Vital statistics: March 13-19, 2020

MARRIAGE LICENSES AND BIRTH CERTIFICATES
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
Marriages
Filed on Oahu, March 13 to 19
>> Sandra Rachel Ackermann and Lars Hans Josef Herzog
>> Evan Errol Asche and Trisha Renae Atts
>> Darby Alexis Binfet and Micheal Anthony Sylvester Jr.
>> Tyler James Burgan and April Nicole Campese
>> Elaine Louise Charbeneau and Anthony Paul Dalessio Jr.
>> Annie Chen and Kevin Leon Courville
>> Jeremy Yoshio Clements and Stephanie Mariko Shinsato
>> Brittany Briana Corbin and Bruce Mckency Hill
>> Anton Dragunov and Taisiya Kolotyrkina
>> Sophie Danielle Elkins and Jonathan Ryan Valenti
>> Carla Paola Figueroa-Matos and Alex Brandon Diaz
>> Stewart Charles Frankson and Cheryl Ann Clodfelter
>> Caliann Mikie Fukuda and Steven Andrew Koza
>> Vlastimil Gajdos and Sylva Di Sandro
>> Johanah Micah Ababa Gallano and Mark Phillip Maslar Jr.
>> Brett Powell Gastelum and Sandy Khammao
>> Michael James Gruber and Magdelene Grace Holloway
>> Kaysha Ann Gutierrez and Angel Edward Gonzalez
>> Cole Owen Hui Heanu and Heu‘i‘oululani Pikake Cozo
>> Nicole Louise Hietter and John Neil Keitel
>> Jenelle Brita Higgins and Ian Hiroshi Niauhoe Kekaulike Osullivan
>> Dan Neil Ikei and Ashley Toshiko Tsumoto
>> Garrett Mitsuo Kobayashi and Kaydi Emi Wai-Li Ng
>> Samiuela Lelei Langi and Blanca Gloria Rodriguez
>> Thomas Anton Langle and Ling Ke Yeoh
>> Lindsay LeDuc and Daniel Stephen Young
>> Man Young Lee and Hyeeun Kim
>> Emily Ann Liedke and Cody Lee Worth
>> Alokoa Luey Luey and Anna Lee Satre
>> Trisha Rose Luna and Jonathan Ross Tagad
>> Kawika Kamalii Muneyasu Machida and Chloe Lohelani Alarcio Kagesa
>> Megan Inez Miller and Joshua Win Su Liu
>> Josef-Ernesto Rafael Moreno and Sierra Leigh Nelmes
>> Vinh Xuan Nguyen and Michele Ha Quyen Nguyen
>> Joe Nunez and Josephine Delgadillo Medina
>> Kirsten Renee Paddock and Christopher Andrew Guerra
>> Tierra Lee Pendleton and Solomon Glenn Labrum
>> Allison Katherine Quayle and Peter William Eichhorn
>> Gabriella Vanessa Rangel and Antonio Rocco Jr.
>> Erika Sandra Sanchez and Crystal Ann Benavidez
>> Elizabeth Anne Scheimer and Michael David Kleiber
>> Nathaniel Ken Tom and Devin Nicole Corpuz Soogrim
>> Neal Craig Varner and Mindy Leiani Wong
>> Kornelia Heike Wenz and Irini Aliwanoglou
>> Brittany Alyse West and Mark Anthony Erice Tabucbuc
>> Raelene Manaolanakahonua‘okalani Tayomi Wong and Andrew Paul Hinkel
>> Teresa Marie Zemba and Richard Lee Nepper
Births
Filed on Oahu, March 13 to 19
>> Princess Serenity De Los Santos Balcita
>> Olivia Grace Burchill
>> Avea Hikinaakala Chun Fat
>> Tamanui Kalamau Donner
>> Leia Kailani Ikeda Evans
>> Dayten Keizo Kuluikawelona Harris
>> Louis Lee Makanikukalahale Harris
>> Domi Yunduo He
>> Fritz Keanu Heintz
>> Ryker Kai Hilton
>> Tanner Harrison Hiraki
>> Leon Thomas Jackson
>> Kenji Seiju Kawika Joe-Matsushima
>> Tegan James Alexzander Ikaika Lindsey
>> Ava Naomi Louis
>> Kaihemana Ngu’olangi Loumoli
>> Kailer Gabriel Lu
>> Hailey Ava McCottrell
>> Aiden James Mellon
>> Declan Tatsuki Kahokuokalani Nomura
>> Tamanui Kana‘imaikalani Ramos-Kia Tupua
>> Kiala Elyse Estioko Rasay
>> Savannah Fletchetero Saiki
>> Avaiya Hikialani Soares
>> Theodore Winfield South
>> Bea Christa Galapon Taylan
>> Nai‘awaiwai Ilimelaokanani Tisalona
>> Alex Sophia Vallejo-San Agustin
>> Casey Alivia Vallejo-San Agustin
>> Chloe Van
>> Kamalani Faith Lehuahaemakamae Vasta
>> Reggie Paul Westphal