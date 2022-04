Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: As everyone chimes in on the famous slap heard around the world, there is no shortage of ideas on where to assign blame. Even the Academy of Motion Pictures Arts and Sciences is seeking a villain to punish Read more

Synopsis: As everyone chimes in on the famous slap heard around the world, there is no shortage of ideas on where to assign blame. Even the Academy of Motion Pictures Arts and Sciences is seeking a villain to punish. In an industry that relies on staged violence to maximize profits, it seems hypocritical.

Aloha mai käkou e nä hoa heluhelu. Eia au ke kuhi nei he poæe nänä kïwï æoukou, a inä pëlä, ua æike paha æoukou i ka paæi lima æana a Wili Kamika i kekahi kaæaka höæakaæaka kaulana, æo Kaliko Pöhaku hoæi, i ka Läpule nei. Ma ia manawa mai, nui ka hauwalaæau no ia hanana, a æaæole i nele ka höæike mai o këlä me këia kanaka i kona manaæo no ka pono a me ka æole o ia hana, a me kahi e ili ai ka hewa. Noæu iho, æaæole paha au e lele pü aku i loko o ia æäuna. æAæohe mea o läua i pakele i ka æeha, a æaæohe waiwai o ka hoæohalahala a o ka paipai paha i kekahi æaoæao ma mua o kekahi.

æO koæu kumu i æölelo ai no ka æeha æana o läua, a æaæole wale nö o ka mea i paæi æia, æo ia hoæi, ma ka manaæo o käkou Hawaiæi, he mana ko ka æölelo. He aha lä hoæi ka mea i æoi aku ka huæi o ka æeha, æo ka paæi mähanahana a ka lima, a i æole ka æölelo küamuamu e amuamu æia ai ka naæau o ka hoa kanaka? Noæu, ua paæi a paæi. æAæole nö au e puni i këlä æölelo kaulana a ka haole no ka haki æana o ka iwi i ka läæau a i ka pöhalu, a æaæohe wahi æeha a ka æölelo. Mai poina,æeä, he nui nä hihia hoæopiæi e lohe æia ana i loko o nä hale hoæokolokolo a ka haole no kahi hua æino i hoæopuka æia e ka waha. He hoæopunipuni kä paha ua wahi æölelo aæoaæo nei a nä mäkua i hoæopuka mai ai i loko o ko käkou wä e kamaliæi ana. A no käkou Hawaiæi hoæi, ua maopopo, he mana ko ka æölelo.

Inä paha i hahana mai këlä hoæopaæapaæa æana ma kahi mehameha, a he mea i æike æole æia e ka lehulehu, inä æaæohe wahi holoholo æölelo a lohe æia mai. æAæole naæe e hihi. Ua kupu mai nö ia hanana i mua o ke äkea, a ua hoæolaha æia aku nö hoæi ma waena o ka lehulehu ma o ke kïwï, a me nä paena pünaewele hoæi, kahi e kuæi mai ai ka lono. A æo ia ka mea i lilo ai këlä hanana i moæolelo e lawe æia aku ma nä küæono a pau o ka æäina.

æO kaæu e häpai mai ai i loko o këia æatikala, æo ia nö ke æano hoæokamani o ka hui näna e hoæohanohano i nä mea hana keaka, æo ia hoæi ka “Academy of Motion Picture Arts and Sciences”, no ka mea, he mea mau ma nä kiæiæoniæoni a läkou e hoæohanohano ai, ka höæike æia o nä hana like æole e kau ai ka weli o ke anaina. He hou kä ka pahi, he kï kä ka pü, he pöhä kä ka pökä pahü, a ia mea aku ia mea aku. He mau mea hoæohialaæai këia i ka manaæo o ke anaina, a piha ai nä pakeke o ka poæe a pau o ia æoihana. Pehea lä läkou e hoæohalahala ai i ko läkou mea e küæonoæono ai? æO ka hoæokamani kä ia o nä hoæokamani! Inä paha e häæawi æia he makana no ka hoæohanohano æana i ka poæokela o ka hoæokamani, e lilo paha ua makana lä i ka Academy, a i ka hui o nä mea keaka (SAG) paha.

Maliæa o kapa æia mai au i ka hoæokamani no ka hoæohalahala æana i ko läkou lä æimi hala iä Pöhaku mä. He mea küpono nö paha? Koe aku ia. Eia naæe, ke höæike aku nei au i kekahi mea i æoi aku kona koæikoæi i ko ka hoæokamani. æO ka manaæo ia o käkou Hawaiæi no ka mana o ia mea he æölelo. He mana höæeha kona a he mana hoæöla nö hoæi. E akahele o kä i ka waha!

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 808-956-2627 (Laiana)

>> 808-956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.