Scoreboard, Nov. 10

TODAY

BASKETBALL

>> College men: Outrigger Resorts Rainbow Classic–Pacific vs. Florida A&M, 2:30 p.m.; South Dakota at Hawaii, 5 p.m.; games at Stan Sheriff Center.

SOFTBALL

>> College women: Fall Preseason Classic–Fullerton College vs. Chaminade, at noon; Hawaii vs. Chaminade, 2 p.m.; Hawaii vs. Fullerton College, at 4 p.m.; games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

MONDAY

BASKETBALL

>> College men: Outrigger Resorts Rainbow Classic–Florida A&M vs. South Dakota, 4:30 p.m.; Pacific vs. Hawaii, 7 p.m.; games at Stan Sheriff Center.

SOCCER

>> PacWest men: Holy Names vs. Hawaii Hilo, 7 p.m., at UH Hilo Soccer Field; Academy of Art vs. Hawaii Pacific, 7 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

>> PacWest women: Holy Names vs. Hawaii Hilo, 4:30 p.m., at UH Hilo Soccer Field; Academy of Art vs. Hawaii Pacific, 4:30 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

COLLEGE MEN SOCCER

At Saint Louis Field, Saturday

Chaminade 3, Academy of Art 1

Goal scorers–Chaminade: Reece Hambly, 26:43, 87:47; Tasman Turner, 66:30. Academy: Edvard Edvarsson, 38:50.

COLLEGE WOMEN SOCCER

At Saint Louis Field, Saturday

Chaminde 1, Academy of Art 1

Goal scorers–Chaminade: Asya Holt, 14:51.

GIRLS JV TENNIS

At Roosevelt, Saturday

Match 1– Kalani def. Roosevelt 4-1

Match 2– Kalani def. Roosevelt 3-2

HHSAA STATE CHEERLEADING CHAMPIONSHIP

At Neal S. Blaisdell Center, Saturday

Medium division

1. Sacred Hearts 355.75

2. Moanalua 354.50, 230.00 (tiebreaker)

3. Radford 354.50, 227.50 (tiebreaker)

4. Waimea 346.75

5. Kamehameha 346.25

6. Punahou 344.00

7. Waiakea 339.00

8. Kapolei 314.50

9. Kaiser 301.50

10. Campbell 299.00

11. Kamehameha Maui 289.50

12. Waipahu 280.25

13. Farrington 278.00

14. Kamehameha Hawaii 261.50

15. Kailua 255.25

16. Hilo 245.00

Large division

1. Baldwin 346.50

2. Mililani 335.25

NCAA DII WEST REGION CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS

At Monmouth, Ore.

Women’s team results

1. Chico State 1:45:51; 2. Northwest Nazarene, 21:29; 3. Cal St. East Bay, 21:29; 4. Alaska Anchorage, 21:26; 5. Seattle Pacific, 21:34; 6. Cal Poly Pomona, 21:39; 7. Western Washington, 21:42.

Women’s individual results

1. Emmanuela Chelimo, Alaska Anchorage, 20:22.4; 2. Dania Holmberg, Seattle Pacific, 20:49.5; 3. Olivia Willett, Simon Fraser, 20:51.6; 4. Nancy Jeptoo, Alaska Anchorage, 20:53.0; 5. Destiny Everett, Chico State, 20:56.2.

Hawaii runners

41. Roby Kaltenbrunn, HPU, 21:51.1; 111. Kar Corona Perez, HPU, 22:41.9; 160. Alena Albertson, Chaminade, 24:13.5; 170. Emma Heidelmeier, Hawaii Hilo, 24:40.1; 175. Olivia Jarvis, Hawaii Hilo, 24:55.4; 181. Caitlin Kawaiaea, Hawaii Hilo, 25:40.8.

Men’s team results

1. Chico State, 2:30:56; 2. Cal Poly Pomona, 2:33:20; 3. Cal St. San Marcos, 2:33:18; 4. Stanislaus State, 2:33:59; 5. Western Washington, 2:33:59; 6. Biola, 2:34:355; 7. UC San Diego, 2:35:08.

Also–26. Hawaii Pacific, 2:45:51.

Men’s individual results

1. Josh Litwiller, Cal St. San Marcos, 29:54.4; 2. Trad Berti, Chico State, 29:56.7; 3. Aren Johnson, UC San Diego, 29:57.4; 4. Gabe Plendico, Biola, 30:01.2; 5. Wyatt Baxter, Chico State, 30:02.4.

Hawaii runners

47. Luka Motschmann, HPU, 31:16.4; 137. Jona Bodirsky, HPU, 33:07.5; 141. David Rutto, HPU, 33:14.7; 160. Christian Duran, HPU, 33:42.7; 175. Jason Flores, HPU, 34:29.6.