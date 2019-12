Scoreboard – Dec. 20, 2019

TODAY

BASKETBALL

>> College men: Hoops in Hawaii D2 Power Invitational—Arkansas-Monticello vs. Hawaii Pacific, 1:15 p.m., at Hawaii Convention Center; Saint Martin’s vs. Hawaii Hilo, 3:30 p.m., at Blaisdell Arena.

>> College women exhibition: Hope International vs. Hawaii Pacific, 4:30 p.m. at St. Francis.

>> High school Preseason boys: ‘Iolani Classic–Consolation, Kamehameha vs. Moanalua, 9 a.m.; ‘Iolani vs. Mililani, 10:30 a.m.; Damien vs. Tsinghua, noon; Mid-Pacific vs. Kaiser, 1:30 p.m.; Kalani vs. Mount Vernon, 3:30 p.m.; Garfield vs. Archbishop Wood, 5 p.m.; Semifinals, Long Island Lutheran vs. Wasatch, 6:30 p.m.; Oak Hill Academy vs. Jefferson, 8 p.m.; also, 3-point Contest to follow 8 p.m. game; games and 3-point contest at ‘Iolani gym.

SOCCER

>> ILH boys: Saint Louis at Mid-Pacific, ‘Iolani at Kamehameha; Le Jardin vs. Damien, at Kapiolani Park, field 3; Punahou vs. Pac-Five, at Kapiolani Park, field 2, games at 4:15 p.m.

>> OIA Boys: Kalani at Roosevelt; Waialua at Leilehua; Waipahu at Radford, game at 5:30 p.m.

>> OIA Girls: Radford at Waipahu; Aiea at Campbell; Leilehua at Waialua; games at 5:30 p.m.; Waianae at Nanakuli; Aiea at Campbell; Waianae at Nanakuli, games at 7 p.m.

SATURDAY

BASKETBALL

>> College men: D2 Power Invitational—Alaska Anchorage vs. Hawaii Hilo, 3:30 p.m., at Blaisdell Arena; Simon Fraser vs. Hawaii Pacific, 5:45 p.m., at Hawaii Convention Center.

>> High school Preseason boys: ‘Iolani Classic–15th place (teams TBA), 9 a.m.; 13th place (teams TBA), 10:30 a.m.; 11th place (teams TBA), noon; Consolation (teams TBA), 1:30 p.m.; Seventh place (teams TBA), 3:30 p.m.; Fifth place (teams TBA), 5 p.m.; Third place (teams TBA), 6:30 p.m.; Championship (teams TBA), 8 p.m.; games at ‘Iolani gym.

>> ILH Division I girls: ‘Iolani at Kamehameha, 11;30 a.m.; Punahou at Maryknoll, 1 p.m.

>> ILH Division II girls: ‘Iolani I-AA at Damien, 10 a.m.; Le Jardin at Hawaii Baptist, 10 a.m.; Mid-Pacific at Hanalani, 11:30 a.m.

>> ILH Division III girls: Island Pacific vs. Christian Academy, 10 a.m., at Hanalani; La Pietra at St. Andrew’s, 10 a.m.

SOCCER

>> ILH girls: Kamehameha at Punahou II, 9 a.m.; Damien at Mid-Pacific, 10 a.m.

ILH SOCCER

Varsity Girls

Thursday

>> Punahou I 3, Punahou II 0

OIA SOCCER

Varsity Girls

Wednesday

>> Kalani 10, Farrington 09

ILH BASKETBALL

Varsity Boys Division III

Thursday

Christian Academy 38, Island Pacific 30

Top Scorers — Island Pacific: Rodger Phillips 10. Christian Academy: Ken Ogihara 10.

Hawaiian Mission Academy 58, Assets 38

Top Scorers — Hawaiian Mission Academy: Sage Akina-Garrigus 20, Jared Moran 10, Daven Timmons 10.

Varsity Girls

Thursday

‘Iolani 65, Punahou 48

Top Scorers — ‘Iolani: Lily Wahinekapu 22, Jovi Lefotu 16, Kyra Tanabe 12.

Varsity Girls Division III

Wednesday

La Pietra 43, Island Pacific Academy 35

‘IOLANI CLASSIC

Varsity Boys Quarterfinals

Thursday

Jefferson 65, Mount Vernon 57

Top Scorers — Jefferson: Kamron Robinson 20, Lamar Washington 14, Nate Rawlins-Kibonge 10. Mount Vernon: Troy Hupstead 18. Xavier Riullano 13.

Long Islander Lutheran 66, Garfield 63

Top Scorers — Long Island Lutheran: Andre Curbelo 15, Rafael Pinzon 14, Kacper Klaczek 11, Zed Key 10. Garfield: Tari Eason 27, Koren Johnson 13.

Wasatch 89, Archbishop Wood 77

Top Scorers — Archbishop Wood: Rahsool Diggins 33, Jaylen Stinson 19, Marcus Randolph 16. Wasatch: Caleb Lohner 29, Richie Saunders 17, Mike Saunders 15, Leonardo Colimerio 13.

Oak Hill 105, Kalani 28

Top Scorers — Kalani: Brandon Chung 12. Oak Hill: Cam Thomas 31, Darrick Jones Jr. 17, Jalen Ricks 13, Bradley Ezewiro 12, Jamari Sibley 11, Darius Maddox 10.

Consolation

Tsinghua 63, Moanalua 50

Top Scorers — Moanalua: Geremy Robinson 19, Elijah McGruder 12. Tsinghua: Yang Xi Hao 16, Zheng Hao Nan 13, Xie Li Yon Gwei 13.

Damien 62, Mililani 39

Top Scorers — Damien: Tino Antonio 16, Hayden Bayudan 13, Bryce Forbes 12. Ethan Rudometkin 11.

Kaiser 46, Kamehameha 41

Top Scorers — Kamehameha: Kordel Ng 18. Kaiser: Kenji Toyama 17,

Mario Drummer 10.

Mid-Pacific 52, ‘Iolani 41

Top Scorers — ‘Iolani: Bailey Bumanglag 17. Mid-Pacific: Kala Nakaya 16, Lucca Kitashima 11, Elijah Kahua-Parker 10.

SURFING: 2019 BILLABONG PIPE MASTERS

FinalItalo Ferreira (Brazil) 15.56, Gabriel Medina (Brazil) 12.94

Semifinals

Ferreira 14.77, Kelly Slater (Cocoa Beach, Fla.) 2.57

Medina 13.00, Griffin Colapinto (San Clemente, Calif.) 7.10

Quarterfinals

Ferreira 15.66, Yago Dora (Brazil) 13.50

Slater 12.94, Jack Freestone (Australia) 9.26

Medina 17.63, John John Florence (Haleiwa) 12.33

Colapinto 9.84, Michel Bourez (Tahiti) 8.77

Fourth round

Ferreira 11.84, Peterson Crisanto (Brazil) 4.23

Dora 7.50, Julian Wilson (Australia) 6.27

Freestone 5.00, Ricardo Christie (Australia) 4.23

Slater 7.33, Seth Moniz (Hawaii) 6.20

Medina 4.23, Caio Ibelli (Brazil) 1.13

Florence 5.66, Soli Bailey (Australia) 3.90

Colapinto 10.67, Jesse Mendes (Brazil) 8.50

Bourez 13.43, Kolohe Andino (San Clemente, Calif.) 9.50

WORLD SURF LEAGUE

World champions since 2015

2019: Italo Ferreira, Brazil

2018: Gabriel Medina, Brazil

2017: John John Florence, Hawaii

2016: John John Florence, Hawaii

2015: Adriano de Souza, Brazil

Pipe Masters champions since 2015

2019: Italo Ferreira, Brazil

2018: Gabriel Medina, Brazil

2017: Jeremy Flores, Brazil

2016: Michel Bourez, Tahiti

2015: Adriano de Souza, Brazil

Triple Crown champions since 2015

2019: Kelly Slater, Cocoa Beach, Fla.

2018: Jesse Mendes, Brazil

2017: Griffin Colapinto, San Clemente, Calif.

2016: John John Florence, Hawaii

2015: Gabriel Medina, Brazil