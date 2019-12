Scoreboard – Dec. 29, 2019

TODAY

BASKETBALL

>> College men: Maine at Hawaii, 5 p.m., at Stan Sheriff Center.

>> American Basketball Association: Hawaii Swish vs. Portland Breeze, 7:30 p.m., at Moanalua Gym.

MONDAY

BASKETBALL

>> OIA girls: Roosevelt at Kahuku, 7 p.m.

SOCCER

>> OIA girls: Roosevelt at Kalani, Castle at Kaiser, Kahuku at Farrington, Kalaheo at McKinley

PADDLING

OIA Week 2 Regatta

At Keehi Lagoon

OIA West

Varsity Girls

1. Radford 04:24.32; 2. Mililani 04:28.47; 3. Pearl City 04:34.68; 4. Nanakuli 04:45.41; 5. Waianae 04:48.48; 6. Kapolei 04:54.02; 7. Aiea 04:55.12; 8. Waialua 04:55.50; 9. Campbell 04:58.36; 10. Leilehua 05:15.61.

Varsity Boys

1. Mililani 03:49.84; 2. Waialua 03:59.27; 3. Kapolei 04:08.30; 4. Pearl City 04:10.35; 5. Nanakuli 04:21.00; 6. Campbell 04:25.72; 7. Waianae 04:28.80; 8. Waipahu 04:41.91

Mixed Varsity

1. Mililani 04:13.80; 2. Waialua 04:17.53; 3. Radford 04:17.82; 4. Kapolei 04:18.71; 5. Waianae 04:19.11; 6. Pearl City 04:20.23; 7. Nanakuli 04:27.17; 8. Waipahu 04:36.20; 9. Aiea 04:40.86; 10. Leilehua 04:56.06; 11. Campbell 04:56.30.

OIA East

Varsity Girls

1. Kalaheo 04:32.33; 2. Kaiser 04:37.38; 3. Mckinley 04:38.64; 4. Roosevelt 04:38.85; 5. Moanalua 04:44.13; 6. Kalani 04:52.41; 7. Castle 04:56.65.

Varsity Boys

1. Kalaheo 03:45.53; 2. Moanalua 03:59.43; 3. Roosevelt 03:59.85; 4. Anuenue 04:02.11; 5. Kaiser 04:03.04; 6. Kalani 04:09.44; 7. Mckinley 04:12.54; 8. Kailua 04:21.51

Mixed Varsity

1. Kalaheo 03:53.93; 2. Anuenue 04:10.98; 3. Moanalua 04:17.95; 4. Kalani 04:19.28; 5. Kaiser 04:24.65; 6. Mckinley 04:26.93; 7. Kailua 04:36.05; 8. Roosevelt 04:37.86.

BASKETBALL

OIA Varsity Boys

McKinley 57, Kaimuki 34

High Scorers — McK: Noah Omori 10. Kaim: Rashawn Fritz-Betiru 13.

Pearl City 43, Campbell 39

High Scorers — PC: Malosi Viena 20. Camp: Blaze Kelekai 11

Junior Varsity Boys

>> Mckinley 61, Kaimuki 49

>> Campbell 49, Pearl City 27

GOLF

The Oahu Jr Golf Association

Barbers Point Jr. Open

Boys 10 & Under

Maximus Waki 160; Brycen James Massey 162, Carson Kage 179.

Boys 11-12

James Fujita 139; Reyn Aoki 148; Anthony Uehara 173.

Boys 13-14

Dane Watanabe 140; Joshua Chung 147; Skylor Taylor 150; Jonathan Chung 151; Justin Todd 151; Rayden Hara-Shimabuku 152; Ayden Campos 152; Jet Magsanide 153; Ryunosuke Iwatsuki 163; Gregory Jackson 170; Jensen Chung 171; Chase Kunihisa 172; Jordan Nakamura 185; David Jay Fujita 196.

Boys 15-18

Kolbe Irei 142; Noah Koshi 144; Blaze Akana 144; Ranson Kaya 149; Joshua Hayashida 154; Jake Sequin 154; Jordan Sato 156; Yuzuki Miyano 157; Dante Sbarbaro 158; Lenny Oshiro 163; Haruki Imanishi 172; Otaro Aichi 174; Tristan Isidro 180; Joseph Hearn 194.

Girls 10 & Under

Kady Matsumoto 155; Jacey Kage 162

Girls 11-12

Kirsten Hall 146; Mariko Yonemura 147; Jessica Doiguchi 150; Paige Sur 174; Ireland Roberts 179.

Girls 13-14

Amy Cho 149; Raya Nakao 153; Teal Matsueda 154; Kara Kaneshiro 157; Nicole Tanoue 160; Kirra Kawai 167; Jade Mauga 167; Bella Campos 181; Bailey Nagai 185

Girls 15-18

Alison Takamiya 151; Kellie Yamane 152; Chloe Jang 154; Kiara Todd 155; Kelsie Inouye 156; Madison Campos 158; Mari Nakamura 158; Jolie Chee 159; Catherine Choi 166; Jodi Hagino 166; Jayla Yadao 167; Moana Nakayama 168; Amanda Cunha 172; Leah Shinno 177; Kristen Nakagawa 192.