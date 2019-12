Scoreboard – Dec. 22, 2019

TODAY

BASKETBALL

>> College men: Hawaiian Airlines Diamond Head Classic–Houston vs. Portland, 10 a.m.; Georgia State vs. Boise State, noon; Ball State vs. Washington, 4:30 p.m.; Hawaii vs. UTEP, 6:30 p.m.; games at Stan Sheriff Center.

>> College women: Alaska Anchorage vs. Hawaii Hilo, 1 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium.

MONDAY

BASKETBALL

>> College men: Hawaiian Airlines Diamond Head Classic-two consolation games, times TBA; two semifinal games, times TBA; games at Stan Sheriff Center.

SOCCER

>> ILH girls: Punahou II at Mid-Pacific, 4:15 p.m.

>> OIA girls: Nanakuli vs. Waianae, Aiea vs. Campbell, Waialua vs. Leilehua, Waipahu vs. Radford, games at 5:30 p.m.

>> OIA boys: Radford vs. Waipahu, 5:30 p.m.; Nanakuli vs. Waianae, follows varsity girl’s 5:30 p.m. game; Aiea vs. Campbell, follows varsity girl’s 5:30 p.m. game.

ILH SOCCER

Varsity Boys

>> Saint Louis 3, Mid-Pacific 3

Goal scorers — Mid-Pacific: Jihyoung Do, Ryder Juliano, Lucian Tajima-Artley.

>> Le Jardin 1, Damien 0

>> Punahou 0, Pac-Five 0

BIIF SOCCER

Varsity Boys

>> Konawaena 10, Kea’au 0

Varsity Girls

>> Konawaena 9, Kea’au 0

>> HPA 4, Kamehameha-Hawaii 0

BASKETBALL: ‘IOLANI CLASSIC

Friday

Oak Hill 79, Jefferson 61

Leading Scorers — Oak Hill: Cam Thomas 33, Darius Maddox 16. Jefferson: Kamron Robinson 18, Marquis (Mookie) Cook 14, Lamar Washington 12, Nate Rawlins-Kibonge 10.

Saturday

15th place: Moanalua 62, Mililani 52

Leading Scorers — Moanalua: Geremy Robinson 21, Jibraun Emerson 11. Mililani: Ethan Rudometkin 13.

13th place: Kamehameha 51, ‘Iolani 48

Leading Scorers — Kamehameha: Kordel Ng 10. ‘Iolani: Wes Yamada 17.

11th place: Mid-Pacific 72, Kaiser 71

Leading Scorers — Mid-Pacific: Kamana Lapina 25, Henry Man 12. Kaiser: Cyrus Singelman 22, Kenji Toyama 12, Mario Drummer 12, Nalu Kanaluu 10.

Consolation: Damien 48, Tsinghua 46

Leading Scorers—Damien: Hayden Bayudan 17, Bryce Forbes 15. Tsinghua: Zheng Hao Nan 17.

Seventh place: Garfield 93, Kalani 32

Leading Scorers — Garfield: Tari Eason 22, Kendall Munson 16, Justin White 14, Koren Johnson 11.

Fifth place: Archbishop Wood 86, Mount Vernon 68

Leading Scorers — Archbishop: Daeshon Shepherd 27, Marcus Randolph 22, Jaylen Stinson 11, Rahsool Diggins 10, Muneer Newton 10. Mount Vernon: Troy Hupstead 19, Xavier Riullano 16.

Third place: Long Island Lutheran 80, Jefferson 49

Leading Scorers — Long Island: Andre Curbelo 26, Zed Key 14, Kacper Klaczek 12. Jefferson: Marquis Cook 16, Kamron Robinson 16

Championship: Oakhill 76, Wasatch 65

Leading Scorers — Oak Hill: Cam Thomas 30, Jamari Sibley 18, K.K. Robinson 10. Wasatch: Mike Sanders 22, Richard Isaacs Jr. 19, Fousseyni Traore 14.

ILH Varsity Girls

Punahou 53, Maryknoll 37

Leading Scorers — Maryknoll: Aloha Akaka 13. Punahou: Melody Lum 12, Caitlyn Andrade-Tomimoto 10.

Christian Academy 55, Island Pacific 28



Mid-Pacific 45, Hanalani 42

Leading Scorers — Mid-Pacific: Madi Sagawa 23. Hanalani: Jacie Nava 17, Lishae Scanlan 10.

St. Andrew’s 32, La Pietra 22

Leading Scorers — La Pietra: Nina Batacan 11.

Hawaii Baptist 66, Le Jardin 30

Leading Scorers — Hawaii Baptist: Sasha Philip 15, Alexis Dang 13, Emi Wada 12, Hayley Taka 11. Le Jardin: Melia Swirsky 10.

Damien 81, ‘Iolani 20

BIIF Varsity Girls

Konawaena 77, Kohala 5

Leading Scorers — Konawaena: Kaliana Salazar-Harrell 33, Kayla Pak 13, Caiyle Kaupu 12, Braelyn Kauhi 12.