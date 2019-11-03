MARRIAGE LICENSES AND BIRTH CERTIFICATES
Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
Marriages
Filed on Oahu, Oct. 25 to 31
>> Ranier Medina Agustin and Sharlene Bautista Daligcon
>> Phillip Thomas Aram and Tiffany Marie Brace
>> Almer Sumapid Arguilles and Lornaly Cañet Montañez
>> Frank Valdez Arroyo and Stella Elaine Salas
>> Eduardo Esteban Avila Leon and Nicole Andrea Urbina Muñoz
>> HP Courteney Anthony Bareng and Francisca Michi Uehara
>> Ashley Amanda Bartlett and Patrick John Dorer
>> Christell Ka Ua Noe Maluna O Ka Pua Nani Oolaa Maizie-Margaret Lan-Que Chun Benkman and Beau Andrew Oconner
>> Bonnie Diane Bishop and Asher Surendran
>> Malina Briakadasha and Roderick Kalani Fronda
>> Robert Gene Brown and Patricia Diane Kiersey
>> Ralph Luther Hanale Byrd and Yvonne Mahealani McMillen
>> Caroline Carlos Carlos and Andreas Moekesch
>> Kenneth Wallace Carlson and Peggy Carol French
>> Marissa Lyn Kimiko Chomko and Matthew Peterson Makana Cheape
>> Chauncey Kamakani O Ka Lani Cody and Claire Marie Stabile
>> James Daniel Curtis and Leah Annamarie Servidio
>> Shelby Lynn David and Michael Abuhatzira
>> Maria Gina Cabreros De Guzman and Ethel Soria Calixterio
>> Kristen Michele Donald and Larry Dale Morgan
>> John Leonard Dooling and Geraldine Trujillo Looney
>> Hussam Jobran El-Jobran and Amber Lynn Lownsberry
>> David Dominique Jean-Luc Gain and Honeylette Abianda To Chip
>> John Yerobi Garcia and Noreen Claire Tamor
>> Richard Peter Gillham and Kelly Ann Mei Ling Hee
>> Maximilian Guenther Gotthardt and Angela Joene
>> Brian Patrick Hayes and Dawn Mae Machesney
>> Re-Jon Kamakakaiulani Casey Jones and Travis Keola Tabangcura
>> Gary Don Kirtley and Loan Griffin Webb
>> Timothy Riley Kohler and Mallory Marie Heath
>> Alexander Yabut Lozano and Alexey Hermanoche Logarta
>> Jerome Claude Madden and Loretta Cassandria Scott
>> Mechelle Casabay Mamuad and Keenan-Andres Kekoa Asuncion
>> Dustin Coloma Medina and Erlyne Joy Miguel Baltazar
>> Angela Angelina Mendez and George Raymond Salgado Jr.
>> Tracy Howard Mimms and Lisa Michelle Mobley
>> Brian Michael Moore and Ichiko Matsunaga
>> Benjamin Wesley Morgan and Jessica Ann Pierre
>> Ricardo Ott and Teresa Cristina Barbosa
>> Hiromi Ozawa and Haruka Seki
>> Josiah James Rivera Pangilinan and Joanna Elaine Eslao Montejar
>> Chardonnay Hiilawe Pao and Chantelle Keana Marie Agustin Berengue
>> Bryce Ray Perryman and Taylor Jane Williams
>> Wilson Merritt Peters and Cesar Augusto Cardona Lopez
>> Leanna May Phongsa and Dale Christopher Arellano Yasay
>> Hadi Adam Willusz Poresky and Kirsten Elizabeth Linda Moon
>> Nejataime Marnie Ramirez and Justin Micah Luavasa
>> Edward Corpuz Ramones and Janet Callejo Valencia
>> Amelia Christine Roehl and Brock Owen Mitchell
>> Sean Christopher Scates and Shanna Hokulani Kealoha
>> Lawrence Orba Selby II and Vy Thi Tran
>> Katie Suzanne Sexton and Jonathan Michael Dempsey
>> Shawn Sinclair Smith and Patricia Menegotto Paludetto
>> Robert Stephen Sorenson and Miruko Ozaki
>> Colin Wesley Takashima and Janita Kim Wills
>> Ben Samuelu Taei Junior Tauiliili and Anakalia Celest Harris
>> Diem Hong Vo and Son Kim Hoang
>> Johnathan Mcrae Kuailipoilani Wong and Sandra Lehua Harvey
Births
Filed on Oahu, Oct. 25 to 31
>> Mateo Kaena Olu Olu Aila
>> Kyla Grace Ka‘onohikauikapolialoha Akiona
>> Makoa Ihaia Benavides
>> Bodhi Storm Burnau
>> Blake Leilani Byrum
>> Camden Miles Kichirou Cadiz
>> Alister Montgomery Patrick Collins
>> Kekoa Valor Comeaux
>> Luna Kitagawa Dela Cruz
>> Manuel Kaili Kilihune O Ke Kai DeSilva
>> Derrick Kalani Pascua Duran
>> Jonniyah Skyy Pomaikai Edge Farrow
>> Emery William Ezzell
>> Emerson Quinn Fraley
>> Arlen Daavid Fredrickson
>> Amelia Hi‘ilani Gerner
>> Harley-La‘akea Kamala Santiago Grube-Hose
>> Austin Ranger Hammons
>> Maggie Gretta Johnson
>> Ka‘ilikukuiakalawai‘a Ellie Mae Ka‘apana
>> Kyler Keven Kalani Kaikala
>> Kenta Isaac Kam
>> Hunter Merciless Masayuki Kaneshiro
>> Wehilani Anela Kamakana Mai Keakua Kealoha
>> Ashton Thomas Keeton
>> Khylah-Mei Kamanawale‘a Ku‘umakanahiwahiwapihamekealoha Kelekoma
>> Faizan Ismael Khalid
>> Noah James Kaimana Lambe
>> Jack Douglas Leuschen
>> Isaiah Shengjia Luo
>> Cameron Talcott Lynch
>> Ryker Jay McAllister
>> Orion Caelan Miley
>> Aurelia Ke‘alohileaokealoha Munoz
>> Easton Russell Ochocki
>> Dominic Cayde Oller
>> Quinn Kai Quijano
>> Oakland Marley Cardenas Ramento
>> Elijah Keanu Scopin
>> Jazmyn Ke‘alohilani Megumi Smith
>> Maliah Elise Thomas
>> Rielly Renee Tondreau
>> Carson Aims Tucker
>> Sven Grayson Vanzant
>> Kiara Sky Takako Yoshimura
>> Miles Atreus Benicio Young