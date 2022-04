Scoreboard – April 18, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

SOFTBALL

College: PacWest, doubleheader, Academy of Art vs. Chaminade, 1 p.m. at TBD.

ILH: Double-Elimination Tournament, Mid-Pacific at Punahou; Maryknoll vs. Kamehameha at Sand Island. Games start at 4 p.m.

OIA Division II: Aiea at Nanakuli, 3 p.m.

TUESDAY

BASEBALL

ILH: Double-Elimination Tournament, Saint Louis vs. Mid-Pacific, at Ala Wai Field; Maryknoll vs. ‘Iolani, at Central Oahu Regional Park. Games start at 3:30 p.m.

SOFTBALL

College: PacWest, doubleheader, Academy of Art vs. Chaminade, 1 p.m. at TBD.

ILH, Division II: Pac-Five vs. Damien at TBD; Kamehameha vs. Maryknoll at Sand Island Field; Punahou at Mid-Pacific. Games start at 4 p.m.

OIA East Division I: Kaiser vs. Roosevelt at Stevenson Intermediate Field; Kalani at Kailua; Castle at Moanalua. Games start at 3 p.m.

OIA West Division I: Mililani at Campbell; Kapolei at Pearl City; Waianae vs. Leilehua at Kaala Elementary Field. Games start at 3 p.m.

OIA Division II: Kahuku at McKinley; Waialua at Waipahu; Farrington at Kaimuki. Games start at 3 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Boys Division I tournament: Round 3, Kamehameha/‘Iolani loser vs. Maryknoll, at site TBA; Hawaii Baptist vs. Mid-Pacific, at site TBA, games begin at 6 p.m.

ILH Boys Division II tournament: Round 3, Damien/Le Jardin loser vs. Hanalani, at site TBA; University vs. Hawaiian Mission, at site TBA, games begin at 6 p.m.

Beach volleyball

Big West

Hawaii 4, Portland 1

1. Glagau/Van Sickle (UH) def. Zilbert/Bradley (UP) 21-17, 21-6

2. Noelani Helm/Taylor Helle (UP) def. Megan Widener/Sarah Penner (UH) 15-21, 21-16, 15-8

3. Jaime Santer/Kylin Loker (UH) def. Sophie Lee/Sarah Strong (UP) 21-11, 19-21. 15-7

4. Anna Maidment/Sofia Russo (UH) def. Keilani Mumolo/Annika Stammberg (UP) 21-17, 21-15

5. Huddleston/Wagoner (UH) def. Lia Hawken/Kendall Nolan (UP) 21-10, 21-12

Order of finish: 1, 5, 4*, 2, 3

Hawaii 4, Washington 1

1. Glagau/Van Sickle (UH) def. Loreen/Robinson (UW) 21-19, 24-22

2. Scarlett Dahl/Paloma Bowman (UW) def. Penner/Widener (UH) 21-16, 21-10

3. Loker/Santer (UH) def. Olivia Mikkelsen/Audra Wilmes 21-14, 21-13

4. Maidment/Russo (UH) def. Ashley Shook/Hannah Yerex (UW) 21-15, 21-18

5. Huddleston/Wagoner (UH) def. Calle/Petersen (UW) 21-18, 22-20

Order of finish: 2, 3, 4, 5*, 1

Baseball

OIA west

Pearl City 11, Leilehua 1

W—D. Agoto. L—K. Barton.

Leading hitters: PC—L. Honma 2 hits, 2 runs, 5 RBIs; T. Murakami 1 hit, 2 runs, 3 RBIs; E. Oshiro 2 hits, 2 RBIs. LEI—L. Owan 1 hit, 1 run.

Football

USFL

North Division

W L T Pct PF PA

Pittsburgh 0 0 0 .000 0 0

Michigan 0 1 0 .000 12 17

New Jersey 0 1 0 .000 24 28

Philadelphia 0 1 0 .000 17 23

South Division

W L T Pct PF PA

Birmingham 1 0 0 1.000 28 24

Houston 1 0 0 1.000 17 12

New Orleans 1 0 0 1.000 23 17

Tampa Bay 0 0 0 .000 0 0

Saturday

Birmingham 28, New Jersey 24

Sunday

Houston 17, Michigan 12

New Orleans 23, Philadelphia 17

Today

Tampa Bay at Pittsburgh, 7 p.m.

Friday

Michigan at New Jersey, 8 p.m.

Saturday

Pittsburgh at Philadelphia, 12 p.m.

Birmingham at Houston, 7 p.m.

Sunday, April 24

New Orleans at Tampa Bay, 3 p.m.

Auto racing

NASCAR Cup Series

Food City Dirt Race

Sunday

At Bristol, Tenn.

(Start position in parentheses)

1. (11) Kyle Busch, Toyota, 250 laps, 52 points.

2. (3) Tyler Reddick, Chevrolet, 250, 39.

3. (10) Joey Logano, Ford, 250, 42.

4. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 250, 48.

5. (25) Ryan Blaney, Ford, 250, 36.

6. (8) Alex Bowman, Chevrolet, 250, 36.

7. (2) Christopher Bell, Toyota, 250, 47.

8. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 250, 36.

9. (17) Michael McDowell, Ford, 250, 31.

10. (7) Ty Dillon, Chevrolet, 250, 36.

11. (18) Brad Keselowski, Ford, 250, 26.

12. (21) Daniel Suárez, Chevrolet, 250, 33.

13. (1) Cole Custer, Ford, 250, 24.

14. (6) Justin Haley, Chevrolet, 250, 23.

15. (15) Chris Buescher, Ford, 250, 22.

16. (20) Austin Cindric, Ford, 250, 21.

17. (23) Todd Gilliland, Ford, 250, 20.

18. (19) William Byron, Chevrolet, 250, 19.

19. (26) Corey Lajoie, Chevrolet, 250, 18.

20. (24) Harrison Burton, Ford, 250, 17.

21. (30) Martin Truex Jr, Toyota, 250, 16.

22. (4) Chase Briscoe, Ford, 250, 25.

23. (31) Aric Almirola, Ford, 250, 14.

24. (14) Erik Jones, Chevrolet, 250, 13.

25. (36) Josh Williams, Ford, 250, 0.

26. (35) Cody Ware, Ford, 250, 11.

27. (28) Noah Gragson, Chevrolet, 248, 0.

28. (22) Bubba Wallace, Toyota, 245, 9.

29. (16) Ricky Stenhouse Jr, Chev., 240, 9.

30. (29) JJ Yeley, Ford, accident, 221, 0.

31. (12) Austin Dillon, Chevrolet, accident, 211, 13.

32. (13) Kurt Busch, Toyota, accident, 211, 5.

33. (33) Ross Chastain, Chevrolet, engine, 150, 4.

34. (32) Kevin Harvick, Ford, accident, 100, 3.

35. (34) Denny Hamlin, Toyota, engine, 91, 2.

36. (27) Justin Allgaier, Chevrolet, accident, 74, 0.

Tennis

ATP Monte-Carlo

Rolex Masters

Sunday

At Monte Carlo, Monaco

Men’s Singles, Championship

Stefanos Tsitsipas (3), Greece, def. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 6-3, 7-6 (3).

Men’s Doubles; Championship

Rajeev Ram, United States, and Joe Salisbury (1), Britain, def. Robert Farah and Juan Sebastian Cabal (6), Colombia, 6-4, 3-6, 10-7.

PacWest Men

Hawaii Pacific 4, West Florida 2

Singles

1. #2 Jordi Walder (HPU) def. #14 Juan Cabrera (UWF) 6-1, 3-6, 6-1

2. #21 Facundo Bermejo (UWF) def. Jan Pleva (HPU) 6-2, 6-1

3. #61 Robin Sanz (HPU) vs. Bernardo Costa (UWF) 5-7, 6-2, 3-4, unfinished

4. Jakub Beran (HPU) def. Salvador Bandeira (UWF) 3-6, 6-3, 6-2

5. Benjamin Loccisano (HPU) def. Pedro Cordeiro (UWF) 7-6, 6-1

6. Lluis Miralles Miro (UWF) def. Jan Heine (HPU) 6-3, 0-6, 6-3

Doubles

1. #16 Jan Pleva/Jordi Walder (HPU) vs. #37 Facundo Bermejo/Tomas Descarrega (UWF) 5-4, unfinished

2. #47 Jakub Beran/Robin Sanz (HPU) def. Salvador Bandeira/Lluis Miralles Miro (UWF) 6-3

3. Jan Heine/Benjamin Loccisano (HPU) def. Bernardo Costa/Pedro Cordeiro (UWF) 6-4

PacWest Women

Hawai’i Pacific 4, West Florida 0

Singles

1. #13 Shaline Pipa (HPU) vs. #71 Sara Yigin (UWF) 6-6, unfinished

2. Elodie Busson (HPU) def. #20 Irene Recuenco (UWF) 6-3, 7-5

3. #18 Marleen Tilgner (HPU) vs. Mayumi Saguchi (UWF) 6-4, 2-1, unfinished

4. Mihoki Miyahara (HPU) vs. Karolina Silwanowicz (UWF) 6-0, 4-4, unfinished

5. Valentina Mokrova (HPU) def. Raissa Wagner (UWF) 6-3, 5-0, retired

6. Marta Ruszczynska (HPU) def. Zoe Yasan (UWF) 6-1, 6-3

Doubles

1. #30 Shaline Pipa/Marleen Tilgner (HPU) def. Sara Yigin/Giuliana Sacco (UWF) 6-1

2. Elodie Busson/Mihoki Miyahara (HPU) def. Karolina Silwanowicz/Mayumi Saguchi (UWF) 6-0

3. Valentina Mokrova/Marta Ruszczynska (HPU) vs. Irene Recuenco/Raissa Wagner (UWF) 4-3, unfinished