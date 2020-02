Scoreboard – Feb. 22, 2020

TODAY

BASEBALL

>> College: Drury vs. Hawaii Pacific (DH), 2 p.m., at Hans L’Orange Park; Washington State at Hawaii, 6:35 p.m., at Les Murakami Stadium.

BASKETBALL

>> Big West women: UC Davis at Hawaii, 7 p.m., at Stan Sheriff Center.

>> PacWest men: Hawaii Pacific vs. Hawaii Hilo, 3 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium.

>> PacWest women: Hawaii Pacific vs. Hawaii Hilo, 1 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium.

GOLF

>> College men: John Burns Intercollegiate, all day, at Wailua Golf Course.

SOFTBALL

>> College: Hawaii Invitational–UMKC vs. Portland State, 10 a.m; Iowa at Portland State, noon; Hawaii vs. UMKC, 2 p.m.; Hawaii vs. Iowa, 4 p.m.; games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

WRESTLING

>> HHSAA boys and girls state championships: semifinals and championship rounds, 10 a.m. at Blaisdell Center Arena.

SUNDAY

BASEBALL

>> College: Drury vs. Hawaii Pacific, 1 p.m., at Hans L’Orange Park; Washington State at Hawaii, 1:05 p.m., at Les Murakami Stadium.

SOFTBALL

>> College: Hawaii Invitational–UMKC vs. Iowa, noon; Hawaii vs. Portland State, 2 p.m.; games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

Maui High Tourney

Thursday

Maui 3, Damien 1

Castle 8, Kekaulike 1

Kamehameha-Maui 6, Brainbridge (Wa.) 2

HHSAA STATE BASKETBALL CHAMPIONSHIPS

Varsity Division I boys

Third place: Kahuku 50, Damien 49

Top scorers—Kahuku: Shon Reid 20, Amari Westmoreland-Vendiola 11. Damien: Jake Holtz 19, Bryce Forbes 12.

Fifth place: Moanalua 64, Baldwin 52

Top scorers—Moanalua: Geremy Robinson 25, DiAeris McRaven 12.

Baldwin: Holden Ioanis 21.

Third place: Hawaii Prep 51, McKinley 39

Top scorers—Hawaii Prep: Javan Perez 14, Umikoa Kealoha 10. McKinley: Roman Serrano 12, Aaron Kown 11.

Fifth place: Kauai 52, Seabury Hall 49

Top scorers—Kauai: Jim Ehia 18, Keane Tibon 13, Ricky Malu Ralston 10. Seabury Hall: Masyn Johnson 20.

GOLF

John Burns Intercollegiate

At Wailua Golf Course

Second round

Team standings

1. Texas A&M, 569; 2. Brigham Young, 571; 3. New Mexico, 573; 4. UNCW, 574; 5. Illinois, 577; 6. Arizona , 579; 7. UNLV, 581; t8. CS-Fullerton, 587; t8. St. Mary’s (Ca.), 587; t8. California, 587. t18. Hawaii, 597.

Individual results

Top 10 and Hawaii golfers

t1. Sam Choi, New Mexico 70-70—140

t1. Ignacio Arcaya, New Mex 74-66—140

t1. Tommy Kuhl, Illinois 69-71—140

t1. A. S. Oliva Pinto, UNCW 69-71—140

t5. Sam Bennett, Texas A&M 69-72—141

t5. Peter Kuest, BYU 69-72—141

t7. Jack Trent, UNLV 71-71—142

t7. Jamie Cheatham, California 75-67—142

t7. William Paysse, Texas A&M 73-69—142

t7. Kelton Hirsch, BYU 71-71—142

t7. Kotaro Murata, Hawaii 74-68—142

t51. Justin Arcano, Hawaii 77-71—148

t68. Kanata Irei, Hawaii 74-75—149

t116. Cole Yoshida, Hawaii 77-81—158

t116. Nickolaus Nelson, Hawaii 79-79—158

119. AJ Teraoka, Hawaii 83-79—162

120. Trevor Hirata, Hawaii 85-80—165

121 Justin Ngan, Hawaii 85-84—169