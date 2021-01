Ka po‘e hana haeweli kūloko o ‘Amelika

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: The President is being accused of inciting insurrection. With 11 days left in his term, it is anyone’s guess what he might do for an encore. As for punishment, anonymity is worse than ignominy. Read more

ʻAuhea wale mai ʻoe e ka makamaka heluhelu e lohe like nei i ka ua e pakī ana i nā kala hale, kahi e kū ai i wai na ka manu e mūkīkī ai, aloha mai nō kāua. Aia nō paha kauwahi poʻe helu wale ʻia i lohe ʻole, a i ʻike maka ʻole paha, no kēlā hihia nui i kupu mai nei ma ʻAmelika i ka P3 nei. ʻEā, e nānā ka maka a e hoʻolohe hoʻi ka pepeiao. ʻAʻole nō a he wā, e kukuʻi aku ana nō paha ia lono i o ʻoukou lā, ʻoiai he mea nui koʻikoʻi ia e hoʻāhewa hou ʻia ai ua wahi pelekikena lā i ka ʻaʻe kānāwai.

ʻO ke ʻano o ia hihia, ʻo ia ka hōʻole ʻana o kekahi poʻe i ka hopena o ke koho pāloka ʻana i koho ʻia ai ʻo Joe Biden, ʻo ia ana ka Pelekikena hou o ʻAmelika. A hoʻokahi lā o ia hope mai, ʻo ke koho pāloka hou kai mālama ʻia i Keokia, kahi i koho ʻia ai nā Kemokalaka ʻelua no ke kūlana kenekoa o ʻAmelika Hui Pū ʻIa, a hele ai a paʻi a paʻi nā ʻaoʻao ʻelua. ʻO ia nō ka wā e hōʻoia ʻia ana nā koho a kēlā me kēia mokuʻāina ma loko o ke Kapikala. A hōʻea mai ka papa mokuʻāina iā ʻAlikona, ua kūʻēʻē kekahi lālā Kenekoa a me kekahi lālā Hale Makaʻāinana i ka heluna o nā koho. Ua lawa nō ia i mea e oki ai ka helu ʻana, i hālāwai kaʻawale ai nā Hale ʻelua no ka paio ‘ōlelo ʻana.

ʻO ia nō ka wā i komo hewa ai kekahi pūʻulu nui i ke kahua kapu o ka Puʻu Kapikala. He poʻe kākoʻo ia no kahi pelekikena e noho nei. Na ua pelekikena lā nō lākou i hoʻolale mai ma ia kakahiaka. He haʻi ʻōlelo hōʻeuʻeu nō kā ia ala e kaʻi pū aku lākou i ke Kapikala a e koikoi i ka hoʻololi ʻia o ka hopena o ke koho ʻana. ʻO ia huliāmahi nō lākou a hōʻea aku i ke kahua Kapikala, kahi i wāwahi ai i nā puka a me nā pukaaniani i mea e komo hewa ai. Eia ka mea ʻāpiki, ʻaʻole ka Pelekikena i komo pū ma ia ʻāuna. Ua nalo! Hoʻi akula nō paha i ka hale e nānā ai i ke kīwī. ʻO ka nui o ko ia ala wahaheʻe a me ka nui naʻaupō o ka poʻe puni iā ia, ua like a like. ʻAʻohe wehena i laila!

Nui nō paha nā hanana kohu ʻole ʻē aʻe e hōʻike ai. ʻAʻole naʻe e hihi. I ka puka ʻana o kēia kōlamu, he 11 wale nō lā ia e koe ana ma mua o ka ili ʻana o ia kuleana ma luna o Joe Biden. Noʻu iho, he mea ia e kau ai ka weli. ʻO ka nui o ko ia ala pupule, ʻaʻole paha e pau ka hana haeweli ma ke Kapikala. I loko nō o kā ia ala ʻōlelo ʻana, i mua o ke ākea, e ili maluhia ana ka mana Pelekikena iā Joe Biden i ka lā 20 o Ianuali, ʻaʻohe oʻu puni. He mau hana ʻāpiki nō paha koe, a ma hope aku o ka lā 20, ʻo ia noke aku nō i ka hana ʻāpiki. Pēlā ana e ʻōʻili mai ai kona inoa a me kona kiʻi ma nā pāpaho like ʻole.

Hoʻokahi wale nō mea e lana ai kuʻu manaʻo, ʻo ia hoʻi, ʻo ka ʻino loa o ia mea he kipi, e loli ana paha ka manaʻo o ka poʻe e kākoʻo nei iā ia. E lilo ia i mea e emi ai kona kaulana, a emi pū hoʻi me kona mana. He hoʻopaʻi nō ia i ʻoi aku ka ʻoʻoleʻa ma mua o nā hoʻopaʻi ʻē aʻe. ʻO ka paʻa i loko o ka hale paʻa hao, ʻo ka hoʻopaʻi ʻia o ke kālā, ʻo ke paʻi ʻia aku o ke poʻo, he mea ʻole ia i mua o ke emi mai o kona kaulana. E ʻike ʻia ana paha kēia hopena, ʻaʻole paha. Koe aku ia. I kēia mua aku naʻe, ʻaʻole au e hoʻopuka i kona inoa.

E ho‘ouna ‘ia mai na ā leka iā māua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 956-2627 (Laiana)

>> 956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mānoa.