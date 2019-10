Scoreboard, Oct. 20

TODAY

VOLLEYBALL

>> Big West women: UC Davis at Hawaii, 5 p.m., at Stan Sheriff Center.

>> PacWest women: Notre Dame de Namur vs. Chaminade, 3 p.m., at McCabe gym; Dominican at Hawaii Hilo, 7 p.m., at UHH gym.

MONDAY

BOWLING

>> ILH boys: 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

SOCCER

>> PacWest men: Dominican vs. Hawaii Pacific, 7 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

>> PacWest women: Dominican vs. Hawaii Pacific, 4:30 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

VOLLEYBALL

>> HHSAA Girls Division I Tournament, first round: Kapolei at Waiakea, 4:30 p.m.; Le Jardin at Kamehameha-Maui, 5 p.m.; Waianae at Moanalua; Kahuku at Punahou, Matches at 6 p.m.

COLLEGE WOMEN SOCCER

>> Chaminade 0, Dominican (Calif.) 0

>> Hilo 2, Fresno Pacific 0

Goal scorers–Hilo: Brenna Rill 3:05; Camille Strazzo 72:52.

COLLEGE MEN SOCCER

>> Dominican (Calif.) 3, Chaminade 2

Goal scorers–Dominican: Eddie Silverbush 14:17, 74:06; Luke Raley 31:13. Chaminade: Kelton Cheney 56:53; Noah Mokulehua 61:37.

OIA WEST BOWLING

At Schofield Lanes, Saturday

Boys

1. Leilehua 2649

2. Mililani 2563

3. Pearl City 2524

4. Kapolei 2381

5. Campbell 2363

6. Aiea 2234

7. Waipahu 2207

8. Radford 1884

9. Waianae 1877

10. Nanakuli 1815

HIGH GAME / SERIES

Aiea – Ryan Seto 193/512

Campbell – Josiah Benner-Eslit 226/606

Kapolei – Jake Brett 221/628

Leilehua – Chase Fernandez 236/639

Mililani – Jarin Kurashige 243/649

Girls

1. Pearl City 2304

2. Kapolei 2241

3. Mililani 2128

4. Campbell 2122

5. Leilehua 1485

6. Aiea 1320

7. Waianae 1285

8. Nanakuli 1059

9. Radford 482

10. Waipahu 379

HIGH GAME / SERIES

Aiea – Jernie Padasdao 153/362

Campbell – Shaelyn Bright 197/486

Kapolei – Shaylynn Matas 209/563

Leilehua – Kamaile Sorge 157/430

Mililani – Rylee Nishimoto 183/Kylie Arai 390

Nanakuli – Hailee Robles 166/418

Pearl City – Christine Madrona 210/536

Radford – Payton Gonzales 167/482

Waianae – Alize Brash 113/Alohalani Carlos 309

Waipahu – Sharie Mamaud 149/379

OAHU INVITATIONAL FLYERS PIGEON RACING

From Pahala, Hawaii Island to Oahu

Top 5

1. Richard Uyesugi: 237.762 miles; 44.72 mph

2. Troy Kamaka: 220.629 miles; 43.79 mph

3. Howard Nakata: 214.856 miles; 43.73 mph

4. Jay Alameida: 213.650 miles; 43.41 mph

5. Paul Yamauchi: 228.519 miles; 43.39 mph