Scoreboard – April 28, 2022

CALENDAR

Today

SOFTBALL

OIA Division I Championships: Quarterfinals, Castle/Pearl City winner at Mililani; Waianae at Kapolei; Campbell at Kaiser; games start at 3 p.m. Leilehua/Kailua winner vs. Kalani at McKinley, 6 p.m.

OIA Division II Championships: Quaterfinals, Kaimuki at Waialua; Kahuku at Aiea. Games start at 3 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Boys Division II: Tournament Tie-Breaker, Le Jardin at Saint Louis, 6 p.m.

FRIDAY

BASEBALL

ILH championship: Saint Louis vs. ‘Iolani at Central Oahu Regional Park Field 1, 3:30 p.m.

SOFTBALL

ILH Division I Double-Elimination Tournament: Maryknoll at ‘Iolani, 4 p.m.

ILH Division II Double-Elimination Tournament: Damien vs. Pac-Five/Saced Hearts loser at Ala Wai Park, 4 p.m.

OIA Division I Championships: Semifinals, Moanalua/Kapolei winner vs. Campbell/Kaiser winner, 5 p.m.; Castle/Pearl City/Mililani winner vs. Leilehua/Kailua/

Kalani winner, 7 p.m. Games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

Consolation, Mililani/Castle/Pearl City loser vs. Kalani/Leilehua/Kailua loser at higher seed; Waianae/Kapolei loser vs. Campbell/Kaiser loser at higher seed, games at

3 p.m.

OIA Division II Championships: Semifinals—Kaimuki/Waialua winner at Waipahu; Kahuku/Aiea winner at Nanakuli; games at 3 p.m. Fifth place, Kaimuki/Waialua loser vs. Aiea/Kahuku loser at higher seed,

3 p.m.

SOFTBALL

ILH Tournament

Wednesday

‘Iolani 9, Maryknoll 8

W—Allie Capello. L—Jenna Sniffen.

Leading hitters—MS: Jenna Sniffen 2-3, HR, 2 RBIs, 2 runs; Carys Murakami 2-4, HR, 2 RBIs; Ua Nakoa-Chung 2-4, HR, 2 RBIs, run. Iol: Ailana Agbayani 2-4, 3 RBIs, run; Lexie Tilton 2-2, RBI, 2 runs.

OIA Championships

Wednesday

Waianae 6, Moanalua 1

W—Kehaulani Tambaoan. L–Eva Kameoka.

Leading hitters—Wain: Alize Tangaro-Smith 2-2, 2 runs; Chancie-Lynn Kelley 3-4, 2 RBIs, run; Charlee Rose Stevens 3b, run.

Campbell 27, Roosevelt 0

W–Taryn Irimata. L—#7.

Leading hitters—Camp: Cairah Curran 3-3, 2 RBIs, 3 runs; Paige Nakashima 3-5, 2 HR, 6 RBIs, 4 runs; Lorraine Alo 2-4, 3 runs; Kaiana Kong 2-3, 4 RBIs, 3 runs; Leia Duropan 2-4, 2 RBIs, run; Aleiah Kupihea 2-4, HR, 4 RBIs, 2 runs; Jaeda Abcede 3-4, 3 RBIs, 2 runs; Teiah Keliiholokai 4-4, 2b, 4 RBIs, 3 runs.

Makua Ali‘i

Wednesday

Hui Ohana 18, Fat Katz 16

Makules 23, Islanders 17

Golden Eagles 10, Na Pueo 5

Aikane 23, Hawaiians 11

Bad Company 14, Action 13

Waipio 12, Sportsmen 5

Na Kahuna 20, Go Deep 15

Lokahi 15, Hikina 10

Firehouse 16, Ho ‘O Ikaika 15

Zen 9, Yankees 8

P.H. Shipyard 14, Xpress 8

BASEBALL

ILH Tournament

Wednesday

‘Iolani 6, Kamehameha 1

W—Kaleb Tenn. L—Blade Paragas.

Leading hitters—Iol: Travis Ujimori 2-3, 2 runs; Kaimana Lau Kong 2-3, 3 RBIs, run; Jonah Velasco 2-3, 2 2bs, 2 RBIs; Cadence Ueyama 3b, 2 runs. KSK: Beau Sylvester 2-3, RBI.

TENNIS

OIA Championships

April 23

At Central Oahu Regional Park

Individual results

Girls singles

1. Larissa Teramura, Kalaheo; 2. Arissa Dang, Mililani; 3. Tansy Graves, Mililani; 4. Heilala Taufahema, Pearl City.

Girls doubles

1. Rozelyn Dizon/Kira Tobita, Mililani; 2. Reina Visaya/Aureana Wong, Kaiser; 3. Kristen Shibuya/Macallister Graves, Mililani; 4. Dallas Lee / Zoe Hirata, Mililani.

Boys singles

1. Joshua Dela Cruz, Moanalua; 2. Reyn Terao, Mililani;3. Steele Toguchi, Kaiser; 4. Vincent Unpingco, Mililani.

Boys doubles

1. Kelsen Martinez / Brandon Law, Moanalua; 2. Ryley Chang / Bryson Shibuya, Mililani; 3. Tom Christensen / Tim Scott, Kahuku; 4. Merik Chun / Tavin Lee, Kaiser.

Team results

April 9

Girls

1. Mililani.

Finalist: Kaiser

Boys

1. Mililani

Finalist: Moanalua