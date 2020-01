[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Calendar

TODAY

BASKETBALL

ILH Division I boys: Mid-Pacific at Saint Louis, Maryknoll at ‘Iolani, Damien at

Punahou, 6:30 p.m.

ILH Division II girls: Punahou I-AA at

‘Iolani I-AA, 5 p.m.

SOCCER

ILH boys: Saint Louis vs. Pac-Five at

Kapiolani park field 2; Damien vs. Le Jardin at Kapiolani park field 3; ‘Iolani at Punahou; Mid-Pacific at Kamehameha; games at 4:15 p.m.

OIA girls: OIA Soccer Championship Playoffs—Division I, Consolation: At Pearl City: Mililani loser vs. Kailua loser , 5:30 p.m.; Campbell loser vs. Moanalua loser, 7 p.m.

OIA girls: OIA Soccer Championship Playoffs—Division II, First Round: Farrington vs. Waianae at Radford, 5:30 p.m.;

McKinley at Radford, 7 p.m.

THURSDAY

BASKETBALL

PacWest men: Holy Names vs. Chaminade, 7:30 p.m., at McCabe Gym; Concordia vs. Hawaii Hilo, 7:30 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium.

PacWest women: Concordia vs. Hawaii Hilo, 5 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium; Holy Names vs. Chaminade, 5:30 p.m., at McCabe Gym.

ILH Division III boys: Christian Academy vs. Lanakila Baptist at Klum, 5 p.m.; Island Pacific vs. Assets, 6:0 p.m.; games at Klum gym.

OIA girls: OIA Soccer Championship Playoffs—Division I, Semifinals: At Kapolei: Mililani winner vs. Kailua winner, 5:30 p.m.; Campbell winner vs. Moanalua winner, 7 p.m.

OIA girls: OIA Soccer Championship Playoffs—Division II, Semifinals: Radford/McKinley winner vs. Kalaheo at Nanakuli, 5:30 p.m.; Farrington/Waianae winner at Nanakuli, 7 p.m.

Basketball

ILH

Varsity boys

Lanakila Baptist 35, Island Pacific 31

Leading Scorers—Lanakila Baptist: Makoa Chambrella 10, Kainoa Langsi 8. Island Pacific: Andrew Lu 11, Justis Weldon 9.

Christian Academy 41, Assets 28

Leading Scorers—Christian Academy: Sky Okamura 15, Ken Ogihara 10. Assets: Seth Paikai 14.

Hanalani 63, Le Jardin 44

Leading Scorers—Hanalani: Jacob Yagin 15, Jonathan Akaka 12. Le Jardin: Steven Duke Thomas 16, Austin “Kaiko” Alana 13.

University Lab 61, Hawaii Baptist 59

Leading Scorers—University: Colby Chun 34, Ostin Taylor 9. Hawaii Baptist: Justin Ishida 19, Ridge Wada 11, Zach Qin 11.

Junior varsity boys

Kamehameha—Kapalama 57, Iolani 51

Maryknoll 46, Punahou 27

OIA

Varsity boys

McKinley 69, Farrington 35

Leading Scorers—McKinley: Frank Camacho 18. Farrington: R.J. Wong 10.

Leilehua 75, Campbell 38

Leading Scorers—Leilehua: Davan Newman 18, Landon Jumawan 12, Bernard Tobias Jr. 11. Campbell: Kaimana Preza 21, Janus Gapusan 7, Tobias Savelio 7.

Roosevelt 66, Kaimuki 60

Leading Scorers—Roosevelt: Drake Watanabe 23, Kayman Lewis 14, Kody Seguancia 13. Kaimuki: Kobe Moananu 15, Daniel Moefu-Tautofi 11, T.J. Lucas 10.

Junior varsity boys

Farrington 54, McKinley 39

Lelehua 48, Campbell 39

Kaimuki 62, Roosevelt 48

BIIF

Varsity girls

Hawaii Prep 38, Honokaa 30

Leading Scorers—Hawaii Prep: Maja Burdova 13, Mariah Borce 10. Honokaa: Kalena Tagabi 13, Kristen Ragasa 10.

College Men

Major Scores

East

Buffalo 90, W. Michigan 79

VCU 73, Saint Joseph’s 60

Villanova 76, Butler 61

South

Clemson 71, Wake Forest 68

Duke 89, Miami 59

Kentucky 89, Georgia 79

LSU 84, Florida 82

Tennessee 73, Mississippi 48

Wichita St. 56, South Florida 43

Midwest

Akron 81, Miami (Ohio) 60

Illinois 79, Purdue 62

Iowa St. 89, Oklahoma St. 82

Kansas 81, Kansas St. 60

Marquette 82, St. John’s 68

Maryland 77, Northwestern 66

N. Illinois 76, Kent St. 69

Texas A&M 66, Missouri 64

Toledo 83, Ohio 74

Wisconsin 82, Nebraska 68

Southwest

TCU 65, Texas Tech 54

West

New Mexico 86, San Jose St. 59

College Women

Top 25

No. 1 S. Carolina 81, No. 9 Miss. St. 79

No. 20 Maryland 76, No. 17 Indiana 62

No. 23 Tennessee 65, Alabama 63

Big West Conference

Thursday

CSUN at UC Irvine, 5 p.m.

Hawaii at Long Beach State, 5 p.m.

UC Davis at UC Santa Barbara, 5 p.m.

UC Riverside at Cal Poly, 5 p.m.

Canoe Paddling

ILH

Boys

1. Mid-Pac (20:28:00): Keawe Pedersen, Joey Correa, Evan Kagimoto, Massi Torcia-Burke, Kupai Marx, and Deniel Domai. 2. Punahou (20:45:00), 3. Le Jardin (21:14:00).

Mixed

1. Punahou (21:29:00): Kai Binney, Gunnar Grune, Emma Simmons, Kat Scorge, Zoe Chapman, and James Morris. 2. Iolani (21:38:00), 3. Kamehameha (23:15:00)