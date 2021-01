Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: Joe Biden’s election offers hope to more than half the voters. The executive orders that he signed on the first day in office are certainly a good start. As time goes by, we will get a better idea. Read more

Aloha käkou. I ka P3 nei, ua hoæohiki ka pelekikena hou, æo Joe Biden, e lawelawe i nä kuleana a pau o kona külana, a i ia lä nö æo ia i pülima ai i kekahi mau kauoha e hoæoponopono ana i nä hihia he nui e loæohia nei æo æAmelika a me nä æäina æë aæe o ka honua, e laæa hoæi me ko käkou æäina aloha æo Hawaiæi nei. Maliæa i hana hoæomaka ia no kahi au hou, he au mälamalama nö hoæi e æä ai nä kukui a e holo ai nä kaæa me ka puhi æole æia o ka æaila, ka mea e haumia ai ko käkou ea, ka æäina, a me nä mea ola o ke kai. He make kä ka æaila.

æO ka paipu Keystone XL e kükulu æia ana ma nä kula o æAmelika, no ka hoæokahe æana i ka æaila maka mai Kanakä mai a höæea aku nö i nä hale höæaeæae æaila maka o nä mokuæäina hema o æAmelika, kahi e hoæolilo æia ai i kakalina, e hoæöki æia nö ma o ka pülima æana a Joe Biden. Ua lilo hoæi ia hana i mea e lana ai ka manaæo o ka poæe mälama æäina mai æö a æö, e mau ana ke ea o ka æäina i ka pono! He mea ia e pakele ai ko ka honua i ka hoæohaumia æia æana o ko käkou ao külohelohe e ka poæe ake kälä. Mea æole hoæi iä läkou lä ke emi loa æana o nä iæa o ke kai, nä mea kanu o ka æäina, a me nä känaka e noho nei. Aia ka pono æo ke kü æana mai o kauwahi känaka aloha æäina. æEæole ka æauamo æana a ia poæe i ia kuleana æo ka mälama æäina, æaæole nö a he wä, e pau mai auaneæi ke ea a käkou e hanu ai.

I hoæomanawanui æia aku nei kahi kaæaka puni mana a makeæe hanohano no nä makahiki löæihi he æehä. He kaæaka ia näna i hulikua i ke ola o ka æäina me ka æimi aku naæe i lima palupalu näna kona laho e häpai mai. Aia a æoluæolu ia laho, e æoluæolu pü mai æo ia ala. A i ia manawa nö e pau ai ka æoluæolu, e pau pü me ko ia ala käkoæo i ua lima hana nei. E wailana æia aku nö ua lima kalakala nei e lanaau wale ai i ka moana, a kohu pïhä ka hoa like.

Aloha nö ia mau lä o ka nohona küpilikiæi. Mahalo nö hoæi ka hiki mai o ke au hou, a hiki pü mai me kahi pelekikena hou. Ua lana ka manaæo o ka lehulehu e kö ana nä æölelo hoæohiki a ua pelekikena nei no ke ala e holomua ai æo æAmelika. I holomua auaneæi ua aupuni lä, e holomua pü me ko ka honua a puni. A hala ka wä æino, he lana mai nö ka manaæo o ka hapa nui o ka lehulehu, e höæea mai ana nä lä mälie näna e pale ka æino, nä lä hoæi e ola ai ka lehulehu a e küæonoæono ai nä æohana. æEä, he pali künihi ia no ka Pelekikena Biden e piæi ai. Inä nö paha e hiki æole aku i ka nuæu, e lilo ia i mea no nä æenemi e hoæohalahala ai ma o ka æölelo lä, “æÄ laæa! æÄ laæa lä!”

He mea nui naæe ko Biden käpae æana i ke kükulu æia o kahi paipü hoæokahe æaila. He höæailona ia no ke æano makeæe æäina ona. æO ka hoæohaumia wale æia o ka æäina i mea e hoæonui ai i nä palela æaila e höæäinu ai i nä kaæa, i mea nö paha ia e uluhua ai ko ia ala naæau. æAæole paha au e paulele loa i kä Biden æölelo, eia naæe, i nänä aku ka hana i nä kauoha æë aæe äna i pülima ai, ua kau nö läkou a pau ma ke ala o ka pono. No laila, e makaæala nö käkou i käna mau hana o këia hope aku. Pëlä ana nö käkou e æike leæa ai.

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 956-2627 (Laiana)

>> 956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.