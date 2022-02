Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, Feb. 18-24

>> Chayna Mae Domingo Aguilar and Edward Timothy Robert

>> Eryn Kiyo Akazawa and Trenton Kahikiliokekai Genichi Nakata

>> Jacob Bryan Ka‘omakaokala Aki and Dariane Uluululei Kauhane

>> Zachary Alexander Albrecht and Mary Martha Ulickey

>> Robert Daniel Barrientos and Amanda Nicolette Bright

>> Anthony Charles Bereal and Beverly Marie Peavy

>> Zebulun Waldron Blatt and Jordan Christine Huckfeldt

>> John Michael Brazzell and Hannah Rose Best

>> Zachary Michael Bridges and Connie Lorraine Stanley

>> Andreas Brinke and Ursula Sahrhage

>> Arnold Badua Bucasas and Evette Mari Mendiha

>> Crystal Rivers Call and Michael Robert Quinn

>> Ashley Ilyssa Cohen and Anthony Dean Babson Jr.

>> Caleb Kamali‘iokaponia Crawford and Ceyrah Nycole Kamea‘i‘omakamae Bautista

>> Daisy-Faye Mahealani Danielson and Kekona Kealakekua Werner

>> Joshua Ryan Duncan and Lotis Parcon Halvorson

>> Stephen Anthony Dunshea and Breya Rose Warnstaff

>> Charles Lewis Durrant and Soniqua Denise Cunningham

>> Frances Lacy Gaxiola and Tyler Kyle Singleton

>> Andrew Jason Gentile and Marleina Ailana Harriet Jaros

>> Wesley Martin Gentzler and Angela Marie Jamison

>> Pamela Francis Geppner and George Anthony Crupi

>> Thompson Augur Gerke and Brigette Louisa Norman

>> Jennifer Naoko Hendrix and Royale Joseph De Vera Agsalud

>> Charles Theodore Hoover and Gina Marie Kahai

>> Chelsea Irvine and Manuel Pascua Quodala II

>> Kaitlin Veronica Jardine and Allen Charles Priester

>> Jennifer Elena Johnson and Jonathan Randall Zienkiewicz

>> Chandiss Maryanna Keller and Jon Calvin Rauschenburg

>> Benjamin Roland Kempf and Katharina Gupalik

>> Braden Alameamaikalaninauaihiowaipio Lai and Madelyn Jane Goodin

>> Stephen William Lea and Cristina Mihaela Lazar

>> Shantika Monique Legget and Glenn Carlos Francies Jr.

>> Silia Marie Mafi and Sheadon Christopher Spencer

>> Joshua Sione Ikaika Manupuna and Lise Letava Ofagalilo

>> Maryline Aurelia Eugenio Marquez and Holly Grace Bautista Santos

>> Carrie Anne Martin and Rani Alexandra Demesme-Anders

>> Jada Alice Mauney and Quintin Gregory Weekly

>> Courtney Danielle McCann and Joshua David Burnshire

>> Victoria BreeAnne McClary and Rafael Carrera

>> Michael Evandro Medicina and Felicia Phithamma Nazareno

>> Troy Richard Mercer and Maria Guadalupe Flores

>> Kyle Frank Minaglia and Brian Gene Erickson

>> Joylyn Meleane Kaipolani Moana-Chan and Allison Christine Kahealani Chan

>> Anthony Stephen Molina and Mariah Shampane Santillanes

>> Josiah Jin Moll and April Lee Phommavong

>> Isabella Rae Montemayor and Matthew Alvarado

>> Richard Salvador Morrison and Eunique de los Santos Agustin

>> Benjamin Tafaomalemalo Mua’e III and AnnaRae Malu­lani Kaluapihana Kahualole Keaunui Kahala

>> Brent Matsuzo Arocan Nakano and Crystal Benita Arnold

>> Derek Akio Nakashima and Jennifer Lynn Gettelman

>> Christopher Jacob Navarrette and Pinky Lizelle Lee

>> Kimberly Ann Nugent and Gregory William Champion

>> Hailey Michael Ohman and Christian Nathaniel Dubois

>> Chante Kuuleilanimomi Patricio and Christopher John Pohaku Adams

>> Catherine-Grace Moani Lani O‘Kalena O‘Mililani E‘Ho‘omaika‘i Lake Paty and Jason Ikaika Balmilero

>> Allison Marie Pichardo and Roberto Javier Solis

>> Aurelio Batangan Rabago and Arielyn Kuhaiki Ortaleza

>> Courtney Fumi Ro and Zachary Man Chew Kaleo­‘okalani Villanueva

>> Camille Mariko Rockett and Alissa Quinsaat Newman

>> Daliah Celicia Girard Rubio and Morgan Allen Kosmicki

>> Frank Stephen Sahlem and Sue Crane

>> Larissa Lokelani Sifua Seau and David Haili Stant III

>> Tiandra Rochell Seay and Tyray Antonio Daniels

>> Danita Dawn Sheppard and Hurricane Jackson Sheppard

>> Kelli Danielle Smith and Tonya Renae Tryon

>> Phillip Scott Sparks and Cynthia Starr Sparks

>> Houston Illiam Kaipo Tartios and Lynette Nalani Laa

>> Ruby Yi-Lai To and Clayton Harry Lorrain Cavanagh

>> Adriana Inez Valdez and Juan Antonio Mendez

>> Donny Beleno Vallesteros and Trisha Ashley Udani Ancheta

>> Amy Melissa Williams and Ronald Clark Chesnut

>> Ashley Kyra Kamaleiokekai‘ulani Wong and Elijah Ho‘ouluika­pono Kanamu

>> Taylor Miki Yasunaga and Alex Christopher Chang

>> Reid Garet Rikio Yoshimura and Shari Kimie Tajima

BIRTHS

Filed on Oahu, Feb. 18-24

>> Noah Michael Williams Burson

>> Riccarlos Antonio Carter III

>> Chase Ka‘i‘o Bocaya Cruz

>> Andrew Lucas Essman

>> Hazel Mahina Gilmer

>> Luhk Hardison

>> Millie Ruth Hawkins

>> Nikolao Lazaro Hernandez

>> Paxton Kai Hirata

>> Elowen Clementine Holzman

>> Elijah Kai Hood

>> Duke Keola Keali‘iokekai Kaimana

>> Khloe Joy Kim

>> Kiara-Raelyn Faatoaga Makana Lau

>> Jasper Kai Long-Garrett

>> Guidance Na Ke Akua E Hoopomaikai Ia Olua Matas

>> Keeper Na Ke Akua E Hoo­pomaikai Ia Olua Matas

>> Rozette Olivia-Talafiti Molia-Penitusi

>> Summer Emiko Oshiro

>> Erkhes Keola Otgonbileg

>> Xamantha Emily Joy Nevado Pangan

>> Ace Ulumoto Kalauokalani Pitolo

>> Asher James William Lazaro Ramelb

>> Carter Jaxx Lazaro Ramelb

>> Xander Jace Lazaro Ramelb

>> Daxton Esra Sambo

>> Kalon Castor Kana‘ionameakamaha‘o Schenbeck

>> Talia Shinji Pui Wan Lilinoe Shimokawa

>> Elijah Coleman Skiles

>> Niles Reid Tupper

>> Liam Charles Wegner

>> J’adore Demarra Williams