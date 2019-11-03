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Hawaii News | Vital Statistics

Vital statistics

  • Today
  • Updated 10:23 p.m.

Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System. Read more

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Hawaii real estate sales, Sept. 9-13

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