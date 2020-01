Column: Hūhewa ke kī pōkā i ke ala a ka hewahewa

Synopsis: A woman was shot on New Year’s Eve as a result of “celebratory gunfire.” The perpetrator is likely unaware of the result of this action. It is both ignorant and commonplace and should be outlawed. Read more

Aloha mai käkou. I ka nei, æakahi hoæi a kani ka hola æauinapö o ka makahiki hou o ka æalemanaka haole, a e like me ka hana maæa mau i ko Hawaiæi nei, ua mäæamaæama ka lani nuæu i nä æöahi kaolele e höæölapa æia ana i luna o ka lewa me ke kani kanono pü æana mai e walo ana i ke kula. He nani hoæi kau, a he mea makaæu nö hoæi!

Aia nö ua makaæu nei, no ka mea, he waipahü ko ka æöahi a he pahü hewa hoæi i kekahi manawa. He mea ia e pau ai ka hale i ke ahi a wela ai paha ka æili o ke kanaka inä hemahema kä ia ala hana. æO ia nö kekahi mau kumu i kau æia mai ai kahi känäwai e päpä ana i ia mau mea, æaæole e küæai æia a æaæole e hoæolele æia. I loko nö naæe o ke kau æana mai o ia känäwai, i këlä me këia nüia a pokiulai paha, æo ia mau lele nö ia o nä æöahi a æo ia æeha nö o kauwahi känaka. He hewa nö ia i ke ala a ka hewahewa!

Eia nö hoæi kekahi hana hüpö i kü æole i ke känäwai o kekahi mau mokuæäina o æAmelika, e laæa me Kekeka, æo ia hoæi ka pono kï wale æana aæe i nä pökä i luna o ka lewa no ka höæike æana i ka nui hauæoli i nä lä hoæolauleæa. I ka huli æana o ka Iæa i ka Pöæalua nei, ua kü kekahi wahine ma Kekeka i kahi pökä e kuhi æia nei e nä mäkaæi ua kï æia e kekahi kanaka no ka höæike æana i kona hauæoli makahiki hou. Aloha nö kahi wahine a me kona poæe makamaka. Ua make ihola ma muli o ka hühewa æana o kahi kaæaka i ke ala a ka hewahewa! I æimi aku ka hana o ka poæe mäkaæi, æaæohe wahi æuæa a loaæa mai ma ia kaiäulu, a no laila, ua kuhi æia aia ma kahi mamao aku ke kï æana a lele maila ka pökä. Ua æike æole paha æo Waæawaæa Iki i ka hopena o kä ia ala hana, a æo ia mau naæaupö nö a hiki i këia lä. Eia hou, æo ka nui o ka poæe kï pü i luna o ka lewa ma ia mau lä nui, æaæole paha he wä e loaæa mai ana ka mea näna ia hana kikoæï.

Eia ka manaæo o ka poæe æepekema. Inä e kï æia kahi pökä a küpono i luna o ka lewa, e häæule mai nö ma ia wahi kokoke aku nö i kï æia ai. He köheoheo nö hoæi ke æano o ka häæule æana, a no ia mea, hapa mai ka mämä holo i ko ka mea i küpono æole kona kï æia i luna. Inä he æano hapamoe iki kona lele æana, he mau kekelë wale nö, he niniu ke æano o ka lele æana. æO ia niniu ka mea e mälama æia ai ka nui o ka mämä holo. E lawa ana paha ia mämä e puka ai ka æili o ke kino a me ka iwi paha o ka püniu. A æo ia ihola nö ka hopena o ua wahine lä ma Kekeka. Ua kü kona æäæï i ka pökä a æo kona make ihola nö ia.

Noæu iho, ua oki loa ka æino o ke kï pü æana i ko ka hoæolele æöahi. Ua æike æia koæu manaæo no ia mea he pü. E aho kona päpä æia. æO këia pilikia naæe, i make ai kahi wahine hewa æole, he laæana koæikoæi ia. He hüpö maoli nö ka hana a nä mea kï pökä. Pehea lä ka pö a i æole ke ao, æaæole nö e hiki ke æike æia ka pökä i ka lele. E aho ke kï æana i nä pökä hakahaka. æO ia mau nö ke kani kohä, a ua lawa nö ia no ka höæike i ka manaæo hoæokuläia.

Ua mälamalama aæela koæu æikena. æAæole na ka pü e pepehi ke kanaka. Na ka pökä käkou e pepehi. A no laila, ma kahi o ka päpä æana i ka pü, æaæole e küæai æia i ka lehulehu, e päpä æia naæe ka pökä, koe wale nö ka pökä hakahaka.

