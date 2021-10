CALENDAR

BOWLING

OIA East: 5 p.m., at K-Bay. OIA West: 5 p.m., at Schofield.

SOCCER

PacWest men: Biola at Hawaii Hilo, 2:30 p.m., at UHH soccer field. PacWest women: Biola at Hawaii Hilo, noon, at UHH soccer field.

VOLLEYBALL

ILH girls Division III: St. Andrew’s at Assets, 5 p.m.; Island Pacific at Hawaiian Mission, 6 p.m.; Christian Academy at La Pietra, 6 p.m.

OIA East girls: Kahuku at Roosevelt, Anuenue at Castle, Kaimuki at Kailua, Kaiser at Moanalua, McKinley at Kalaheo, Farrington at Kalani; matches begin at 7 p.m.

FRIDAY

FOOTBALL

ILH Open: Championship playoffs, Semifinal—Punahou vs. Saint Louis, 7 p.m., at Aloha Stadium.

ILH: Kamehameha I-AA at Saint Louis I-AA, 4 p.m.

OIA Open Division: Mililani at Kapolei, Leilehua at Waianae; varsity begins 25 minutes after 5 p.m. junior varsity game.

OIA Division I: Kailua at Waipahu, Aiea at Moanalua, Castle at Roosevelt; varsity begins 25 minutes after 5 p.m. junior varsity game.

OIA Division II: Kaiser at Waialua, 7 p.m.

SOCCER

PacWest men: Point Loma vs. Hawaii Pacific, 7 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium. PacWest women: Point Loma vs. Hawaii Pacific, 4:30 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

VOLLEYBALL

ILH girls Division I: Kamehameha at ‘Iolani, 6 p.m.; Mid-Pacific at Punahou, 6 p.m.

ILH girls Division II: Hawaii Baptist at Sacred Hearts, 6 p.m.; ‘Iolani at Damien, 6 p.m.; Maryknoll at Le Jardin, 6 p.m.; University at Hanalani, 6 p.m.

WATER POLO

ILH boys Division I: Tournament— Third place (teams TBA), 5 p.m., at Punahou; Championship (teams TBA), 6 p.m., at Punahou.

SOFTBALL

MAKUA ALI‘I

Wednesday

Sportsmen 11, Waipio 7

Yankees 14, Makules 7

Golden, Eagles 22, Na Pueo 19

Zen 18, P.H. Shipyard 5

Action 18, Lokahi 0

Bad Company 14, Hikina 8

Ho ‘O Ikaika 24, Xpress 12

Hui Ohana 23, Go Deep 8

Firehouse 14, Hawaiians 8

Fat Katz 17, Islanders 15

Aikane 20, Na Kahuna 7

WATER POLO

ILH TOURNAMENT

Wednesday Semifinals

Varsity boys

Division I

Punahou 13, ‘Iolani 3

Goal scorers—Pun: Stryker Scales 4, Connor Weldon 3, Noa Clark 2, Cole Tjapkes 2, Ethan Nagasako, Braydon Simmons. Iol: Kai Kennedy 2, Kole Laakea Kaonohi.

Kamehameha 9, Mid-Pacific 8

Goal scorers—KS: Nash Brandon 4, Keale Gonda-Fukumitsu 2, Tate Hirayama 2, Daniel Otani. MPI: Jaime Bhattacharyya 2, Aiden Morris 2, Kahikina Kukea-Shultz, Kama Higa, Jordan Clifford, Sebastien Kiyabu

VOLLEYBALL

ILH

Wednesday

Varsity girls

Division I

Kamehameha def. Punahou 21-25, 25-23, 25-21, 19-25, 15-9

Varsity girls Division II

Le Jardin def. Hawaii Baptist 20-25, 25-23, 25-21, 25-20

Tuesday

La Pietra def. St. Andrew’s 20-25, 26-28, 25-21, 25-19, 15-11

OIA

Wednesday

Varsity girls

Kapolei def. Waialua 25-13, 25-12, 25-17

Junior varsity girls

Kapolei def. Waialua 21-10, 21-9

BIIF

Wednesday

Varsity girls Hilo def. Keaau 25-8, 25-16, 25-14

Junior varsity girls

Hilo def. Keaau 25-5, 25-5

BOWLING

ILH

Varsity girls

‘Iolani 3, Damien 0

Pacific Buddhist 2.5, Sacred Hearts .5

Maryknoll 3, Hawaii Baptist 0

Kamehameha 3, Island Pacific 0

Mid-Pacific 2, Punahou 1

High game/series—DMS: Nicole Siu 134/Kahea Downing 362. Iol: Carianne Takeuchi 223/572. PBA: Hope Yee 141/ Riley Jose 367. SHA: Layla Remiticado 157/407. HBA: Jaylynn Sasano 167/471. Mryk: Mandi Agustin 195/441. KS: Kailani Pajarillo 210/Taylor Akau 509. IPA: Kristin Chun 193/455. MPI: Caitlyn Chang 188/496. Pun: Kyra Park 197/Harley Ceberano 510.

Junior varsity girls

‘Iolani-B 3, Damien 0

Kamehameha 3, ‘Iolani-R 0

Punahou 3, Mid-Pacific 0

GOLF

Local Aces

Steve Wee, Mililani, Jan. 4, Leilehua Golf Course, 12, 180, 3-wood

William Wilson, Ewa Beach, Jan. 17, Hawaii Prince Golf Club, A5, 133, 9-iron

Reed Alama, Ewa Beach, Jan. 18, Ewa Beach Golf Club, 8, 130, 8-iron

Randy Ubaldo, Waianae, Feb. 17, Navy Marine Golf Course, 8, 125, 7-iron

Hiroshi Yorita, Waipahu, June 2, West Loch GC, 7, 138, 7-iron

Cal Masuoka, Aiea, June 9, West Loch GC, 12, 154, 9-rescue

Neil Oyama, Kailua, June 22, West Loch GC, 7, 150, 7-iron

Kent Visher, Honolulu, July 2, West Loch GC, 3, 67, SW

William Cadavona, Mililani, July 22, West Loch GC, 3, 74, 9-ron

Nelson S. Tamashiro, Kaneohe, Sept. 8, West Loch GC, 7, 135, 9-iron

Sue Kurosu, Honolulu, Sept. 19, Honolulu Country Club, 4, 112, 7-wood

Rick Aquino, Aiea, Sept. 20, West Loch GC, 12, 136, 5-Iron

Shinji Zaha, Honolulu, Sept. 23, Ala Wai Golf Course, 2, 145, 8-iron

Keith Nakamura, Aiea, Sept. 25, Ala Wai Golf Course, 15, 163, 9-iron

