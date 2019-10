Scoreboard, Oct. 17

TODAY

BOWLING

>> OIA East: 5 p.m. at K-Bay Lanes.

>> OIA West: 5 p.m. at Schofield Bowling Center.

VOLLEYBALL

>> PacWest women: Dominican vs. Hawaii Pacific, 7 p.m., at St. Francis gym; Fresno Pacific vs. Chaminade, 7 p.m., at McCabe gym; Notre Dame de Namur at Hawaii Hilo, 7 p.m., at UHH gym.

WATER POLO

>> ILH boys: Varsity I—Punahou at Kamehameha; Mid-Pacific at ‘Iolani. Matches start at 6 p.m. Varsity II—Punahou at Kamehameha; Mid-Pacific at ‘Iolani. Matches start at 5 p.m.

FRIDAY

BOWLING

>> ILH girls: 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

FOOTBALL

>> OIA-ILH Open Division playoffs, semifinal: Farrington at Mililani, 7:30 p.m.

>> OIA Division I playoffs, semifinals: Kailua at Moanalua, 7:30 p.m.; Waipahu at Leilehua, 7:30 p.m.

>> BIIF: Waiakea at Keaau, 7:30 p.m.; Honokaa at Konawaena, 7:30 p.m.

>> MIL: Kamehameha-Maui vs. Baldwin, 7 p.m., at War Memorial Staidum.

VOLLEYBALL

>> Big West women: UC Riverside at Hawaii, 7 p.m., at Stan Sheriff Center.

>> PacWest women: Dominican vs. Chaminade, 7 p.m., at McCabe gym.

WATER POLO

>> ILH boys: Varsity I—Punahou vs. Mid-Pacific, 6 p.m. at Kamehameha. Varsity II—Le Jardin at Kamehameha, 5 p.m.

OIA VOLLEYBALL

Division I girls playoffs, final

>> Mililani def. Moanalua 15-25, 28-26, 25-14, 21-25, 15-10

Division II girls playoffs, final

>> Pearl City def. Kalani 25-17, 25-21, 25-21

BIIF

Division II girls playoffs

>> Kau def. Pahoa 25-22, 25-21, 25-23

>> Konawaena def. Hawaii Prep 25-17, 19-25, 23-25, 25-19, 15-11

>> Kamehameha-Hawaii def. Waiakea 25-11, 25-18, 25-6

PACWEST WOMEN SOCCER

Hawaii Pacific 3, Fresno Pacific 1

Goal-Scorers—HPU: Ebony Madrid 02:15; Madrid 64:38; Madrid 88:06. FPU: Cori Wing 58:25.

Hawaii Hilo 0, Dominican (CA) 0

ILH BOYS BOWLING

>> Damien 3, Lanikila Baptist 0

>> Saint Louis 2, Maryknoll 1

>> Punahou 3, University 0

>> Assets 3, Hanalani 0

>> Hawaii Baptist 3, ‘Iolani 0

>> Kamehameha 3, Island Pacific 0

HIGH SCORES/HIGH SERIES

>> Damien: Michael Thompson 184/Michael Thompson 519

>> Lanikila Baptist: Kainoamalu Langsi 179/ Kainoamalu Langsi 494

>> Saint Louis: Collier Marquez 227/Collier Marquez 557

>> Maryknoll: Carson Chiu & Kolten Tani 178/Kolten Tani 476

>> University: Ashton Ka’ahanui-Isaacson 191/Reece Arakaki 442

>> Punahou: Joshua Lee 224/ Joshua Lee 507

>> Assets: Noah Amuro 212/Noah Amuro 519

>> Hanalani: Brayden Kajiyama 170/Brayden Kajiyama 472

>> Hawaii Baptist: Matthew Tanji 186/Justin Sumiye 534

>> ‘Iolani: Justin Lee 192/Justin Lee 505

>> Kamehameha: Kobe I Leong 213/Kobe I Leong 524

>> Island Pacific: Ren Miyatake 158/Reyn-Patrick Masaki 432

Junior Varsity

>> Saint Louis-Blue 3, Damien 0

>> ‘Iolani 2, Hawaii Baptist-Gold 1

>> Hawaii Baptist-Black 2, Kamehameha 1

ILH GIRLS

MAKEUP GAMES

>> Hawaii Baptist 2, ‘Iolani 1

HIGH SCORES/HIGH SERIES

>> Hawaii Baptist: Brenna Yoshioka 192/Grace Higa 500

>> ‘Iolani: Seobeen Chang 187/Seobeen Chang 527

Junior Varsity

>> ‘Iolani 3, Hawaii Baptist 0

MAKUA ALI’I SOFTBALL

>> Yankees 17, Pearl Harbor 5

>> Action 18, Hawaiians 8

>> Hui Ohana 18, Fat Katz 7

>> Aikane 14, Firehouse 5

>> Bad Company 15, Waipio 3

>> Hikina 28, Sportsmen 9

>> Golden Eagles 16, Lokahi 6

>> Xpress 19, Na Pueo 8

>> Zen 12, Na Kahuna 10