CALENDAR

TODAY

BASEBALL

Big West: UC Davis at Hawaii (DH), noon, at Les Murakami Stadium.

ILH: Mid-Pacific vs. Punahou, 1 p.m., at Ala Wai; Maryknoll vs. Pac-Five, 3:30 p.m., at Hans L’Orange; Kamehameha vs. Saint Louis, 6:30 p.m., Hans L’Orange.

OIA: Waianae at Campbell, 11 a.m.; Pearl City at Mililani, 11 a.m.; Roosevelt at Leilehua, 11 a.m.; Kaiser at Kailua, 11 a.m.; Castle vs. Farrington, 11 a.m., at DeSa Field; Kaimuki at Waipahu, 11 a.m.; Kalaheo at McKinley, 11 a.m.; Radford at Waialua, 2 p.m.; Kapolei vs. Aiea, Hans L’Orange, 6:30 p.m.

GOLF

Mid-Pacific Open: Third round, 6:50 a.m., at Mid-Pacific Country Club.

SOFTBALL

PacWest: Hawaii Hilo at Hawaii Pacific (DH), noon, at Howard A. Okita Field.

ILH Division I: Punahou vs. Sacred Hearts, 10 a.m., at Ala Wai CP; Mid-Pacific vs. Maryknoll, 10 a.m., at Sand Island.

OIA Division I: Leilehua at Mililani, 10 a.m.; Campbell at Kapolei, 10 a.m.; Kapolei Charter at Waianae, 10 a.m.; Moanalua at Kaiser, 10 a.m.; Kalani at Roosevelt, 10 a.m.; Castle at Kaimuki, 10 a.m.

OIA Division II: Kalaheo at Waialua, 10 a.m.; Aiea at Nanakuli, 10 a.m.

VOLLEYBALL

Big West men: Championship tournament—championship, semifinal winners, 7 p.m., at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center

PacWest women: Chaminade vs. Alaska Anchorage, 10 a.m.; Chaminade vs. Hawaii Pacific, 2:30 p.m.; Alaska Anchorage at Hawaii Hilo, 7 p.m.; matches at Vulcan gym.

ILH Division I boys: Iolani at Kamehameha, Hawaii Baptist at Punahou; both matches start at 9 a.m.; also, Maryknoll at Mid-Pacific, 2:30 p.m.

ILH Division I girls: ‘Iolani at Kamehameha, 10:15 a.m.; Le Jardin at Mid-Pacific, 1 p.m.;

ILH Division II girls: St. Andrew’s at Maryknoll, 9 a.m.

WATER POLO

Big West women: UC Davis at Hawaii, noon, at Duke Kahanamoku Aquatic Complex.

SUNDAY

BASEBALL

Big West: UC Davis at Hawaii, 1 p.m., at Les Murakami Stadium

GOLF

Mid-Pacific Open: Final round, 6:50 a.m., at Mid-Pacific Country Club.

SOFTBALL

PacWest: Hawaii Hilo at Hawaii Pacific (DH), noon, at Howard A. Okita Field.

VOLLEYBALL

PacWest women: Alaska Anchorage vs. Hawaii Pacific, 9 a.m.; Hawaii Pacific at Hawaii Hilo, 1 p.m.; matches at Vulcan gym.

SOFTBALL

ILH

Varsity I

Maryknoll 12, Punahou 1, (5 inn.)

Punahou 000 00 — 1 6 2

Maryknoll 802 02 — 12 14 1

W—Sharreigh Nakoa-Chung. L—Shayla Yamashita.

Leading hitters—PUN: Liana Heshiki 3-3, RBI; Mia Hashimoto, run, SB. MK: Carys Murakami, 2 runs, 2 BB; Mahalo Akaka 2-3, 2B, 2 runs, BB; Nellian McEnroe-Mari-nas 4-4, 2 RBI, 3 runs; Liliana Thomas, RBI; Jennalyn Sniffen 3-3, 2 HR, 5 RBI, 2 runs, BB; Sherreigh Nakoa-Chung 3-3, HR, 2 RBI, run; Day-Lee Williams, HR, RBI, run.

VOLLEYBALL

ILH

Varsity I Boys

Punahou def. ‘Iolani 25-17, 25-20

Kamehameha def. Mid-Pacific 25-20, 25-16

Varsity I Girls

Punahou def. ‘Iolani 25-20, 25-21

Kamehameha def. Mid-Pacific 25-15, 25-17

Junior Varsity Boys

‘Iolani def. Punahou 25-23, 26-24

Kamehameha def. Mid-Pacific 20-25, 25-9, 25-19

Junior Varsity Girls

‘Iolani def. Punahou 22-25, 26-24, 26-24

Kamehameha def. Mid-Pacific 27-25, 22-25, 25-21

OIA

Varsity Boys

Pearl City def. Radford 27-25, 26-24, 25-17

Waialua def. Campbell 25-21, 25-18, 25-18

SAILING

ILH

Through April 22 (All results through 30% series; next week’s championship series count 70%)

Varsity 1 B/G

1. Mid Pacific ………………………………………..20.0

2. Le Jardin ……………………………………………29.4

3. ‘Iolani …………………………………………………35.4

4. Punahou ……………………………………………35.9

5. Kamehameha ……………………………………61.8

Varsity 2 B/G

1. Punahou ………………………………………………8.1

2. ‘Iolani ……………………………………………………9.9

3. Sacred Hearts ………………………………….13.5

4. Kamehameha ……………………………………13.5

Varsity 3 B/G

1. Mid Pacific …………………………………………..5.7

2. Punahou ………………………………………………9.9

3. ‘Iolani …………………………………………………16.2

4. St. Andrews ……………………………………..18.3

5. Kamehameha ……………………………………26.4

6. Sacred Hearts …………………………………..27. 0

—Punahou 2 ………………………………………..12.9

—‘Iolani 2 ……………………………………………..24.3

TENNIS

PACWEST MEN’S TENNIS CHAMPIONSHIPS

Hawaii Hilo 4, Hawaii Pacific 1

Doubles

1. Benjamin Loccisano/Marcel Hornung (HPU) def. Martin Soukal/Santiago Di Loreto (UHH) 6-5

2. Luca Checchia/Joshua Liu (UHH) def. Felix Einig/Wang Cheng-Chieh (HPU) 6-4

3. Alessio Demichelis/ Chun En Wu (UHH) def. Kilian Maitre/Ryohei Arai (HPU) 6-4

Singles

1. Martin Soukal (UHH) def. Benjamin Loccisano (HPU) 1-6, 6-2, 6-2

2. Felix Einig (HPU) def. Alessio Demichelis (UHH) 3-1, retired

3. Chun En Wu (UHH) vs. Kilian Maitre (HPU) 4-6, 6-4, 1-2, unfinished

4. Luca Checchia (UHH) def. Marcel Hor-nung (HPU) 6-1, 7-6 (9-7)

5. Joshua Liu (UHH) vs. Ryohei Arai (HPU) 7-5, 1-4, unfinished

6. Santiago Di Loreto (UHH) def. Wang Cheng-Chieh (HPU) 6-4, 6-4

PACWEST WOMEN’S TENNIS CHAMPIONSHIPS

Hawaii Pacific 4, Concordia Irvine 0

Doubles

1. Marleen Tilgner/Mihoki Miyahara (HPU) vs. Ghazal Pakbaten/Tiffany Carrillo (CUI-WT) 6-3

2. Elodie Busson /Valentina Mokrova (HPU) def. Rebekah Anderson/Taylor Lau (CUI-WT) 5-4

3. Marta Ruszczynska /Nicole Ballach (HPU) def. Camila Tumosa/Alyssa Zayat (CUI-WT) 6-2

Singles

1. Ghazal Pakbaten (CUI) vs. Marleen Tilgner (HPU) 6-3, 6-5, unfinished

2. Elodie Busson (HPU) def. Rebekah An-derson (CUI) 1-6, 6-1, 6-0

3. Camila Tumosa (CUI) vs. Mihoki Miya-hara (HPU) 6-3, 1-6, 2-2, unfinished

4. Valentina Mokrova (HPU) def. Heather Richards (CUI) 7-6 (7-2), 6-2

5. Marta Ruszczynska (HPU) def. Tiffany Carillo (CUI) 7-6 (7-4), 6-1

6. Taylor Lau (CUI) vs. Nicole Ballach (HPU) 4-6, 6-2, 0-2, unfinished