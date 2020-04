Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: This is a continuation of last week’s article about the use of Hawaiian words in the University of Hawaii’s strategic plan. If the words do not match the actions, their values are undermined. In this case, they are undermined by an institution that has a record of subjugating Hawaiians.

Aloha kakou e na hoa e pa’u nei i na hana e pii ai ke kulana o ka lahui. I kela pule aku nei, ua kupu mai kahi manao hoonaukiuki no ka piikoi o ke kulanui i ka apakau ana i nahi hua momona o ka kakou olelo aloha, o ia hoi, o “aloha” laua me “aina”, i makia e hoonaninani ai i kana wahi palapala hookele i ke kai kupikipikio a kakou e holo like nei i keia mau la. Wahi a ka olelo a kekahi luna, he moemoea wale no ia nana e alakai ka holo pono o ke kula ma keia hope aku nei. Ea, i lohe aku ka hana o makou, o ka minamina koke ihola no ia no ka hoohana ia o ia mau hua i mea hoonaninani no ke kula, kahi hoi e noho pahua nei kakou Hawaii ma lalo o ka la kalaihi e kaohi mai nei.

He mana ko ka olelo a peia pu hoi me na hua o ia olelo. Aole ia he mea kuai! O ia no ke kumu i awaawa ai ka hua i puka mai ma loko o Kauakukalahale i kela pule aku nei. Ua malamalama mai ka hopena o ia hana o ka hookomo ana i ko kakou mau hua i loko o ko lakou la hale. Me he mea la, he mea ole kakou, a ua nalo aku i ka ole. Eia nae, e o mau ana ko kakou mau manao ma loko o ko lakou hale. Aia wale no ke komo aku i laila a loli ko kakou ano, a hoopilipili aku i ko lakou manao. O ia loli no hoi o ia mau hua a ku i ko lakou la ono.

Ma ia manawa mai nae, kui maila kahi lono hoohauoli, o ia hoi, e wehe ia ana kela mau hua, o “aloha aina”, mai loko mai o ka palapala hookele hana a ke kulanui! Mahalo a nui! Alia nae e ku ka lau lama. Mai poina, he mea koikoi ua mau hua nei ia kakou. O ia ke kumu i lilo ai ko lakou hoohana ia i mea e ulupuni ai ka noonoo. Ea, he aha hoi ia mau hua ia lakou? O kakou nae, eia no ke aa nei i ke kai koo i mea e hoopakele ai ia lakou.

Aole nae e hihi. Mahalo ka pakele ana o ia mau hua. He koe aku nae ka ike i ka hana a ke kulanui ma keia hope aku. I ko makou manao, aia ka pono i ka hoola hou ia o kahi makia kahiko, o ia hoi “Hawaiian place of learning”. Ina nae pela, e hana io no! Ina hoi he “aspiration” maoli ia mea, ma ka hana ana no ka ike. O ka hooki ana i na hana kukulu ohe nana ma luna o Maunakea kekahi hana. He nui hou aku na hana e hooki ai. O ka hooulu mea kanu liliu ewe (gmo) oe. O ka hana laau hoomake mu oe, o ka noii ana i na mea e kakoo ai i ka puali koa. Ua hiki ke hoonui i ka heluna o na luna kula Hawaii, na polopeka Hawaii, a kaulike hoi me ka pakeneka o kakou Hawaii ma Hawaii nei, a ia mea aku ia mea aku. Ina pela, e ko ana ka manao o ua makia nei. Malia o kupono mai auanei ka makia “aloha aina” i kekahi la.

