley (17), $33,320 67-69-65-70–271

Russell Henley (17), $33,320 68-68-66-69–271

Maverick McNealy (17), $33,320 65-69-69-68–271

Carlos Ortiz (17), $33,320 70-65-67-69–271

Ryan Palmer (17), $33,320 70-66-67-68–271

Mark Hubbard (12), $25,550 68-69-66-69–272

Patton Kizzire (12), $25,550 66-67-70-69–272

Collin Morikawa (12), $25,550 67-66-67-72–272

Doc Redman (12), $25,550 70-67-65-70–272

Adam Scott (12), $25,550 66-67-65-74–272

Robby Shelton (12), $25,550 69-68-67-68–272

John Huh (8), $18,330 66-71-68-68–273

Russell Knox (8), $18,330 68-67-65-73–273

Martin Laird (8), $18,330 68-65-71-69–273

Brandt Snedeker (8), $18,330 67-70-68-68–273

Kyle Stanley (8), $18,330 71-66-66-70–273

Chris Stroud (8), $18,330 67-68-67-71–273

Harold Varner III (8), $18,330 68-67-66-72–273

Bronson Burgoon (6), $16,240 66-68-69-71–274

Jim Furyk (6), $16,240 68-66-70-70–274

Fabián Gómez (6), $16,240 69-67-68-70–274

Si Woo Kim (6), $16,240 71-64-70-69–274

Scott Stallings (6), $16,240 67-65-72-70–274

Gary Woodland (6), $16,240 69-65-71-69–274

Phil Mickelson (5), $15,750 65-69-74-67–275

Nate Lashley (5), $15,610 67-68-70-71–276

Jason Kokrak (4), $15,260 70-67-73-67–277

Troy Merritt (4), $15,260 66-68-68-75–277

John Oda, $15,260 69-66-74-68–277

Peter Uihlein (4), $15,260 68-69-70-70–277

Chase Koepka, $14,910 66-69-75-68–278

James Hahn (3), $14,700 67-69-71-72–279

Charles Howell III (3), $14,700 69-68-66-76–279

Keegan Bradley (3), $14,490 69-68-69-74–280

Talor Gooch (3), $14,280 71-66-73-71–281

Danny Lee (3), $14,280 69-68-71-73–281

Bo Hoag (3), $14,070 67-70-70-75–282

Charley Hoffman (3), $13,860 70-67-67-79–283

Scottie Scheffler (3), $13,860 67-67-74-75–283

Isaiah Salinda, $13,650 69-68-72-79–288

LPGA Volunteers of America Classic Classic

Sunday, At The Colony, Texas

Final round, par 71

Cheyenne Knight, $195,000 66-67-67-66–266

Brittany Altomare, $102,834 67-66-68-67–268

Jaye Marie Green, $102,834 67-68-64-69–268

Georgia Hall, $60,365 68-68-71-66–273

Jane Park, $60,365 69-67-69-68–273

Stephanie Meadow, $40,461 63-71-73-67–274

Katherine Perry, $40,461 67-68-66-73–274

Gerina Piller, $28,062 69-71-67-68–275

Inbee Park, $28,062 67-70-70-68–275

Jeongeun Lee6, $28,062 67-70-68-70–275

Sei Young Kim, $28,062 68-69-67-71–275

Hyo Joo Kim, $22,123 70-68-69-69–276

Caroline Hedwall, $22,123 69-67-69-71–276

Pornanong Phatlum, $19,512 68-70-69-70–277

Alena Sharp, $19,512 68-65-72-72–277

Brittany Lang, $16,315 70-73-68-68–279

Brooke M. Henderson, $16,315 71-67-72-69–279

Gaby Lopez, $16,315 67-74-67-71–279

Nanna Koerstz Madsen, $16,315 74-66-68-71–279

Amy Olson, $16,315 65-73-70-71–279

Sung Hyun Park, $14,227 69-71-71-69–280

Kristen Gillman, $14,227 67-71-71-71–280

Ariya Jutanugarn, $13,444 68-68-72-73–281

Na Yeon Choi, $11,347 71-73-71-67–282

Cydney Clanton, $11,347 69-75-69-69–282

Mi Jung Hur, $11,347 68-75-70-69–282

In-Kyung Kim, $11,347 70-71-72-69–282

Peiyun Chien, $11,347 68-73-71-70–282

Sarah Schmelzel, $11,347 71-71-68-72–282

Wei-Ling Hsu, $11,347 68-68-73-73–282

In Gee Chun, $11,347 68-69-71-74–282

Yu Liu, $8,549 72-70-71-70–283

Madelene Sagstrom, $8,549 72-69-71-71–283

Jodi Ewart Shadoff, $8,549 68-69-75-71–283

Lizette Salas, $8,549 68-73-70-72–283

Lindy Duncan, $8,549 68-75-67-73–283

Daniela Darquea, $8,549 70-67-73-73–283

Mirim Lee, $6,934 71-73-71-69–284

Ayako Uehara, $6,934 72-70-71-71–284

Youngin Chun, $6,934 69-71-72-72–284

Jennifer Song, $6,934 68-70-73-73–284

Morgan Pressel, $5,678 70-73-72-70–285

Ashleigh Buhai, $5,678 72-69-74-70–285

P.K. Kongkraphan, $5,678 68-75-71-71–285

Ally McDonald, $5,678 71-73-69-72–285

Sakura Yokomine, $5,678 69-69-74-73–285

Eun-Hee Ji, $5,678 72-67-72-74–285

Sarah Burnham, $4,261 73-70-73-70–286

Charlotte Thomas, $4,261 72-70-72-72–286

Jeong Eun Lee, $4,261 72-72-68-74–286

Dottie Ardina, $4,261 68-73-71-74–286

Ruixin Liu, $4,261 66-73-73-74–286

Jenny Shin, $4,261 71-73-67-75–286

Moriya Jutanugarn, $4,261 66-77-68-75–286

Mina Harigae, $4,261 71-68-72-75–286

Lauren Kim, $4,261 69-72-69-76–286

Dori Carter, $4,261 65-72-72-77–286

Klara Spilkova, $3,459 73-69-71-74–287

Dana Finkelstein, $3,459 69-70-73-75–287

Hannah Green, $3,100 68-76-73-71–288

Pajaree Anannarukarn, $3,100 75-69-72-72–288

Angela Stanford , $3,100 68-75-73-72–288

Jasmine Suwannapura, $3,100 68-74-73-73–288

Isi Gabsa, $3,100 69-74-70-75–288

Aditi Ashok, $3,100 69-71-73-75–288

Celine Boutier, $2,839 74-70-71-74–289

Chella Choi, $2,839 69-74-71-75–289

Pannarat Thanapolboonyaras, $2,708 70-72-71-77–290

Pavarisa Yoktuan, $2,708 70-68-74-78–290

Wichanee Meechai, $2,545 74-70-75-72–291

European Spanish Open

Sunday, At Madrid

Final round, par 71

Jon Rahm, Spain 66-67-63-66–262

Rafael Cabrera-Bello, Spain 66-65-70-66–267

Samuel Del Val, Spain 67-65-69-68–269

Adri Arnaus, Spain 65-66-72-68–271

Joachim B. Hansen, Denmark 69-69-67-66–271

Jeff Winther, Denmark 70-69-69-63–271

Sergio Garcia, Spain 69-69-69-65–272

Justin Harding, South Africa 69-72-64-67–272

Masahiro Kawamura, Japan 70-67-68-67–272

Zander Lombard, South Africa 67-67-69-69–272