Scoreboard – Feb. 8, 2020

TODAY

BASEBALL

>> College: Hawaii Hilo at Hawaii, 1:05 p.m., at Les Murakami Stadium.

BASKETBALL

>> American Basketball Association: Hawaii Swish vs. San Diego Surf, 7:30 p.m. at Moanalua Gym.

>> HHSAA Division I girls state championship: Championship—‘Iolani vs. Konawaena, 7 p.m.; Third-place—Waiakea vs. Kahuku, 5 p.m.; Fifth-place-—Lahainaluna vs. Maryknoll, 3 p.m.; all games at Neal Blaisdell Arena.

>> HHSAA Division II girls state championships: Championship-—Mid-Pacific vs. Hanalani, 7 p.m.; Third-place—KS-Hawaii vs. Hawaii Baptist, 5 p.m.; Fifth-place—Damien vs. Seabury, 3 p.m.; ConsolationLanai vs. Campbell, 1 p.m.; all games at Afook Chinen Civic Auditorium, Hilo.

>> ILH Division I boys: Single-Elimination Tournament–Mid-Pacific at Damien, 1 p.m.

>> ILH Division II boys: Hanalani at Hawaii Baptist, University at Le Jardin, 5 p.m.

>> ILH Division III boys: At Hanalani–Christian Academy vs. Island Pacific, 5 p.m.; Assets vs. Lanakila Baptist at Hanalani, 6:30 p.m.

GOLF

>> College men: Amer Ari Intercollegiate, all-day, at Waikoloa Kings’ Course.

SOCCER

>> HHSAA Division I girls state championships: Championship–Kamehameha vs. King Kekaulike 7 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium; Third-place–Konawaena vs. Pearl City, 3 p.m., at field 8; Fifth-place–KS-Maui vs. Mililani, 3 p.m., at field 7; all matches at Waipio Peninsula Soccer Complex.

>> HHSAA Division II girls state championships: Championship–Hawaii Prep vs. Kauai, 5 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium; Third-place–Kapaa vs. Mid-Pacific, 3 p.m., at field 17; Fifth-place—Waimea vs. KS-Hawaii,3p.m., at field 15; Consolation—Sacred Hearts vs. Radford, 3 p.m., at field 6; all matches at Waipio Peninsula Soccer Complex.

SOFTBALL

>> College: Paradise Classic–Seed 3 vs. Seed 2, 10 a.m.; Seed 4 vs. Seed 1, noon; Third place, 2 p.m.; Championship, 4 p.m.; games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

VOLLEYBALL

>> College men: Outrigger Hotels & Resorts Invitational–Queens vs. Concordia, 4 p.m.; UC Irvine at Hawaii, 7 p.m.; matches at Stan Sheriff Center.

WRESTLING

>> ILH championships: at Kamehameha, 9 a.m.

>> OIA championships: at Leilehua, 2 p.m.

SUNDAY

BASEBALL

>> College: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific (DH), 1 p.m., at Hans L’Orange Park.

BASKETBALL

ILH Single-Elimination Tournament

Thursday

Mid-Pacific 49, Punahou 42, OT

Top scorers—Mid-Pacific: Kamana Lapina 11, Elijah Kahue-Parker 11. Punahou: Yoshi Kobayashi, Alex Iosivas 12.

HHSAA State championships

Varsity Division I girls

Semifinal

>> Konawaena 56, Kahuku 39

Top scorers—Konawaena: Caiyle Kaupu 37, Kali Salazar-Harrell 14. Kahuku: Maya Claytor 16.

>> ‘Iolani 57, Waiakea 44

Top scorers—‘Iolani: Alexis Huntimer 21, Lily Wahinekapu 16, Jovi Lefotu 13. Waiakea: Kelsie Imai 14, Keeli-Jade Smith 10.

Consolation

>> Maryknoll 69, King Kekaulike 40

Top scorers—Maryknoll: Mahealani Choy Foo 16, Lilly Koki 14, Aloha Akaka 11. King Kekaulike: Ledjan 13, Cailyn Ukida 12, Namahana Kaeo-Young 10.

>> Lahainaluna 50, Moanalua 39

Top scorers—Lahainaluna: Taylor Eldredge 21. Moanalua: Sierra Kauweloa 14.

Varsity Division II girls

Friday

Semifinal

>> Hanalani 51, Hawaii Baptist 42

Top scorers—Hanalani: Faith Mersburg 16, Maria Ralar 12, Lishae Scanlan 10. Hawaii Baptist: Alexis Dang 15.

>> Mid-Pacific 32, KS-Hawaii 28

Top Scorers—Mid-Pacific: Madisyn Sagawa 15, Paige Fahrni 10. KS-Hawaii: Sara Schubert 11.

Consolation

>> Seabury Hall 62, Waimea 42

Top scorers—Seabury Hall: Anau Tuivai 28, Piohia Tuivai 19.

Waimea: Kierstin Gummerus 22.

>> Damien 51, Farrington 47

Top scorers—Damien: Teresa Anakalea 26, Tiare Arquero 10. Farrington: Teizya Telefoni 12, MJ Lorraine Peralta 12, Hikialani Molitau 11.

Consolation semifinal

>> Campbell 44, Hawaii Prep 12

Top scorers—Campbell: Julien Parado 11, Lauren Poniatowski 11, Vaelua Fatu 10. Hawaii Prep: Mariah Borce 8.

SOCCER

HHSAA State Championships

Varsity Division I girls

Semifinal

>> Kamehameha 3, Konawaena 0

Goal scorers—KS-Kapalama: Kalia Kalua (47:00, 49:00), Justice Colburn (71:00).

>> King Kekaulike 2, Pearl City 0

Goal scorers—King Kekaulike: Leiala Aruda (64:00), Madelyn Dougherty (73:00).

Consolation

>> Mililani 1, Punahou 0 (PK)

>> Kamehameha-Maui 3, Moanalua 0

Goal scorers—Kamehameha-Maui: Teija Tuitele (28:00), Brynn Rodrigues (36:00), Madi Gouyetes (44:00).

Varsity Division II girls

Semifinal

>> Kauai 2, Mid-Pacific 1

Goal scorers—Kauai: Noe Kaya (72:00), Eyrka Napoleon (79:00).

Mid-Pacific: Ashley Okinaka (16:00)

>> Hawaii Prep 3, Kapaa 0

Goal scorers—Hawaii Prep: Isabella Police (1:00), Riley Sohriakoff (59:00), Kahele Walsh (79:00).

Consolation

>> Waimea 1, Kalaheo 0

Goal scorers—Waimea: Kayley Gardner (42:00).

>> Kamehameha-Hawaii 8, Waianae 0

Goal scorers—Kamehameha-Hawaii: Sophia Wilson (3:00), Chenoa Frederick (8:00), Kirstyn Mahaulu (15:00), Kastle

Lyman (26:00, 37:00), Kawai Kauahi (43:00), Raeshalyn Respicio (53:00),

Taylan Mangauil-Noah (76:00).