Column: Ola ka maʻi luʻuluʻu i ke kūkaelio

Synopsis: Magic mushrooms offer healing properties to people suffering from depression. We should be working to escape a 1960s mentality that continues to view psilocybin as a Schedule 1 drug.

Aloha mai nö käkou. Eia aku a eia mai, e kaumaha ana ka naæau o käkou pau loa. æO kekahi poæe hoa nö naæe, he kaumaha wale ka naæau. He kaumaha æino nö hoæi ia æaæohe wahi æike æia o ke kumu. æAæohe wahi hala a lana hou mai ka manaæo. He æano maæi ia e pilikia ai ko käkou mau hoa kanaka he nui hewahewa. He 300 miliona paha a æoi ka huina ma këia honua nei a puni. æO ka æino loa o ia maæi, e luæuluæu wale ka noæonoæo a e æeha walania ka naæau. He aha lä ke kumu, a he aha lä hoæi ka mea e ola hoa ai?

Eia nö ke häpai æia nei kahi läæau i mea e lapaæau ai i këia æano maæi luæuluæu, ua kapa æia i ke kükaelio (a æo ka melehune kekahi). Nui hewahewa nä æano kükaelio. æO ke æano naæe nona ka läæau e ola ai, æo ia ka psilocybe, a he 200 ona lähulu nona ia läæau i kapa æia he psilocybin. A æaæole këia he mea hou. Ua æike æia kona ikaika mai ka wä kahiko mai a ua hoæohana æia ma loko o nä æano æaha hoæomana o nä lähui mai æö a æö o ka honua nei.

He läæau æona hoæi ka psilocybin a æo ia ke kumu i päpä æia ai kona hoæohana æia ma ke känäwai æAmelika i loko o nä makahiki 1960. A i ka MH 1970, ua kau æia ma ka æanuæu kiæekiæe loa o ka papa o nä läæau æino. Kä! Aloha nö kahi kükaelio, ua kapu, æaæole e æai æia, a æo ka poæe e hoæomanawanui ana i ka maæi luæuluæu, ua hoka. æO ia ihola ke æano kalaæihi o nä känäwai o ia wä e pili ana i nä läæau æona. Ua hoæokae æia ka æona me ka nänä æole i kona waiwai ma ka lapaæau æana i ka maæi luæuluæu. He päpä wale æia. Ua hoæopiæi æia hoæi ka mea lawehala i loko o ka hale hoæokolokolo. A ua kü mai nö i ka hewa. Kainö a ua hala ia mau lä, eia kä, ua mau nö ia æano noæonoæo i këia wä. He mea kü æole i ke känäwai ka æai æana i ke kükaelio. A pëia nö hoæi ma Hawaiæi nei. Ma Denver naæe a me Oakland o æAmelika, ua mau nö kona kü æole i ke känäwai, eia naæe æaæole nö e hoæopaæi æia ka mea pale i ia känäwai.

Ua maopopo ke æano o këia läæau. He mea hoæoulu manaæo ia a he mea hoæonui hoæi i ka æike, æo ia hoæi, e æikea ana nä mea e kau æole nei i ke alo. He æano æike päpälua paha e akäka ai nä mea æike æole æia e ka maka. He aha lä ka hewa? æAæole ia he läæau e hei ai ke kanaka ke æai pinepine aku. æAæole hoæi e maæi i ka æai aku. Inä e æai æia, e pau ana ka æona i loko o kekahi mau hola a e haæalele ana ka läæau i ke kino i loko o æekolu lä. He mau hopena maikaæi ko ka æai æana i këia läæau e laæa ka hialaæai o ka maluhia, ka æike päpälua, ka loli æana o ka æikena, a me ka poina æana o ka hola. He mau hopena maikaæi æole hoæi, æaæole naæe e höæea aku i ke külana küpilikiæi. æO ka poluea a me ka æäæä i ka makaæu.

æO kekahi hopena æino naæe o ka maæi luæuluæu, a he mea æike æia e nä lähui like æole, ua kapa æia e ka poæe Hawaiæi he make æawahua iho. I koæu manaæo, no ke kaumaha loa o ka mea maæi luæuluæu, noæonoæo iho æo ia æaæohe waiwai o këia ola honua æana.

E nä hoa heluhelu, mai nö a manaæo mai he hoæokaumaha kaæu iä æoukou. I nïnau naæe këia no käkou a pau e noæonoæo hou ai. He pono a he pono æole paha ka hoæokae läæau æona?

