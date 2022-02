Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

Big West: Washington State at Hawaii, 6:35 p.m.

PacWest: Saint Martin’s vs. Hawaii Pacific (DH), noon, at Hans L’Orange Park.

BASKETBALL

Big West women: UC Irvine at Hawaii, 3:30 p.m., at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

ILH boys, Division I, single-elimination tournament: ‘Iolani vs. Saint Louis, 6 p.m.

Division II/III single-elimination tournament: University at Le Jardin, 2 p.m.

HHSAA Division I Girls: Maui vs. Punahou, 9 a.m.; Campbell vs. Lahainaluna, 1 p.m., ‘Iolani vs. Konawaena, 7 p.m., games at Neil Blaisdell Arena.

HHSAA Division II Girls: Damien vs. Hawaii Prep/Kauai winner, 11 a.m.; Seabury Hall vs. Hanalani, 3 p.m., Sacred Hearts vs. Hawaii Baptist, 5 p.m., games at Neil Blaisdell Arena.

GOLF

College men: John A. Burns Intercollegiate, all day, at Ocean Course Hokuala.

VOLLEYBALL

College men: Lincoln Memorial at Hawaii, 7 p.m., at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

SUNDAY

BASEBALL

Big West: Washington State at Hawaii, 1:05 p.m.

PacWest: Saint Martin’s vs. Hawaii Pacific (DH), noon, at Hans L’Orange Park.

VOLLEYBALL

College men: Lincoln Memorial at Hawaii, 5 p.m., at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center

GOLF

JOHN BURNS INTERCOLLEGIATE

Friday

At Ocean Course at Hokuala

Second round

Team standings 1. Arizona 552; 2. New Mexico 555; 3. Brigham Young 565; 4. Fresno State 567; 5. Washington State 571; 6. Southern California, 572; t7. Utah, 573; t7. Grand Canyon, 573; 9. California 575; 10. Texas A&M, 576; 11. UNLV, 579; 12. Long Beach State, 580; 13. St. Mary’s (Calif.), 585; 14. UTEP, 591; 15. Santa Clara, 595; 16. UC Irvine, 596; 17. Hawaii, 598; 18. Northern Colorado, 604.

Individual results

Aaron Du, California……………….. 66-67—133

Shane Ffrench, USC………………..66-70—136

Brandon Shong, New Mexico .. 71-66—137

Bastien Amat, New Mexico…….68-69—137

Simon Kwon, California……………65-72—137

Sam Sommerhauser, Arizona…72-66—138

Christian Banke, Arizona…………72-66—138

Daniel Rodrigues, Texas A&M…67-71—138

Sam Choi, New Mexico………….. 71-67—138

Chase Sienkiewicz, Arizona…….67-71—138

Carson Lundell, BYU ………………71-68—139

Kevin Huff, Fresno State………….68-72—140

Max Sekulic, Washington St……68-72—140

Johnny Walker, Arizona…………….67-73—140

Carson Herron, New Mexico…….67-73-140

Jack Boulger, USC…………………… 70-70-140

Matteo Cristoni, Grand Canyon70-70—140

Mitchell Hoey, St. Mary’s………….68-73—141

Tyson Shelley, BYU…………………. 73-68—141

Martin Leon, Utah……………………..69-72—141

Sam Bennett, Texas A&M…………73-68-141

Tyler Schafer, LBSU…………………69-73–142