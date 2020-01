Scoreboard – Jan. 12, 2020

TODAY

BASKETBALL

>> American Basketball Association: Portland vs. Hawaii Swish, 5 p.m., at Moanalua Gym.

GOLF

>> Sony Open in Hawaii: Final round, 11:20 a.m., at Waialae Country Club.

SURFING

>> Da Hui Backdoor Shootout: 8 a.m., at Ehukai Beach Park.

TENNIS

>> College men: Arizona at Hawaii, 11 a.m., at UH Tennis Complex.

MONDAY

BASKETBALL

>> PacWest men: Dominican vs. Chaminade, 7:30 p.m., at McCabe Gym; Notre Dame de Namur vs. Hawaii Hilo, 7:30 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium.

>> PacWest women: Notre Dame de Namur vs. Hawaii Hilo, 5 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium; Dominican vs. Chaminade, 5:30 p.m., at McCabe Gym.

>> ILH Division III girls: Island Pacific at La Pietra, 6 p.m.; Hawaiian Mission at St. Andrew’s, 6 p.m.

SURFING

>> Da Hui Backdoor Shootout: 8 a.m., at Ehukai Beach Park.

BASKETBALL

ILH

Division I Varsity Girls

>> Maryknoll 36, Punahou 29

Leading Scorers—Mryk: Aloha Akaka 11.

>> ‘Iolani 74, Kamehameha 55

Leading Scorers — Iol: Lily Wahinekapu 23, Jovi Lefotu 19. KS: Noelle Sua-Godinet 16, Camille Feary 12.

Division I-AA Varsity Girls

>> Kamehameha 56, ‘Iolani 26

Leading Scorers — KS: Risa Sanchez 15, Kailee McGough 15. Iol: Myla Pellegrini 15

Division II Varsity Girls

>> Mid-Pacific 54, Damien 41

Leading Scorers — MPI: Madisyn Sagawa 21, Lauren Hayashi 11. DMS: Teresa Anakalea 15.



>> Hawaii Baptist 50, University 23

Division III Varsity Girls

>> La Pietra 30, St. Andrew’s 27

Leading Scorers — LP: Daphne Kobatake 17. SA: Pili Jones 14.

Division I Varsity Boys

>> Maryknoll 44, Punahou 32

Leading Scorers — Mryk: Liko Soares 16.

Division II Varsity Boys

>> Hanalani 57, Le Jardin 34

Leading Scorers — Han: Ethan Escobido 20. LJA: Steven Duke Thomas 10.

>> Hawaii Baptist 54, University 41

OIA

Varsity Boys

>> Kaiser 57, McKinley 51

Leading Scorers — McK: Kamalei Omori 18, Frank Camacho 14, Aaron Kwon 10. Kais: Kenji Toyama 16, Cyrus Singleman 14, Nalu Kanaluu 12. >>



>> Kahuku 81, Anuenue 31

Leading Scorers—Kah: Oscar Cheng 18, Kona Fermantez 11, Amari Westmoreland-Vendiola 10.

>> Campbell 51, Waipahu 37

Leading Scorers — Camp: Kaimana Preza 18. Waip: Joshua Ponce 12, Tarverras Blackmon 11.

>> Roosevelt 60, Farrington 51

MIL

Varsity Boys

>> Lanai 66, Molokai 32

Leading Scorers — Lan: Andre Adams 14, Devin Vidad 13. Mol: Vaai Seumalo 11.

BIIF

>> Konawaena 59, Ka’u 29

Leading Scorers — Kona: Waiapo Louis 12.

ILH CANOE PADDLING: WEEK 4

Varsity I Boys

1. Punahou (Kai Binney, Jack Maurer, Gunnar Grune, Stryker Scales, Isaac Blake, James Morris) 35:15:00; 2. Mid-Pacific 35:58:00; 3. Kamehameha 36:13:00; 4. ‘Iolani 39:10:00; 5. Le Jardin 39:16:00; 6. Saint Louis 41:50:00; 7. Damien 42:02:00; 8. Maryknoll 44:56:00; 9. Pac-Five 44:58:00.

Varsity II Boys

1. Punahou 39:19:00; 2. ‘Iolani 41:51:00; 3. Kamehameha 41:59:00; 4. Mid-Pacific 43:10:00; 5. Damien 43:35:00; 6. Maryknoll 44:18:00.

Junior Varsity I Boys

1. Punahou 38:26:00; 2. ‘Iolani 38:27:00; 3. Mid-Pacific 38:38:00; 4. Kamehameha 39:04:00; 5. Pac-Five 45:13:00; 6. Damien 49:04:00.

Junior Varsity II Boys

1. Punahou 41:59:00; 2. Kamehameha 42:56:00; 3. St. Louis 43:49:00; 4. Mid-Pacific 45:05:00; 5. Pac-Five 46:10:00; 6. ‘Iolani 52:13:00.

Varsity I Girls

1. Punahou (Sky Ross, Rory Kilmer, Emma McDonald, Phoenix Clarke, Nanealani Satterfield, Julia Salvador) 42:33:00; 2. Mid-Pacific 44:34:00; 3. Kamehameha 45:38:00; 4. Sacred Hearts 49:09:00; 5. ‘Iolani 50:59:00; 6. Pac-Five 53:06:00; 7. Maryknoll 53:28:00.

Varsity II Girls

1. Punahou 47:19:00; 2. Kamehameha 48:51:00; 3. Mid-Pacific 49:01:00; 4. ‘Iolani 49:02:00; 5. Damien 54:09:00; 6. St. Andrew’s 1:00:33:00.

Junior Varsity I Girls

1. Kamehameha 45:55:00; 2. ‘Iolani 46:10:00; 3. Punahou 47:32:00; 4. Mid-Pacific 50:41:00; 5. Pac-Five 57:16:00.

Junior Varsity II Girls

1. Sacred Hearts 47:55:00; 2. St. Andrew’s 48:33:00; 3. Punahou 50:15:00; 4. Kamehameha 50:26:00; 5. ‘Iolani 51:49:00; 6. Mid-Pacific 51:58:00; 7. Pac-Five 53:19:00; 8. Damien 1:02:13.

Mixed Varsity

1. ‘Iolani (Keenan Millikan, Tristan Jamrog, Kala’ula Chong, Jennifer Hong, Kacey Yamane, Isabel Lukas) 37:56:00; 2. Kamehameha 38:25:00; 3. Punahou 40:13:00; 4. Mid-Pacific 43:38:00; 5. Pac-Five 44:15:00; 6. St. Louis/Sacred Hearts 47:37:00; 7. Damien 50:39:00.

Note: During the Jan. 4 race, the ‘Iolani’s boys JV I team won the race, ahead of Kamehameha and Punahou. A different winner was listed.

SWIMMING: ILH MEET 3

At ‘Iolani

Girls 200 Yard Medley Relay

1, Punahou (Kai Flanagan, Andrea Zeebe, Joey Misailidis, Elena Tanaka) 1:56.95; 2, Kamehameha 1:58.23; 3, Pac-Five 1:58.89.

Boys 200 Yard Medley Relay

1, ‘Iolani (Jon Reiter, Kota Uchino, Joshua Taufahema, Stone Miller) 1:45.81; 2, Punahou 1:46.46; 3, Pac-Five 1:50.85.

Girls 200 Yard Freestyle

1, Alana Barthel, Le Jardin, 2:00.08; 2, Rose M Garcia, Pac-Five, 2:01.76; 3, Jennifer Reiter, ‘Iolani, 2:06.94.

Boys 200 Yard Freestyle

1, Makena W Ginoza, Pac-Five, 1:46.11; 2, Jon Reiter, ‘Iolani, 1:51.91; 3, Joshua Taufahema, ‘Iolani, 1:52.89.

Girls 100 Yard IM

1, Emma Ogata, Punahou, 1:10.76; 2, Aerin Cheung, Punahou, 1:11.91; 3, Jordyn Wong, Kamehameha, 1:12.83.

Boys 100 Yard IM

1, Kainoa Paul, Punahou, 1:04.31; 2, Josh Dutton, Punahou, 1:06.46; 3, Xavier Ah Yo, Punahou, 1:07.05.

Girls 200 Yard IM

1, Mallory Meister, Punahou, 2:16.11; 2, Shaye Story, Kamehameha, 2:20.82; 3, Charlie Ann Limasa, Kamehameha, 2:23.25.

Boys 200 Yard IM

1, Devin K Alejado, Kamehameha, 2:00.66; 2, James Lyon, Punahou, 2:00.81; 3, Noa L Copp, Kamehameha, 2:01.52.

Girls 50 Yard Freestyle

1, Grace M Monahan, Pac-Five, 24.75; 2, Kai Flanagan, Punahou, 25.89; 3, Elena Tanaka, Punahou, 25.98.

Boys 50 Yard Freestyle

1, Cameron Coffelt, Punahou, 23.24; 2, Matthew Chang, Punahou, 23.28; 3, Emile Labrador, Punahou, 23.63.

Girls 100 Yard Butterfly

1, Andrea Zeebe, Punahou, 58.32; 2, Josie Mobley, Punahou, 1:01.30; 3, Leilani Hoffmann, Punahou, 1:02.34.

Boys 100 Yard Butterfly

1, Noa L Copp, Kamehameha, 54.33; 2, Nash Brandon, Kamehameha, 55.43; 3, Ken Nakatsu, Punahou, 56.34.

Girls 100 Yard Freestyle

1, Rose M Garcia, Pac-Five, 54.49; 2, Mallory Meister, Punahou, 56.34; 3, Joey Misailidis, Punahou, 57.43.

Boys 100 Yard Freestyle

1, Makena W Ginoza, Pac-Five, 49.95; 2, Ken Nakatsu, Punahou, 50.72; 3, Max Lee, Punahou, 51.43.

Girls 500 Yard Freestyle

1, Andrea Zeebe, Punahou, 5:08.66; 2, Leilani Hoffmann, Punahou, 5:20.12; 3, Alana Barthel, Le Jardin, 5:25.13.

Boys 500 Yard Freestyle

1, Noah Peters, Punahou, 4:49.34; 2, Devin K Alejado, Kamehameha, 5:03.74; 3, Ray Sakamoto, Punahou, 5:05.94.

Girls 200 Yard Freestyle Relay

1, Punahou (Mallory Meister, Tori Gacutan, Josie Mobley, Elsa Kronen) 1:44.77; 2, Kamehameha 1:45.81; 3, ‘Iolani 1:52.03.

Boys 200 Yard Freestyle Relay

1, Punahou (James Lyon, Noah Peters, Cameron Coffelt, Ray Sakamoto), 1:31.20; 2, Kamehameha 1:31.78; 3, Mid-Pacific 1:32.49.

Girls 100 Yard Backstroke

1, Grace M Monahan, Pac-Five, 59.13; 2, Catie Ferandin, Le Jardin, 1:03.79; 3, Kaylee Ogawa, Punahou, 1:04.45.

Boys 100 Yard Backstroke

1, Ethan Ravelo, Le Jardin, 55.47; 2, Max Lee, Punahou, 58.71; 3, James Lyon, Punahou, 58.86.

Girls 100 Yard Breaststroke

1, Shaye Story, Kamehameha, 1:12.09; 2, Zoe Spencer, Pac-Five, 1:12.42; 3, Kai Flanagan, Punahou, 1:14.11.

Boys 100 Yard Breaststroke

1, Jon Reiter, ‘Iolani, 1:02.83; 2, Yulin Tang, Pac-Five, 1:05.24; 3, Tyler Sakamoto, Punahou, 1:05.94.

Girls 400 Yard Freestyle Relay

1, Punahou (Kyrie Sasaki, Kaylee Ogawa, Mackenzie Watts, Leilani Hoffmann) 3:49.29; 2, Le Jardin 3:59.93; 3, Kamehameha 4:03.27.

Boys 400 Yard Freestyle Relay

1, Punahou (Matthew Chang, Max Lee, Caden Lombard, Josh Lee) 3:29.44; 2, Kamehameha 3:38.50; 3, ‘Iolani 3:46.21.

MAGIC ISLAND BIATHLON

Saturday

Female 8 To 11

1, Elizabeth Gillespie 1:03:19.6; 2, Chloe Sanada 1:03:34.2

Female 16 To 19

1, Holland Hildebrant 51:28.3

Female 20 To 24

1 Jessica Burkett 36:26.8

Female 25 To 29

1, Kendra Babcock 44:23.1; 2, Brooke Pati 46:12.7; 3, Rebecca Yasutake 46:44.1

Female 30 To 34

1, Meg Gomes 43:07.0; 2, Molly Troop 45:37.9; 3, Ashley Ahner 54:55.6

Female 35 To 39

1, Lisa Swartzfager 49:01.7; 2, Susan Swink 58:53.8; 3, Kim Halsell 1:01:24.6

Female 40 To 44

1, Jocelyn Chong 47:42.0; 2, April Babcock 51:52.1; 3, Christina Herschelman 52:24.6

Female 45 To 49

1, Miki David 42:02.0; 2, Michelle Simmons 44:33.4; 3, Danielle Harrington 1:12:57.9

Female 50 To 54

1, Sandie Easton 43:47.6; 2, Francesca Leonetti 49:17.1; 3, Heather Wallenstrom 49:24.8

Female 55 To 59

1, Jeanine Nakakura 53:41.2; 2, Barbara Vandercamp 56:26.3; 3, Gayle Neville 56:28.1.

Female 60 To 64

1, Diane Corn 48:35.0

Female 65 To 69

1, Rosemary Adam-Terem 1:02:59.9

Female 70 To 74

1, Claire Yasutake 9:06:09.1

Male 8 To 11

1, Torbjorn Leraand 53:20.7

Male 12 To 15

1, Gus Ralston 43:42.9

Male 16 To 19

1, Evan Wallenstrom 40:19.6; 2, Welkin Akira Williams 54:39.0

Male 20 To 24

1, Nate Meidl 51:58.9; 2, Joel Griffith-Latham 9:11:18.1

Male 25 To 29

1, Jerome Curran 42:26.7; 2, Ryan Dillman 48:39.1; 3, Michael Hervey 49:15.1

Male 30 To 34

1, Lee Suring 39:29.3; 2, Joseph Crowley 44:22.1; 3, Kevin Stgeorge 49:39.4

Male 35 To 39

1, Ralph Tompkins 46:30.2; 2, Donte Polson 50:02.8; 3, Brian Seabaugh 52:12.2

Male 40 To 44

1, John Irwin 55:24.9; 2, Steve Russo 57:56.3; 3, Jason Hetzel 59:28.6

Male 45 To 49

1, Steven Minaglia 38:14.4; 2, Timothy Gillaspie 45:13.4; 3, David Aldrich 56:58.7

Male 50 To 54

1, Kaeo Kaleoaloha 56:57.7; 2, Jon Wallenstrom 56:59.3; 3, Russell Clock 57:24.0

Male 55 To 59

1, Nathan Kadota 51:13.5; 2, Tore Leraand 53:21.7; 3, Raynard Miura 54:50.3

Male 60 To 64

1, Tim Johns 47:46.0; 2, Shaun Mistlebauer 54:00.4; 3, Mark Hildebrant 55:14.5

Male 65 To 69

1, Jim Murray 52:49.0; 2, Brad Coates 54:31.4; 3, Alton Motobu 57:20.9