comscore Vital statistics - Jan. 3-9, 2020 | Honolulu Star-Advertiser
Hawaii News | Vital Statistics

Vital statistics – Jan. 3-9, 2020

  • Today
  • Updated 6:06 p.m.

Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System. Read more

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