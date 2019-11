Column: Ulu ka ʻulu i ka piko o ka Nānākuli Village Center

Nānākuli Village Center now includes a commercial center that is set to open next month with three anchor tenants. Read more

Synopsis: Nänäkuli Village Center now includes a commercial center that is set to open next month with three anchor tenants: Longs,Wendy’s and Taco Bell. This will allow Hawaiians to open up smaller shops of their own and engage in entrepreneurship.

Aloha e nä hoa Hawaiæi. I Nänäkuli aku nei au no ka hoæolaæa æia æana o kekahi kikowaena küæai hou e kükulu æia ana ma laila. He papahana hou ia na ka Hawaiæi, no ka Hawaiæi a he mähele hou ia no kekahi papahana nui loa e lawelawe æia nei nona ka inoa æo Nänäkuli Village Center. E hemo mai ana kauwahi hale küæai a hale æaina hoæi no ka mähele kikowaena küæai i këia mahina aæe. æO ia hoæi æo CVS Longs, Taco Bell, a me Wendy’s. A ma ia hope aku, e kükulu æia ana kekahi mau hale küæai no ka poæe piele küloko o ia kaha i mea e holomua ai nä Hawaiæi ma ke käloaæa.

Aia ana nö hoæi kauwahi mähele hou aku. æO ia hoæi, æo Hale Makana, he hale papaæi hoæi, kahi e noho ai ka poæe liæiliæi o ke kälä. He 48 keæena noho ia e lawa ai ka noho æana o 48 æohana. Ua paæa nö ka Hale Makana i ke kükulu æia a eia nö ua mau keæena ua piha i nä æohana Hawaiæi. æO kekahi mähele i hoæolälä æia, æo ia ka Agnes Kalanihookaha Cope Community Learning Center e kükulu æia ana e Kamehameha Schools. E hana pü ana æo KS me ke kaiäulu ma ke kükulu æana i kekahi mau polokalamu no ka hoæonaæauao æana i ka poæe a pau o ke kaiäulu. Eia hou, e kükulu æia ana kekahi hale ola ma laila, e ka Waiæanae Coast Comprehensive Health Center. He wahi ia no nä æohana e hele ai no ka lapaæau æana, a e küæai ai i nä läæau e pohä æole ai ka lae. Eia hou, e kükulu æia ana kekahi hale hoæomaæemaæe koko no ka nui känaka e hoæomanawanui nei i ia maæi he mimi kö. æO kekahi pakanä o ka Nänäkuli Village Center, æo ia nö ka NFL Youth Education Town Boys and Girls Club, kahi e hele ai nä haumäna ke pau nä hola kula. Nui nä papahana hoihoi e hana ai a he wahi ia e pakele ai i ka “drama” o ka home.

æO ka manakia o ia papahana nui, æo ia nö æo Kali Watson, a ua huki like läua me Kamaki Kanehele ma ka hoæokele æana i këia papahana nui. He Hawaiæi nö läua e paio nei no ka pono o ko käkou lähui. He æäina wela æiæo nö æo Nänäkuli a ua æikea ka wï e hemahema ai ka nohona (æaæohe kälä). I këia wä naæe, ke holomua nei nä kupa a i ke külana küæonoæono. A mahalo hoæi i ka hana nui a Kali mä me Kamaki, a me nä lima nö hoæi a pau näna e lawelawe nei këia papahana hoæoulu kaiäulu.

Ma kaæe o ke alaloa æo Farrington, aia nö ke ala komo no ke kikowaena küæai, a ma waena mai o Longs a me Wendy’s kahi i kanu æia ai he kumu æulu. æO ia ihola nö ka piko o ka Nänäkuli Village Center. He höæailoa ia no ke ola æana o ke kaiäulu i loko o ka wä wï. E like hoæi me ka moæolelo kaulana o ka poæe Hawaiæi, i kahi wä wï, ua pöloli nä keiki a Kü läua me Hina. Maopopo iä Kü, aia ka pono o kona æohana kanaka æo ka loaæa mai he ö, a no laila, kü ana æo ia ma ka honua he wäwae i luna a he poæo i lalo. æAæole nö a he wä, poholo ihola æo ia i ka lepo a nalo. Uë ihola æo Hina, a na ko ia ala waimaka i hoæoulu i ke kumu æulu mua loa ma Hawaiæi. A i ka wä i hua ai, ola ai ka wä wï. A æo ia ka pahuhopu nui o Kali mä me Kamaki. Na ka Hawaiæi nö ka Hawaiæi e mälama!

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 956-2627 (Laiana)

>> 956-2627 (Kekeha)