Vital Statistics: August 13 to August 26, 2021

Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, Aug. 27 to Sept. 2
>> Bailey Alexander Barr and Sara Linele Terencio Downs
>> Tyler Joseph Bartels and Kimberly Marie Ancog Weeks
>> Matthew Lee Birdsall and Taylina Cheyanne Jeffers
>> Joshun Justin Burton and Victoriann Willona Barns
>> Aubreana Loren Calvo Flores and Albert Joseph Aduna
>> Daniel Iwai Carvalho and Puanani Grace Edgar
>> Lacey Marie Cochran and Tyler Andrew Arcelo Eto
>> Corey Kekoano Eauinapono Dennison and Kristine Magbulos Agonoy
>> Dustin James Menor Dimaya and Deyna Ashlyn Keani Mika Chun Araki
>> Stacey Renee Dodson and George Edward Abbe
>> Britney Leah Downey and Russell Carey Hite
>> Grant Neil Emery and Nicole Annette Wallis
>> John Michael English and Michelle Renee’ Esqueda
>> Phoenix Giovanni Erwin and Taylor Gabrielle Williams
>> Vanessa Flores and Omar Arce
>> Brandy Nicole Forsyth-Estrada and Harry Jimmy Tezeno Jr.
>> Earl Bert Foster and Otty Indrastuti Pacyga
>> Antone Davion Kanoa Gabriel IV and Samantha Hokulani Ho
>> Samuel Takanori Goldsmith and Arvyn Vanna Joy Aurea Vitaga
>> Haley Cheyenne Graham and Ryan Blake Beam
>> Jamie Lee Gunn and Jesse Allen Counsellor
>> David Lawrence Hanson and Brenda Alves de Souza
>> Ashley Renee Harris and Evan Eric Shoopman
>> Michael Ronald Hess and Alyssa Louise Mohr
>> Kui Emai Kalani Hirakawa and Zachary Kamakani Marcellino
>> Jordan Kekoaho‘omailani Kealohanui and Gileslynn Kahikikuokalani Bell
>> Sheri Lyn Ho‘olana Bolosan Lara and Joshua Dumbrigue Ocariza
>> Terrysha Ann Lewis and Devon Michael Redd
>> Billy Ray Lewis Herrington Jr. and Danielle Jean Wittsell
>> Taulagi Janise Mataalii and Mark Suthirat Pupardhin Means
>> Kenneth Wayne Mead and Karen Crismon Knowles
>> Dereck Moreno and Sara Angela Navarro-Tavares
>> Jorge Eliecer Moreno Rivera and Gladys Rosado Rodriguez
>> Jeffrey Matthew Moulton and Briana Maria Campiglio
>> Paulina Padilla Diaz and James Edward Shumake
>> Deidra Ululani Acosta Raqueno and Roden Foronda Parro
>> Meghan Daneen Rice and Jordan Andrew Boggs
>> Karlen Kainoa Ross and Corinne Justice Carson
>> Andrew James Schnelker and Elizabeth Ann Burr
>> Stephanie Elizabeth Shield and Joshua Ray South
>> Chase Edward Stallings and Melanie Noelle Bruno-Hibler
>> Savali Tavita Talalemotu and Sarah Abriana Taimane Liva
>> David S. Thayer II and Ashley Lynne Sanville
>> Jesse James Moral Veloso and Nessal-Marie Quiambao Murillo
>> Daniel Bowie Wood and Eldoris Louise Burford
BIRTHS
Filed on Oahu, Aug. 27 to Sept. 2
>> Kealohailawemaliemai Eliana-Reign Abalos Panares
>> Jaeda Lynn Lehuananimeamakamae Amina Kaneakua
>> Shandy Kan Cheong Pu Kaua Ayonon
>> Rowan Joel Baros-Fukuda
>> Aviana Maile Kobayashi Bermejo
>> Ellie Lynn Crespin
>> Eli Koa Cuevas
>> Diego Kupono Delmar
>> Kanoa Lionel Fernandez
>> Chloe Quinn Le Gomez
>> Amelia Rain Gonzalez
>> Karina Miku Iwamoto-Kaya
>> Tahlia Aiko Iwamoto-Kaya
>> Harlow Bonnie Kandoll
>> Reagan Emiko Kahelena’i Kaopua
>> Grace James Kelly
>> Reva-Rylynn Ke‘elekamaluoku‘ulehua Kiaha
>> Kainoa Xhai Le
>> Mila Eden Lee Lester
>> Lalelei Amelia-Si’aniva Logoleo
>> Lance James Long
>> Zayren Lex Guirnalda Manibog
>> Kyler Tai Matsumoto
>> Ka‘olu Ryoma McCoy
>> Amyalei Bleu Pomaika‘i McNeeley
>> Harleen Cecelia Kinauonalani McShane-Crawford
>> Maxine Angelou De Lara Miguel
>> Kendall Ann Pi‘ilani Ta‘alo Moevale Moses-Sanchez
>> Leonardo Kalino Morales
>> Eliot Louis Moyne
>> Xavier Ikaika Ngirblekuu
>> Krew Ezra Haru Okimura
>> Emma Richelle Bonus Ordonez
>> Kaisen Kamalani Orian
>> Mila Guerrero Pablo
>> Kaedece Keo‘okaimanaho‘okaulike Palimo‘o
>> Reya Healani Park Lucero
>> Aria Momipolani Delia Reyes
>> Olive Aiyani Rivas-Martinez
>> Juniper Marie Rogge
>> Zaelyn Rikki Salvador-Farinas
>> Ava Harper Siclot Samilin
>> August Kash Stuard
>> Emerson Grace Talavera
>> Maddox Lynn Mariana Malika Valiente
>> Asher Kale‘amaikalani Kamlesh Wang
>> Javier Akira Nagata White
>> Davina Alohilani Williams
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