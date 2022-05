Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, April 22-28

>> Talhia Monica Aleman and Daniel Gonzalez

>> January May Andaya and Robert Anthony Patton

>> Luis Daniel Arriaga and Stephanie Michelle Tamez

>> Shaun Patrick Baker and Kristina Elizabeth Mason

>> David Neal Bingeman and Christine Margaret Huynh

>> Steven David Bosquez and Heather Ryan Tucker-Eoff

>> Ta’Kort Deashawn Byrd and Chyna Cymone Bryant

>> Johanna Leone Doherty Cahill and Anmaree Rodibaugh

>> Maura Anne Campbell-Balkits and Kasey Callahan Naqaseni­vanua Shun

>> Jaclyn Cassandra Chew and Vasefanua Melea Leaupepe-­Timoteo Jr.

>> Gilvana Oliveira Costa and Atenagoras Rodrigues Alves

>> Adam Andrew Richard Dolak and Michael Brock Pilgrim

>> Jennifer Kay Dooley and Nicole Jane Eller

>> Kesha Rylie Dunn and Brandon Ikaika Ahlo

>> Richard Dean Edwards and Laura Leanne Higgins

>> Chad Hideyuki Fujimoto and Ami Kiku Sueyoshi

>> Anthony Joseph Gabriel and Jovelyn Conarco Baybayon

>> Sheridan Nicole Gielda and Alexandria Marie Ayotte

>> Hope Taburada Gumagay and Vahan Adjian

>> Brady Eligah Hancock and Perry Ann Copeland

>> Maranda Rose Hay and Jacob Ridgeway Bradley

>> Hansine Rae Heggeness and Samuel Abraham Kalish

>> Brandon Yu Higashi and Shelby Leilani Michie Arakawa

>> Andrew Dean Inherst and Nadia Alexa Belghozlane

>> David Michael Jack and Rebecca Renee Alexander

>> Reed Daniel Jaeger and Shannon Naomi Kamalamala­maonalani Rosenberg

>> Dawna Kahryn Jones and Austin Cline

>> Sadie Hi‘ilani ‘O ‘Kamalei Kapaku-You and Isaiah William Taylor

>> Andy Michael Kekahuna and Tammie Costa

>> Myles Patrick Kenny and John Ronald Cortez

>> Christopher Charles Kline and Haley Elizabeth Smith

>> Joseph Edward Knapp and Kelli Austin Singleton

>> Kinzer Jacob Lambert and Kylee Leiana Kaaihue

>> Miguel Joseph Lewin and Stephanie Rae Blackstone

>> Marie Lin and Marc Edward Desimone

>> Naleipomaikai Kekaimalie Maluhia Maukele and Brock Kealoha Pu‘uwai-Ha‘okila Haili-Sagapolutele

>> Joseph Christian Misajon and Catherine Victoria Jackson

>> Melissa Ann Montgomery and Jesus Sebastian Madrid-Tellez

>> Brian Eugene Nelson and Marites Sambrano-Fernandez Stevenson

>> Ammiel Sicat Ocampo and Araceli Melinda Lopez

>> Anthony Joseph Ortiz and Stephanie Ann Cantu

>> Christopher Kekoa Pagoyo and Satchadananda Marie Slade

>> Amy Rebecca Ransom and Nathan Dennis Lunney

>> Dylan James Rodrigue and Daphne Kalea Everett

>> Karen Valiente Sacramento and Jimwel Bolibol Aguinaldo

>> Michael Philip Salas and Kaitlynn Ashley Jackson

>> Jeffrey Shane Segura and Blaze Nicole Leblanc

>> Jason Corbin Smith and Monisha Van Der Kamp

>> Miranda Anne Smith and Eric Michael Sywulski

>> Maria Alicia Stusak and John Daniel Middlebrook

>> Sean Drexter Fernandez Tadeo and Alyssa Keith Talania Sagucio

>> Chayse Deacon-Kapili Tagalog and Alexis Keala Ku‘umakanaalohau‘Imakamae Glisson

>> Kelly Kamila Katherine Tolentino and Timothy Jared Swain

>> Ricardo Holguin Velarde and Mayra Cuevas

>> Yanet Barrueta Villegas and Lemuel Hernandez Sosa

>> Elliott Andrew Wagner-Rosales and Maija Jacqueline Granfors

>> Victoria Avant Washington and Stephen John Madison

>> Melissa Helen Merrill Watts and Tracy Bruce Franz

>> Scarlet Fire Welling-Yiannakoulias and Jesse Allan Powell

>> Michael James Wells and Jasmine Kahealani Kepaa

>> Lesley Dawn Winfield and Jason Donald Moody

>> Charles Joseph Woods III and Nicole Grace Lynn Whiskeyjack

>> Arletta Lair Yahnke and David Michael Costanza

>> Kehaulani Precious Youn and Andrew Jooho Keam

>> Richie Fanqi Zeng and Joonhae Ahn

BIRTHS

Filed on Oahu, April 22-28

>> Lacey Mae Allen

>> Ezilliana Jhuzlynn Baluan Andan

>> Pranav Aneesh

>> Ellianna Grace Avogaro

>> Lakesen-Kobe Nemie Baldonado

>> Braxton Kilakila Baxter

>> Torin Kamakananuimakalalaniponoonaali‘i Shariff Brown

>> Barret Steven Burg

>> Stella Marie Callejas

>> Anaiah Gracelynn Kealaonao­nalani Chai

>> Tyler Satoshi Chan

>> Natalie Eileen Ciecko

>> Michael Alphonso Conner III

>> Jax Keliimakanani Crabbe

>> Knickson Laforga Dela Cruz

>> Anastasia Erina Dela Cruz Doles

>> Bella Rose Lazo Florendo

>> Kaeden Sonny Masaru Fukunaga

>> Elias Cade Hilweh

>> Velzy Luana Hitchcock

>> Max David Hoang

>> Leilani Quinn Huddleston

>> Anthony Samuel Jones IV

>> Andra Mathai Juarez

>> Gianna Haven Kaercher

>> Lanae Nunia Anuenuenaninaiwimalani Keama

>> Kannon Kainalu Kinney

>> Ka‘ehu Haruki Kuamo‘o

>> Iliani Tutuila Ka’uamoanilehua Lemamea-Oto

>> Jewel Kamaya Rosales Lugo

>> Jeremy Robert Manlimos

>> Ky’lee Mireya Marion

>> Theodore Clark Miller

>> Zaine-Micah Kamalu Kaleiokalanakila Montibon

>> Harper Emiko Navarrete

>> Nakoa Daniel Jody Neill-Mesiona

>> Ke‘alaka‘i Haru Pitoy

>> Jack Kaimana Rubin

>> Harleen Quinzel Iwalani Haruko Santos

>> Sage William Steinke

>> Faithanne Mitsuko Lai Tom

>> Amarachukwu Skylynn Ugenyi