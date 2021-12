Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

BASKETBALL

College women: Malika Sports Oahu Christmas Classic—Concord at Hawaii

Pacific, 1:30 p.m., at The Shark Tank.

FRIDAY

BASKETBALL

College men: Hoops in Hawaii Holiday Classic—Xavier (La.) at Hawaii Pacific, 8 p.m., at The Shark Tank.

FOOTBALL

HHSAA State Championships: Division I, Semifinals—Konawaena vs. Lahainaluna, 3 p.m.; Aiea vs. ‘Iolani, 7 p.m.; games at Farrington High.

OIA Division II: Final—Radford at Kaiser, 7:30 p.m.

SOFTBALL

Makua Ali‘i

Wednesday

Aikane 17, Go Deep 3

Islanders 13, Golden Eagles 10

Hawaiians 13, Makules 9

P.H. Shipyard 17, Na Pueo 4

Waipio 20, Hikina 0

Action 25, Yankees 0

Ho ‘O Ikaika 12, Sportsmen 0

Hui Ohana 22, Na Kahuha 4

Firehouse 19, Lokahi 7

Zen 5, Fat Katz 4

Bad Company 25, Xpress 11

SOCCER

English Premier League

Wednesday

Brighton 0, Wolverhampton 1

Burnley vs. Watford, 2:30 p.m. ppd

Crystal Palace 2, Southampton 2

Arsenal 2, West Ham 0

ILH

Wednesday

Junior varsity boys

‘Iolani 10, Saint Louis 0

Punahou Gold 1, Punahou Blue 0

BOWLING

OIA ALlstars

East girls

Coach of the Year—Eric Bentkowski, Moanalua.

Player of the Year—Masie Shimabukuro, Moanalua.

First team—Masie Shimabukuro, Moanalua; Kaili Takara, Kalani; Kasie

Perreira, Castle; Mikaela Manning, Moanalua; Jacie Masuda, Moanalua.

Second team—Jaci-Ann Laguana, Moanalua; Healani Kon, Kaimuki; Kawaileleleialoha Cabral, Kalani; Keahi Carden-Kapeliela, Kaimuki;

Jenny Do, Kaiser.

West girls

Coach of the Year—Joe Yockman Jr.,

Kapolei.

Player of the Year—Samantha

Kanehailua, Pearl City.

First team—Samantha Kanehailua, Pearl City; Janae Yockman, Kapolei; Dynasty Aweau, Kapolei; Kyria Kihara, Pearl City; Kylie Arai, Mililani.

Second team—Jayna Yockman, Kapolei; Kealohi Nakamura, Pearl City; Laynee Aquino, Campbell; Sharie Mamuad, Waipahu; Evy Ferreira, Radford.

East boys

Co-Coach of the Year—Geoffrey Inouye, Kalani; Geri Mehrtens, Moanalua.

Player of the Year—Kalin Ogata, Castle.

First team—Kalin Ogata, Castle; Branson Lazo, Moanalua; Cadence Sasano, Moanalua; Zaron Makashima, Castle; Eun Ho Kim, Kalani.

Second team—Torin Hirasa, Roosevelt; Randy Matusmoto, Kalani; Tobias

Bunnell-Himoto, Moanalua; Marvin-Isaiah Luckfield, Kalani; Rylan Kawakami, Kaiser.

West boys

Coach of the Year—Corey Zukeran,

Mililani.

Player of the Year—Michael Weyl, Mililani.

First team—Michael Weyl, Mililani; Shaine Fujii, Pearl City; Dakota Kaina, Kapolei; Guylen Shimabukuro, Leilehua;

Ethyn Allen, Pearl City.

Second team—Jayden Kadooka, Pearl City; Emory Carrick, Nanakuli; Puka

Natividad, Leilehua; Christian Ho, Mililani; Sonny Soberano, Leilehua.