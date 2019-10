[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Calendar

Today

GOLF

College men: Hoakalei Country Club

Invitational, all day, at Hoakalei Country Club; Also, Dennis Rose Intercollegiate, 7 a.m., at Waikoloa Kings’ Course.

College women: Rainbow Wahine

Invitational, all day, at Kapolei Golf Course; Also, Dennis Rose Intercollegiate, all-day, at Waikoloa Kings’ Course.

VOLLEYBALL

PacWest women: Azusa Pacific at

Hawaii Hilo, 4 p.m., at UHH gym.

WATER POLO

ILH Division II boys:

Single-Elimination Tournament—

Consolation, Mid-Pacific vs. Le Jardin, 5 p.m.; Championship, ‘Iolani at Punahou, 6 p.m.; matches at Punahou.

Tuesday

BASKETBALL

College women exhibition: Hawaii

Pacific at Hawaii, 7:30 p.m., at Stan Sheriff Center.

GOLF

College men: Hoakalei Country Club

Invitational, all day, at Hoakalei Country Club; Also, Dennis Rose Intercollegiate, 7 a.m., at Waikoloa Kings’ Course.

College women: Rainbow Wahine

Invitational, all day, at Kapolei Golf Course; Also, Dennis Rose Intercollegiate, all-day, at Waikoloa Kings’ Course.

WATER POLO

ILH Division II boys: Overall

championship, if necessary.

POLO

Honolulu Polo Club

Sunday

At Waimanalo

Poloween Colin Ogawa Cup

Team A 5, Team B 2

Goal scorers–Team A: Sarah Agnew-Miller 3, Christine Devlin, Nalu Pitzel. Team B: Bill Cirton, Steve Ching .

Volleyball

2019 New City Nissan/HHSAA Girls Volleyball State

Championships

Saturday

Division I

Most Outstanding Player: Keonilei Akana, Kamehameha.

All-Tournament Team: Tara De Sa, Kamehameha; Kaia Dunford, Punahou; Grace Fiaseu, Punahou; Amariis Garcia, Moanalua; Devin Kahahawai,

Kamehameha; Maui Robins,

Kamehameha; Bryanne Soares,

Kamehameha.

Division II

Most Outstanding Player: Del “Kaulana” Kalulu-Sugoi, Damien.

All-Tournament Team: Milan Ah Yat,

University; Heavenly “Lala” Campbell, Damien; Ella Connor, Seabury Hall;

Braeanna Moises, Waimea; Rayne Pactol, Damien; Aiyani Park, Damien; Raelee

Samio, Waimea.

Triathlon

24th XTERRA World

Championship

Sunday, At Kapalua

Swim–1 mile; Bike–20 miles (two laps); Run–6.5-mile

Elite Men, Top 10–1. Bradley Weiss

(Stellenbosch, South Africa), 2:33:39; 2. Arthur Serrieres (Montpellier, France), 2:34:54; 3. Ruben Ruzafa (Malaga, Spain), 2:35:23; 4. Sam Osborne (Rotorua, New Zealand), 2:37:02; 5. Ced; 6. Josiah

Middaugh (Eagle-Vail, Colorado), 2:40:36; 7. Karel Dusek (Karlovy Vary, Czech Rep.), 2:42:37; 8. Karsten Madsen (Kitchener, Canada), 2:43:39; 9. Maxim Chane

(Falicon, France), 2:43:55; 10. Karel Zadak (Brno, Czech), 2:44:03.

Elite Women, Top 10–Flora Duffy

(Devonshire, Bermuda), 2:49:23; 2. Lesley Paterson (Stirling, Scotland), 3:03:35; 3. Helena Erbenova (Jablonec nad Nisou, Czech Rep.), 3:04:37; 4. Morgane Riou (Fontenay Aux Roses, France), 3:05:22; 5. Lizzie Orchard (Auckland, New Zealand), 3:05:32; 6. Suzie Snyder (Reno, Nevada), 3:06:00; 7. Alizee Paties (Dijon, France), 3:10:55; 8. Penny Slater

(Wamboin, Australia), 3:11:53; 9.

Samantha Kingsford (Tirau, New Zealand), 3:15:46; 10. Carina Wasle (Kundl, Austria), 3:16:31.

CROSS COUNTRY

ILH Championships

Saturday, At Mid-Pacific

Boys

Team Standings–1. Punahou, 25 points; 2. Hawaii Baptist, 54; 3. Kamehameha, 74; 4. Hanalani, 105; 5. ‘Iolani, 125; 6.

Maryknoll, 168; 7. Mid-Pacific, 186; 8. Damien, 208; 9. Christian Academy, 248.

Individual–1. Adam Harder (Hanalani), 16:56.67; 2. Connor Malinger Hawaii

Baptist), 17:27.78; 3. Cade Lehl

(Punahou), 17:37.27; 4. Jordan Furuta (Punahou), 17:40.46; 5. Caden Lombard (Punahou), 17:44.74; 6. Cooper Baines (Punahou), 17:58.8; 7. Nicholas Pugliese (Punahou), 18:06.24; 8. William Ho (Kamehameha), 18:22.07; 9. Ethan Aimoto (Hawaii Baptist), 18:29.4; 10. Josiah Lum (Hawaii Baptist), 18:30.27; 11. Michael Shiinoki (‘Iolani), 18:35.83; 12. Justin Mayeshiro (Hawaii Baptist), 18:41.68; 13. Kai Szostack (Pac-Five), 18:45.02; 14. Parker Wagnild (Mid-Pacific), 18:47.02; 15. Kevin Au (Hanalani), 18:51.4; 16. Ivan Kalua (Kamehameha), 18:54.33; 17.

Makoa Inciong (Kamehameha), 18:55.71; 18. Keola Sanchez (Kamehameha), 18:59.02; 19. Kanoa Jacang

(Kamehameha), 19:00.83; 20. Dante

Sbarbaro (Le Jardin), 19:03.1.

Girls

Team–1. Hawaii Baptist, 29; 2. Punahou, 40; 3. ‘Iolani, 86; 4. Kamehameha, 96; 5. Maryknoll, 151; 6. Le Jardin, 159; 7. Hanalani, 186; 8. Mid-Pacific, 214.

Individual–1. Malia Dickhens (Punahou), 20:05.86; 2. Kacie Kwan (Hawaii Baptist), 20:21.02; 3. Ashley Kodama (Hawaii

Baptist), 20:33.02; 4. Sasha

Iizuka-Sheeley (Punahou), 20:50.05; 5. Aya Margraf (‘Iolani), 20:50.61; 6. Johanna Seng (Hawaii Baptist), 21:00.68; 7. Lauren Saunders (Punahou), 21:02.1; 8. Lindsay Sasaki (Hawaii Baptist), 21:03.29; 9. Kristina (Tessa) Domingo (Maryknoll), 21:08.43; 10. Mari Monico (Hawaii

Baptist), 21:18.96; 11. Lindsey Jaeger (Hawaii Baptist), 21:32.27; 12. Kayla Almeida (Punahou), 21:34.27; 13. Caley Chun (Hawaii Baptist), 21:41.24; 14.

Mahea Deenik (Kamehameha), 21:49.57; 15. Myndee Dyer (‘Iolani), 21:56.05; 16. Izzy Ford (Punahou), 22:09.71; 17. Kaci Stokes (Kamehameha), 22:15.43; 18. Elena Piette (Le Jardin), 22:19.27; 19. Cynthia Watanabe (‘Iolani), 22:21.18; 20. Keonaokalani Maldonado (Kamehameha), 22:36.49.

OIA Championships

Saturday, At Central Oahu Regional Park

Boys

Team–1. Kalani, 54 points; 2. Radford, 83; 3. Pearl City, 98; 4. Kalaheo, 120; 5.

Mililani, 137; 6. Moanalua, 143; 7.

Campbell, 171; 8. McKinley, 188; 9.

Leilehua, 253; 10. Kapolei, 286; 11.

Kaiser, 304; 12. Waianae, 308; 13.

Roosevelt, 362; 14. Kahuku, 378.

Individual–1. Narayana Schneider (McKinley), 17:12.75; 2. Ben Zerr

(Kalaheo), 17:17.01; 3. Koby Shuman, (McKinley), 17:26.86; 4. Andre Marin (Moanalua), 17:32.40; 5. Carlos

Orona-Frias (Leilehua), 17:46.51; 6.

Matthew Hoffman (Radford), 17:51.08; 7. Micah Kimura (Kalani), 17:59.77 7; 8.

Konner Jacang (Aiea), 18:05.22; 9.

Kaulana Suzuki (Kalani), 18:05.82; 10. James May (Radford), 18:07.78; 11. Sean Palacay (Pearl City), 18:18.91; 12. Peter Ramos (Waipahu), 18:21.47; 13. Dristen Canaday (Kalani), 18:22.81; 14. Alex Lau (Kalani), 18:24.69; 15. Gabriel Sarpi (Campbell), 18:25.64; 16. Micah

Willweber (Kalaheo), 18:31.07; 17. Josh Namnama (Pearl City), 18:33.35; 18. Raudo Inomata (Kalani), 18:34.51; 19. Peyton Yamamoto (Moanalua), 18:36.12; 20. Kale Glunt (Mililani), 18:37.59.

Girls

Team–1. Kalaheo High School, 54 points; 2. Radford, 64; 3. Roosevelt, 125; 4.

Leilehua, 134; 5. Campbell, 139; 6. Pearl City, 150; 7. Kalani, 153; 8. Mililani, 173; 9.

Kahuku, 181; 10. Waianae, 276; 11.

Kaiser, 285.

Individual–1. Emily Naylor (Kalaheo), 20:22.78; 2. Mikayla Carkhuff (Leilehua), 21:06.22; 3. Naomi Bates (Radford), 21:33.01; 4. Ekater Martyusheva

(Radford), 21:42.41; 5. Kaylee Noda (Pearl City), 21:52.91; 6. Paige Basilio (Kalani), 22:08.72; 7. Cammy Lauro (Kalaheo), 22:18.11; 8. Kamryn Shigemoto (Mililani), 22:30.71; 9. Summer Herbertson (Radford), 22:31.29; 10. Hannah Schmidt (Leilehua), 22:33.32; 11. Rachael Enstrom (Campbell), 22:35.20; 12. Rachel Schmidt (Leilehua), 22:35.82; 13. Macy Carroll

(Kalaheo), 22:41.14; 14. Maleah Kanayama (Moanalua), 22:44.33; 15.

Larissa Teramura (Kalaheo), 22:45.83; 16. Karyl Ignacio (Pearl City), 22:47.15; 17. Sandra Xiao (Roosevelt), 22:48.43; 18. Tealani Wasson (Kahuku), 22:51.88; 19. Folole Torres (Kahuku), 22:55.31; 20.

Karina Maciel (Kalaheo), 22:56.52.