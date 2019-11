Column: Kaua kūloko ma ʻAmelika: Ua huli kua nā ʻale o ke kai

Synopsis: The impeachment inquiry of Donald Trump is revealing irreconcilable differences between America’s Democrats and Republicans as Hawaiian nationals are beset by the turmoil of choppy seas. Read more

Aloha käkou e nä hoa aloha æäina o Hawaiæi nei. E noke æia aku nö ke koikoi i ko käkou pono, æo ia hoæi, he aupuni küæokoæa! Aia i laila ka pono o ka nohona. æAæole ia he moemoeä wale nö. He pono ia no käkou e külia ai i nä kau a kau, a hala loa hoæi ko käkou noho honua æana. æOiai naæe käkou e noho pio mai nei i këia mau lä ma lalo o ka lima ikaika o ia aupuni hoæopunipuni, æo æAmelika, eia ke hoæomanawanui pü nei i ia mea he noho æïnea!

Hoæomanaæo aæela au i kahi laæana maikaæi, æo ia nö ke koho päloka æana no ke külana pelekikena o æAmelika i ka MH 2016. I ia koho æana oæu ma ke koho wae moho kemokalaka, lilo ihola kuæu koho iä Bernie Sanders. Ma waena mai o nä moho a pau, æo ia hoæokahi wale nö ke nänä mai i ka pono o ke kanaka nui a me ke kanaka liæiliæi. Maliæa o käkoæo mai æo ia ala i ko käkou koikoi küæokoæa. Eia naæe, i ka hoæohui æia o ko Hawaiæi mau koho i ko æAmelika, ua lilo kä hoæi ke eo iä Hillary Clinton, a i ka wä o ke koho laulä, æo ka nui o kuæu hoka i ka häæule æana o Sanders, a no koæu hoihoi æole iä Clinton, mai koho au iä Trump. Eia koæu kükulu manaæo æana. Inä e lilo ke eo iä Trump, pilikia auaneæi æo æAmelika, a he nani ia, he mea koikoi au i ke küæokoæa o Hawaiæi nei, æo ka höæeha iä æAmelika kaæu kuko i ia manawa, a æo ke koho æana iä Trump ka mea e æeha loa ai.

Aloha nö kahi keiki æo au. Aia nö kuæu kuko æo ka hoæopaæi aku iä æAmelika no kona mïæoi æana mai ma ko käkou æäina aloha nei. æO ia wale nö paha ka mea e kü ai kuæu mäkaia. I ka hala æana naæe o kekahi mau lä, ua maæalili mai nö ka æeha a ka hoka a noæonoæo ihola au, æaæole au e pono i ka hana æino aku iä æAmelika. æO ka hoæokuæu mai iä Hawaiæi mai lalo mai o ko ia ala hoæokuapaæa æana, æo ia ihola nö ka pahuhopu nui! A no laila, æo koæu koho akula nö ia iä Clinton. æO ia nö paha ka hana küpono. Eia naæe, ua lilo ia külana mana nui iä Trump. Auë!

Mai ia manawa mai, æo ka höæoia mai nö ia o ua æo Trump i koæu mau manaæo hoæohuoi. He häwäwä ma nä hana pono a he lehia ma nä hana kohu æole. He mea hoæomaæau hoæi i ka poæe e hoæäæo ana e alakaæi iä ia ma ke ala küpono. A eia ka mea æäpiki. I loko nö o ke ahuwale o kona mau kïnä, e mau ana nö kona käkoæo æia e ka hapalua o ka lehulehu koho päloka. A i loko hoæi o kona hana æino aku i nä kenekoa a me nä luna makaæäinana lepupalika, mau nö ko läkou käkoæo iä ia. He hilu nö a lohe mai i ke aæo! A i këia wä a käkou e æike aku nei i kona hoæopiæi æia e nä luna makaæäinana, he kemokalaka ka hapanui o läkou. Pehea lä naæe ka hopena o ia hana, he kü a he kü æole i ka hewa, æo ke kenekoa nö kekahi e hoæokolokolo ana i ia nïnau, a he poæe Lepupalika ka hapanui.

Wahi a Carl Bernstein, he æähaæilono i kaulana i ke kïpaku æia o Richard Nixon, he æano kaua küloko anuanu (cold civil war) këia e hahana nei ma waena o nä Kemokalaka a me nä Lepupalika. Ua huli kua nä æale o ke kai a he æölulo wale nö käkou Hawaiæi!

