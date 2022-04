Column: Huggy Wuggy ka pea niho ‘oi‘oi

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: Huggy Wuggy, an interesting name for a violent video game character, is of concern to some parents. They worry that little children will be traumatized if they are allowed to play. I am more concerned that they will become desensitized to the violence.

Aloha mai nö käkou e nä keiki heluhelu i ka nüpepa æölelo Hawaiæi. No æoukou këia wahi æölelo aæoaæo, a no laila, e heluhelu pono a e aæo aku hoæi i ko æoukou mau mäkua, a me kä æoukou mau kumu hoæi, i kä æoukou mea e aæo ana ma loko o këia moæolelo. I këlä makahiki aku nei (ka MH 2021), ua hiki mai kekahi tutua i o käkou nei, a ua kapa æia nö hoæi kona inoa æo Huggy Wuggy. ‘O ia nö hoæi ka wä i puka mai ai kekahi päæani wikiö i kapa æia æo Poppy Playtime. æO nä keiki i piha iä läkou nä makahiki he 13 a æoi, hiki nö ke päæani i këia wikiö, akä, ua päpä æia nä keiki i piha æole iä läkou këlä heluna makahiki, æaæole hiki ke päæani. Aloha nö nä lä kamaliæi! Nui nä mea i hiki æole ke hana æia.

Nui loa ka hopohopo o kekahi mau mäkua, a mau kumu kula hoæi, o kau mai auaneæi ka weli o æoukou i këia tutua niho æoiæoi a me käna mau hana hoæoweliweli ma loko o këlä päæani, a e moe æino auaneæi æoukou i ka pö. æO nä kaha pünaewele naæe e mälama ana iä Poppy Playtime, ua päpä läkou æaæole e pae mai æoukou kamaliæi ma luna o ia mau kaha. Pehea ko æoukou manaæo? Pololei paha ko läkou manaæo? æEä, e nä keiki kele pünaewele, ua pae malü aku paha æoukou ma luna o ia mau kaha ma mua, i ka wä paha e nänä æole mai ana nä mäkua. A æaæole nö æoukou i makaæu, no ka mea, ua maopopo ke æano maoli o Huggy Wuggy, he kätuna wale nö ia, a æaæole æo ia he mea maoli. Ua haku wale æia æo ia e ka poæe æimi kälä. æAæole hiki iä ia ke höæeha iä æoukou.

A no laila, no ke aha e hopohopo ai nä mäkua? Maliæa, ua makaæu mäkou i kekahi tutua i ko mäkou wä e kamaliæi ana, a eia nö ke menemene nei iä æoukou, me he mea lä, ua like æoukou. æO ka æoiaæiæo naæe, æoi loa aku ke æano weliweli o nä tutua o këia wä ma mua o nä tutua o ka wä a mäkou mäkua a küpuna paha e kamaliæi ana. Eia naæe, ua æoi aku ko æoukou akamai i ia mau mähele æike ma mua o mäkou. A no ka maæa loa i këia mau tutua hou, ua hapa mai paha ka hilinaæi i ka manaæo ulu wale e piæi ai ka makaæu, e like hoæi me ka manaæo o mäkou poæe oæo. A no laila, ua æike æia he æano maæa ko æoukou i ia mea he tutua.

Eia naæe ka mea maikaæi æole o Huggy Wuggy. He hana æino aku käna iä haæi, a æo ka nui o ka æike æia o ia æano hana, ma ke kïwï, ka hale kiæiæoniæoni, a ma nä kaha pünaewele paha, e lilo auaneæi ia he mea maæa mau, a e hapa mai hoæi ka weliweli o ia mau hana. æO ia nö paha ke kumu nui a mäkou mäkua a küpuna nö paha e hopohopo nei. æO ka æike æole i ka weliweli o kekahi hana, e lilo ia i mea e pale æole æia ai ka nui o ia æano hana. A æo ka hopena hoæi, e hapa mai ana paha ka menemene i ka æeha o ko käkou mau hoa kanaka, a e mähuahua mai ana ka nui o ia æano hana. Ke kuhi nei au, æo ia ka pilikia nui o këia æano kätuna, a pëia pü hoæi me kona hämeæe æino, æo Huggy Wuggy. Iä mäkou mäkua a küpuna e kamaliæi ana, he pea nö kä mäkou, a æo Fuzzy Wuzzy ka inoa. æAæohe ona huluhulu, a æo ia wale nö ka mea e kü ai ko mäkou weli!

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 808-956-2627 (Laiana)

>> 808-956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.