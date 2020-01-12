Vital statistics – Jan. 3-9, 2020

MARRIAGE LICENSES AND BIRTH CERTIFICATES
Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
Marriages
Filed on Oahu, Jan. 3 – 9
>> Arlene Pinon Aboitiz and Knight
>> Jason Randall Almeida and Marie Marie Goulet
>> Patrick Lynn Ambler and Carana Carana Bott
>> Philip Donald Arnold and Lynn Jacob
>> Joseph Wesley Barnett and Sinet Sem
>> Hannah Elizabeth Beresford and Mahealani Mahealani Madden
>> Likolani Elizabeth Kahaulauliko Hakamaikalani Apoliona Brown and John John Arthurs
>> Mallory Gayle Brown and Michael Michael Bogard
>> Gregory Thomas Burlile and Lana Murphy
>> Yik Ting Anita Cheong and Kenny Kai-Li Wang
>> Davemar Fagaragan Cruz and Jochelle Anne Butay-Fillon
>> Desmond Devontae Dean and Lisa Marie Summers
>> Alexandra Elizabeth Docwra and Ewan Michael Stewart Livingston
>> Stewart Christopher Dyke and Linda Kay Adams
>> John Oda Ellis and Monet Lynn Foster
>> Katherine Sue Erickson-Snider and Jacob Thaddeus Hall
>> Ryan Lazaro Fabian and Margret Lindsay Punzalan
>> Yin Fang and Siiri Paas
>> Patricee Violet Kauanoeanuhea Ferreira and Austin Frederick Acosta
>> Joseph Keahi Jin Green and Ezgi Iraz Midillioglu
>> Silke Greth and Damien John Lloyd Casken
>> Javier Alejandro Guerra Pincay and Vlandine Faye Bolibol
>> Michael Rodillo Habana and Shenley Aranas Delos Santos
>> Cody Michael Hart and Shelly Yun Kim
>> Aileen Joy Leonardo and Michael Wai Keong Pila
>> Dhyana Lynn Mackenzie and Ward Andrew Huffine
>> James Francis McMahon Jr. and Jacqueline Marie Myers
>> Mitchell Morgan Medlin and Teresa Cam-Huong Nguyen
>> Chloe Elizabeth Panizza and Matthew Joseph Lozano
>> Charles Matthew David Kapua Perez and Kristyn Josefina Taitaiau Nguyen
>> Bradley Mitchell Pring and Taylor Savannah Verity
>> Danielle Jordan Reichard and Benjamin Calvin Boettcher
>> Zaviera Bonita Reyes and Froilan Maglalang Panlilio
>> Vaoatea Renno Sagapolu and Vanessa Ku‘ulei Galu
>> Jeffrey Evan Schriber and Terumi Covey
>> Nico Schuster and Ines Helga Lehmann
>> Atalya Stachel Yeshayahu and Gal Yosef Yulevich
>> Dung Tri Ta and Cindy Tran
>> Tawnya Natasha Tanudra and Archibald Unabia Acidera
>> Anderson Thomas and Antolina Anej
>> Robert Luis Vandertuin and Rowena Velonza
>> Taylor Leigh Vaughan and Raymond Griffith Dempsey McCormick
>> Luis Enrique Ventura and Daniella Minardi
>> Christopher Welling and Rebecca Grautstück
>> Rhondalyn Elaine Westervelt and Richard Kent Perkins
>> Richard Carl Wetenhall and Abigail Kaowakaokalani Lee
Births
Filed on Oahu, Jan. 3 – 9
>> Paxton Lee Adams
>> Jahzhari Kahoakaomahealani Akana-Richard
>> Landon James Armstrong
>> Dani Peleiupu Ava
>> Taizen Hau‘oliokeola Cabral-Dias
>> Leon-Ryder Kainalu Capanang-Giron
>> Cali Love Kili Nahe Cezar
>> Perla Carmela Clarke
>> Leo Grayson Coffey
>> Zayden Rebetuu Cooke
>> Reece Kaliko Kaleikaumaka Kalima Cuaresma
>> Chase Ashton Ray Meneses Esmena
>> Ravyn Lily Fortin
>> Micah Kai Frontiera
>> Morgan Hatsue Fuke
>> Sapphire Abalonia Patricia Fust
>> Grace Iolani Gouveia
>> Leo Ha‘ena Hennessy
>> Alicia Chiyoko Hernandez
>> Bailey Kaimi Hongo
>> Gil Jiro Iwami
>> Kawaihonapi‘ilani Ku‘uwehilei-lilia Jojo Judd-Au
>> Kanaloa Kamakanaolaokekai Kaanoi
>> Kody Jiufai Kawachi
>> Andrea Aiko Keahiolalo
>> Kahiau Koni Ka‘ehumaikalani Kelekoma-Laimana
>> Bronx Ikaika O‘paliku Kime-Gonsalves
>> Lono Jeremiah Keanuokekai Koholua IV
>> Kaena Tanoai Lafua
>> Marvin James Lakatani Jr.
>> Lucas Joseph Satoru Liebertz
>> Axis Hiromi Luke
>> Tobias Cade Afaga Marquez
>> Noelle Kealohilani Matsumoto
>> Lucas Kipukai Allen Mishima-Donahue
>> Isabella Faith Anuoluwa Mustapha
>> Harley Jodea Nuzum
>> Judson Calhoun Pate
>> Kia‘i Hidenobu Pestana
>> Alexander Andreevich Petrov
>> Kimberly Raziel Pulla-Mendez
>> Kamau Kalaa‘ula‘aokauila Pulotu
>> Austyn-Cole Hemakanapomaika‘imaikalanimekalawakuaakaholu Rivera
>> Evan Takumi Rozzelle
>> Kamden Kiyomi Myung-Joo Umeda
>> Aria Inosia Ku‘umakamaepomaikai Warner-Scott
>> Konner Koichi Yonting