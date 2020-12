Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: The New Mexico Bowl was played in Frisco, Texas this year during all the COVID confusion. Despite being picked as 7.5-point underdogs, the University of Hawaii came away with an impressive 28-14 victory over the Houston Cougars. Read more

Aloha mai käkou a pau i këia wä Makahiki. æAkahi nö au a nänä, ma luna o ke kïwï, i ka hoæokükü pöpeku ma waena o nä Warriors o Hawaiæi a me nä Cougars o Houston. Kainö e mälama æia ua hoæokükü nei i Albuquerque, ma New Mexico, e like hoæi me kona inoa, eia kä naæe, ma muli o ka maæi Kolona, ua hoæoneæe æia i Frisco, Texas. A i loko nö o ka näwaliwali loa o ka moæomoæali o UH (4 – 4), no ka nui o nä kime i pilikia i ua maæi nei, ua kono æia naæe e hele i æAmelika e hoæokükü ai me Houston, nona nä lanakila he 3 wale nö, me nä eo he 4. A æoiai, aia æo Houston ma loko o kekahi hui kuæikahi ikaika, e wänana ana ka poæe æike e eo ana æo UH ma ke emi mai he 7.5 æai ma lalo o ka hoa paio.

Noæu iho, e kala loa koæu nänä æana i nä Koa o UH i ka päæani pöpeku, eia naæe, he käkaæikahi wale nö ko läkou kono æia mai e hele i Loko e hoæokükü ai, a æo ia ihola nö ke kumu i lilo ai ia päæani i mea hoihoi noæu. I nänä aku ka hana ma ke kïwï, piæi koke maila ka hialaæai i ka æike aku i nä Koa i ka æapo lilo æana, he æekolu manawa, i nä pöpö a kahi æalihi külele o Houston o ka pono kïloi æana. æO nä æapo lilo mua æelua, ua lilo i mau æai no UH. He æaiholo ia i loaæa ma o ke kïloi æana a Chevan Cordeiro, ko UH æalihi külele. æO ka æaiholo mua, ua æapo æia e Dae Dae Hunter. He æekolu æiä ka mamao. æO ka lua, ua æapo æia e Calvin Turner, a æo kona holo akula nö ia he 75 æiä a komo aku i loko o ka pahu æaiholo. æO ke kolu, he æehä wale nö æiä, akä, ua kïloi pahu ia aku iä Jonah Laulu, ka muku, i komo mai ma waena o ka lalani a puka aku i ka pahu æaiholo.

æO ia nö ka pau æana o ka hapa mua, a he 21 æai o ka UH i ka æole o Houston. I ka lua naæe o ka hapalua, hele nö a ikaika maila æo Houston. æAæole nö a he wä, ua komo läkou i loko o ka pahu æaiholo æelua manawa a hapa mai ke köwä æai, he 21 – 14. æO ke komo maila nö ia o ka hopohopo a me ka uluhua. Eia naæe, i ka peku hoæouka æana mai o Houston, ua æapo æia ka pöpö e Calvin Turner i ka lalani 8 a æo ka holo kïkeæekeæe akula nö ia he 92 iä a komo ma ka pahu æaiholo. He keu ka mio o ia holo æana! I ia manawa, ua piæi hou aku ke köä æai i ka 14, he 28 i ka 14. æO ia mau nö naæe kuæu hopohopo a hiki i ka minuke hope loa. Ua küpaæa ka æaoæao küpale o UH a æaæohe wahi æai hou aku i lilo aku iä Houston, a no laila, ua lilo mai ke eo iä Hawaiæi.

æO ka hanohano MVP, ua lilo mai iä Calvin Turner. Ua æapo æo ia he æehä pöpö no 88 æiä a ua holo hoæi no 60 æiä ma nä hoæäæo æana he 12, a æo ka mea nui loa, ua hoæihoæi mai æo ia i ka peku hoæouka no 92 æiä. He pane pänaæi ia i ka æaiholo æelua o Houston ma ka hopena o ka hapahä æekolu. He hana poæokela æiæo nö ia. æAæole nö naæe e poina ka æaoæao küpale. He kime ikaika æo Houston, a ma hope o ka hapa mua, ka wä i näwaliwali ai ka hana, ua hoæomaka läkou e hoæoikaika, a e æole ka ikaika o ka æaoæao küpale o UH, maliæa ua loaæa mai ko UH helu æai iä Houston a hala aku paha i mua. He 3 æapo lilo a he 5 pöpö pahemo hoæi i lilo mai iä UH. E noke nö i ke küpale; i pono o Hawaiæi!

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 956-2627 (Laiana)

>> 956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.