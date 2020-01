Scoreboard – Jan. 19, 2020

TODAY

SAILING

>> College coed: Rainbow Invite, all day, at Keehi Lagoon.

>> College women: Rainbow Invite, all day, at Keehi Lagoon.

WATER POLO

>> Big West women: Rainbow Invite–Loyola Marymount vs. Fresno State (exhibition), 9 a.m.; Marist at Hawaii, 10:15 a.m.; matches at Duke Kahanamoku Aquatic Complex.

MONDAY

BASKETBALL

>> ILH Division I girls: Kamehameha at Punahou, 5 p.m.; Maryknoll at ‘Iolani, 6:30 p.m.

>> ILH Division I boys: Kamehameha at ‘Iolani, Saint Louis at Punahou, 5 p.m.; Mid-Pacific at Damien, 6 p.m.

SOCCER

>> OIA girls: OIA Soccer Championship Playoffs—Division I, First Round: At Mililani: Castle vs. Waipahu, 5:30 p.m.; Aiea vs. Kahuku, 7 p.m. At Kaiser: Pearl City vs. Roosevelt, 5:30 p.m.; Kapolei vs. Kaiser, 7 p.m.

SOCCER

ILH Varsity Girls

>> Punahou 7, Pac-Five 0

Goal Scorers — Pun: Jordan Lau 2, Allie Lam, Allison Little, Kelsey Shintaku, Kaila Ronquilio, Leila Mukaigawa.

>> Mid-Pacific 5, Damien 0

>> Kamehameha 3, ‘Iolani 1

ILH Varsity Boys

>> Punahou 9, Mid-Pacific 1

Goal Scorers — Pun: Dominic Gusman 2, Treyden Buder-Nakasone, Declan Horio, Nathan Daehler, Brian Overbeek, Cole Kawakami, Teddy Bruhl, Noah Edwards.

>> ‘Iolani 4, Le Jardin 0

BIIF Varsity Boys

>> Kamehameha-Hawaii 9, Kohala 1

Goal Scorers — KSH: Buddy Betts 3, Elijah Dinkel 2, Ethan Shimabukuro, Logan Waltjen, Karl Hanson, Daimon Williams

COLLEGE WOMEN TENNIS

No. 16 Florida State 5, Hawaii 2

At UH Tennis Complex

Singles competition

1. Petra Melounova (UH) def. Petra Hule (FSU) 6-0, 6-2

2. Emmanuelle Salas (FSU) def. #91 Bojana Markovic (UH) 4-6, 6-1, 6-3

3. Nandini Das (FSU) def. #103 Satsuki Takamura (UH) 6-4, 6-3

4. Sasha Hill (FSU) def. Michelle Pits (UH) 7-5, 1-6, 6-4

5. Nikola Dolakova (UH) def. Victoria Allen (FSU) 6-3, 6-3

6. Andrea Garcia (FSU) def. Lea Romain (UH) 6-2, 6-2

Doubles competition

1. Petra Melounova/Nikola Dolakova (UH) vs. Nandini Das/Andrea Garcia (FSU) 4-5, unfinished

2. Petra Hule/Victoria Allen (FSU) def. Rebecca Ehn/Bojana Markovic (UH) 6-2

3. Sasha Hill/Emmanuelle Salas (FSU) def. Satsuki Takamura/Michelle Pits (UH) 6-2

COLLEGE WOMEN BASKETBALL

Big West

>> UC Irvine 68, Cal Poly 57

>> Long Beach State 60, CS Northridge 52

>> UC Riverside 66, UC Santa Barbara 61

>> Hawaii 79, CS Fullerton 72

ILH Division I Varsity Boys

>> Kamehameha 57, Mid-Pacific 36

Leading Scorers — KS: Christmas Togiai 13, Bailey Lee 10. MPI: Kamana Lapina 12, Elijah Kahue-Parker 12.

ILH Division I Varsity Girls

>> Maryknoll 52, Punahou 44

Leading Scorers — Mryk: Aloha Akaka 16, Mahalo Akaka 12. Pun: Chloe Kaahanui 11.

>> ‘Iolani 48, Kamehameha 28

Leading Scorers—Iol: Kyra Tanabe 13, Jovi Lefotu 11. KS: Malie Marfil 14.

ILH Division II Varsity Boys

>> Le Jardin 31, University 27

>> Hanalani 73, Hawaii Baptist 68

Leading Scorers — Han: Ethan Escobido 16, Cris Harrison 14, Jonathan Akaka 11, Trevor Mersbergh 10, Jacob Yagin 10. HBA: Ridge Wada 18, Zachary Qin 16, Jordon Qin 14.

ILH Division II Varsity Girls

>> Mid-Pacific 35, University 20

>> Hanalani 44, Punahou I-AA 41

Leading Scorers — Han: Lishae Scanlan 14, Faith Mersburg 10. Pun: Kharlie Simeona-French 15, Drew Dunaway 10.

>> ‘Iolani I-AA 47, Le Jardin 30

Leading Scorers—Iol: Myla Pellegrini 24, Mairi Yoshioka 10. LJA: Madeleine Venezia 10, Melia Swirsky 10.

From Thursday

>> Damien 54, Sacred Hearts 45

ILH Division III Varsity Boys

>> Island Pacific 44, Assets 39

Leading Scorers—IPA: Andrew Lu 13, RJ Phillips 10. AS: Seth Paikai 12.

OIA Varsity Boys

>> Radford 43, Pearl City 40

Leading Scorers—Rad: Chase Grover 20. PC: Malosi Viena 15, Albert Perry 12.

OIA Varsity Girls

From Thursday

>> Kahuku 90, Anuenue 12

>> Kaiser 55, Kalani 40

>> Kaimuki 38, Moanalua 37

>> Castle 29, Roosevelt 24

>> Kalaheo 41, McKinley 35

>> Radford 50, Leilehua 39

>> Kapolei 52, Waianae 21

>> Waipahu 57, Nanakuli 52

>> Campbell 41, Waialua 19

>> Pearl City 50, Aiea 23

MIL Varsity Boys

>> Lanai 68, Maui Prep 46

Leading Scorers — Lan: Andre Adams 22, Devrene Kahananui Alejado 16, Jamahl Adams 10. MP: Harrison Cramond 19, James Falk 11.

MIL Varsity Girls

>> Lanai 55, Seabury Hall 46

Leading Scorers — Lan: Keala Montgomery 16, Haley Ostrander 15. Sea: Brittlay Carillo 13, Ameera Waterford 12, Anaulei Tu’ivai 11.

BIIF Varsity Boys

>> Pahoa 58, Honokaa 43

Leading Scorers — Hon: Kuhao Kane 10, Jahsaiah Yoshizumi 10. Pah: Damon Romero 16, Jaydan Broad-Melander 15, Barreon Holland 12.

>> Hawaii Prep 30, Kealakehe 28

Leading Scorers — HPA: Javan Perez 18. Keal: Howard Robert 13.

From Friday

>> Kamehameha 52, Konawaena 50

Leading Scorers — KSH: Braedy Yamada 14, Darius Olloway 14. Kona: Kahiau Holzgrove 15, Kainoa Jones 12.

>> Waiakea 63, Keaau 32

Leading Scorers — Waik: Kiai Apele 20, Keegan Scanlan 10. Kea: Emmanuel Park 8.

BIIF Varsity Girls

>> Keaau 49, Kamehameha-Hawaii 42

Leading Scorers — Kea: Anela Gonzalez-Tremaine 32, Kiare Kepano 10. KSH: Dominque Pacheco 22, Sara Schubert 12.

>> Konawaena 65, Hawaii Prep 10

Leading Scorers — Kona: Kaliana Salazar-Harrell 23.

PADDLING

ILH Week 5

At Magic Island

Boys Varsity I

1. Kamehameha (Makana Gomes, Micah Kaonohi-Kaihenui, Vincint Merl-Thomson, Kanoaikekai Monlux, Jordan Vedelli, and Toby Williams) 31:09:00; 2. ‘Iolani 31:10:00; 3. Mid-Pacific 31:26:00; 4. Punahou 32:06:00; 5. Le Jardin 33:17:00; 6. Pac-Five 34:27:00; 7. Maryknoll 35:13:00; 8. Damien 35:53:00

Boys Varsity II

1. Punahou 32:11:00; 2. Mid-Pacific 34:20:00; 3. Saint Louis 34:58:00; 4. Damien 35:28:00; 5. Maryknoll 38:15:00; 6. Kamehameha 40:20:00

Mixed Varsity

1. Punahou (Jack Maurer, Stryker Scales, Taihere Thompson, Katherine Skorge, Kaele Yasuhara, and Nik Steiner) 33:48:00; 2. Kamehameha 34:03:00; 3. ‘Iolani 34:55:00; 4. Saint Louis/Sacred Hearts 35:32:00; 5. Mid-Pacific 35:56:00; 6. Damien 37:19:00; 7. Le Jardin 38:11:00; 8. Maryknoll 39:14:00; 9. Pac-Five 40:27:00

Boys Junior Varsity I

1. Punahou 33:22:00; 2. Kamehameha 34:24:00; 3. Mid-Pacific 35:03:00; 4. ‘Iolani 35:24:00; 5. Le Jardin 36:37:00; 6. Damien 38:51:00; 7. Pac-Five 41:49:00

Boys Junior Varsity II

1. Punahou 35:02:00; 2. Kamehameha 35:06:00; 3. Saint Louis 35:59:00; 4. Mid-Pacific 36:46:00; 5. ‘Iolani 39:20:00; 6. Pac-Five 40:39:00

Girls Varsity I

1. Punahou (Sky Ross, Rory Kilmer, Emma McDonald, Phoenix Clarke, Nanealani Satterfield, and Julia Salvador) 34:32:00; 2. Mid-Pacific 34:45:00; 3. Kamehameha 36:04:00; 4. Sacred Hearts 38:39:00; 5. Maryknoll 39:34:00; 6. Pac-Five 40:29:00; 7. ‘Iolani 40:56:00; 8. Le Jardin 41:22:00

Girls Varsity II

1. Punahou 37:00:00; 2. Kamehameha 37:55:00; 3. Mid-Pacific 38:39:00; 4. Damien 41:55:00; 5. Maryknoll 43:06:00; 6. St. Andrew’s 44:08:00

Girls Junior Varsity I

1. Kamehameha 36:33:00; 2. ‘Iolani 38:08:00; 3. Mid-Pacific 38:47:00; 4. Punahou 38:54:00; 5. Le Jardin 44:12:00

Girls Junior Varsity II

1. Sacred Hearts 37:32:00; 2. St. Andrew’s 38:10:00; 3. Kamehameha 39:18:00; 4. Punahou 40:18:00; 5. Pac-Five 41:18:00; 6. Mid-Pacific 41:37:00; 7. ‘Iolani 43:20:00; 8. Damien 44:56:00