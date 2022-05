Scoreboard – May 11, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more

Calendar

Today

SOFTBALL

HHSAA/DataHouse Division I Championships: Fifth-place semifinals at McKinley: Campbell vs. Kealakehe, 4 p.m.; TBD vs. Baldwin, 6 p.m. Consolation at Rainbow Wahine Softball Stadium: TBD vs. TBD, 2:30 p.m. Semifinals at Rainbow Wahine Softball Stadium: TBD vs. Maryknoll, 5 p.m.; ‘Iolani vs. Mililani, 7:30 p.m.

HHSAA/DataHouse Division II Championships: First round: Aiea vs. Honokaa, noon; Kaimuki vs. Kamehameha-Hawaii, 2:15 p.m.; Waimea vs. Nanakuli, 4:30 p.m.; Waialua vs. Lanai, 7 p.m. Games at Patsy T. Mink Field.

THURSDAY

SOFTBALL

HHSAA/DataHouse Division I Championships: Fifth place: TBD vs. TBD, 2:30 p.m. Third place: TBD vs. TBD, 4:30 p.m. Final: TBD vs. TBD, 7 p.m. Games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

HHSAA/DataHouse Division II Championships: Consolation semifinals: Aiea/Honokaa loser vs. Kaimuki/Kamehameha-Hawaii loser, 10 a.m. Quarterfinals: Aiea/Honokaa winner vs. Waipahu, noon; Waialua/Lanai winner vs. Pac-Five, 2:15 p.m.; Kaimuki/Kamehameha-Hawaii winner vs. Kapaa, 4:30 p.m.; Waimea/Nanakuli winner vs. Hawaii Prep, 7 p.m. Games at Patsy T. Mink Field.

GOLF

David S. Ishii Foundation/

HHSAA State Championships

Boys

Monday

At Ka’anapali Resort

Final Team Rankings

1. Maui Prep

2. Punahou

3. Hawaii Baptist

4. Moanalua

5. Kamehameha

6. Waiakeax

7. Campbell

8. Island School

9. Mililani

10. Hilo

11. Kalani

Final Individual Rankings

1. Joshua Hayashida, Hawaii Baptist 69-72—141

2. Dillon Jonke, Maui Prep 72-73—145

3. Tyler Loree, Seabury Hall 72-74—146

T4. Christopher Salem, Maui Prep 71-78—149

T4. Dane Watanabe 71-78—149

6. Tyler Tamayori 72-78—150

7. Bryce Toledo-Lue, Punahou 76-77—153

T8. Jordan Sato, ‘Iolani 77-77—154

T8. Jackson Ibarra, Mid-Pacific 75-79—154

T8. Ben Cafferio, Baldwin 75-79—154

T11. Marshall Kim, Punahou 76-79—155

T11. Ian Chapital, Lahainaluna 75-80—155

T13. Landon Long, Maui Prep 74-82—156

T13. Kevin Yamashita, Kealakehe 76-80—156

T13. Caleb Chumley, Maui Prep 75-81—156

T16. Caleb Makoff 76-81—157

T16. Nate Choi, Moanalua 78-79—157

T16. Ryder Ng, Waiakea 75-82—157

T19. Justin Todd, Punahou 81-77—158

T19. Dysen Park, Waiakea 77-81—158

21. Renner Chumley, Moanalua 75-85—160

T22. Dylan Sakasegawa, Moanalua 79-84—163

T22. James Fujita, Moanalua 79-84—163

T22. Xyrus Senining, Maryknoll 74-89—163

25. Luke Kahuhu, Kamehameha-Maui 81-83—164

26. Julian Samia, Waipahu 80-85—165

27. Spencer Summerhays, Island School 81-85—166

28. Robbie Kia, Mililani 80-86—166

29. Noah Camacho 78-89—167

T30. Zaedis Yoshizawa, kalani 87-82—169

T30. Crew Granum, Seabury Hall 83-86—169

T30. Liam White, Le Jardin 84-85—169

T30. Ty Gonzales, Hanalani 85-84—169

T34. Reyn Aoki, Mid-Pacific 89-81—170

T34. Kane Malancon Kalili, Kamehameha 81-89—170

T34. Jonathan Chung, Hawaii Baptist 83-87—170

T37. Jet Magnaside, Campbell 85-86—171

T37. Braydn Sato, Kamehameha 87-84—171

T37. Lucas Summerhays, Island School 86-85—171

T37. Magnus Corpuz, Radford 79-92—171

T37. Darrell Ramos Jr., Hilo 80-91—171

T42. Xander Broderson, Kealakehe 89-83—172

T42. Henry Anderson, Kauai 80-92—172

T44. Hunter Kitagawa, Maui 87-87—174

T44. Noah Otani, Waiakea 86-88—174

T46. Blaine Hipa, Campbell 91-84—175

T46. Candido Barbieto, Kailua 85-90—175

48. Jonah Magno, Kamehameha 86-90—176

T49. Yoyo Xia, Hawaii Baptist 92-85—177

T49. Tytan Matthews, Radford 88-89—177

T51. Jordan Nakamura, Punahou 90-88—178

T51. Jordin Martos, Kapolei 85-93—178

T53. Rhyder Remigio, Pearl City 83-97—180

T53. Leland Uyeda, Campbell 92-88—180

T55. Mathias Mafi, McKinley 89-92—181

T55. Micah Sakamotom, Maryknoll 90-91—181

57. Joa Navarro, Lahainaluna 91-91—182

T58. Derek Mukai, Mililani 95-88—183

T58. Kamren Atanes, Waianae 90-93—183

T58. Alex Tokunaga, Waiaphu 87-96—183

T61. Aaron Nakamura, Baldwin 89-95—184

T61. Avery Yoshino, Aiea 88-96—184

63. Ty Tsukuyama, Waimea 94-91—185

T64. Jackson Mayo, Mililani 90-96—186

T64. Zak Borton, Kalaheo 94-92—186

T66. Kameron Lee, Island School 90-97—187

T66. Jensen Chung, Moanalua 88-99—187

T68. Ayden Campos, Moanalua 104-86—190

T68. Cole Wolcott, Kalaheo 90-100—190

T70. Reyne Kaneshiro, Hilo 94-97—191

T70. Charles Murray, Castle 94-97—191

T72. Noah Bogush, Mililani 96-98—194

T72. Keano Carreira, Moanalua 95-99—194

T72. Daniel Arashiro Garcia, Seabury Hall 92-102—194

T75. Shase Kawelo, Campbell 95-100—195

T75. Coby Chang, Moanalua 95-100—195

77. Tobias Manmano, Pearl City 99-101—200

78. Christopher Jobe, Island School 107-94—201

T79. Aidan Puleo, Hilo 106-96—202

T79. RJ O’Dell-Lambeth, Hilo 99-103—202

T81. Parker Smith, Kalani 96-107—203

T81. Tyler Ishikawa, Mililani 103-100—203

83. Donovan Alos, Mililani 93-111—204

84. Adam Perry, Kamehameha-Kea’au 102-103—205

85. Michael Perry, Kamehameha-Kea’au 105-101—206

T86. Tristin LaFlamme, Kealakehe 105-104—209

T86. Garrett Hadley, Island School 104-105—209

T88. Bryson Nakata, Kalani 102-109—211

T88. Mike Lopez, Waiakea 104-107—211

T90. Logan Smith, Kalani 99-114—213

T90. Lucas Yamanaka, Waiakea 99-114—213

92. Luke Kellikuli, Kamehameha-Kea’au 137-102—239

WD. Anson Cabello, Kamehameha-Maui 73-WD—73

WD. Kade Kikuchi, Kamehameha 83-WD—83

DQ. Reyn Yokoi, Kalaheo 89-DQ—89

DQ. Phoenix Nguyen-Eden, Punahou DQ-98—98

LPGA Tour Statistics

Through May 9

Scoring

1. Minjee Lee, 69.167. 2. Hyo Joo Kim, 69.3. 3. Nanna Koerstz Madsen, 69.483. 4. Jin Young Ko, 69.5. 5. Lexi Thompson, 69.579. 6. Xiyu Lin, 69.581. 7. Celine Boutier, 69.6. 8. Danielle Kang, 69.667. 9. Brooke M. Henderson, 69.714. 10. Atthaya Thitikul, 69.771.

Driving Distance

1. Emily Kristine Pedersen, 282.269. 2. Nanna Koerstz Madsen, 278.621. 3. Lexi Thompson, 277.526. 4. Bianca Pagdanganan, 277.133. 5. Maude-Aimee Leblanc, 275.568. 6. Pauline Roussin-Bouchard, 275.174. 7. Yuka Saso, 275. 8. Madelene Sagstrom, 274.7. 9. A Lin Kim, 274.086. 10. Carlota Ciganda, 273.8.

Rounds Under Par

1. Lexi Thompson, .79%. 2. Madelene Sagstrom, .77%. 3 (tie), Hyo Joo Kim and Minjee Lee, .75%. 5 (tie), Celine Boutier and Patty Tavatanakit, .74%. 7. Danielle Kang, .73%. 8 (tie), Brooke M. Henderson and Inbee Park, .71%. 10. Andrea Lee, .70%.

DataHouse/HHSAA

Softball Championships

Quarterfinals

‘Iolani 4, Campbell 3, 8 inn.

WP—Ailana Agbayani. LP—Taryn Irimata.

Leading Hitters: CAM—Paige Nakashima 2-4, 1 run, 1 RBI. IOL—Ailana Agbayani 2-4, 1 run, 2 RBIs; Kaylee Matsuda 3-4, 1 run; All Capello 1-3m 1 RBI.

Mililani 25, Kealakehe 0, 5 inn.

WP—Ashley Ogata. LP—Caitlyn Nakamura.

Leading Hitters: MIL—Jackie Kirkpatrick 2-2, 1 run, 3 RBIs; Ashley Ogata 3-4, 2 RBIs; Erika Wannomae 2-2, 3 runs, 2 RBIs; MacKenzie Kila 2-3, 2 runs, 2 RBIs; Makayla Pagampao 2-2, 2 runs, 2 RBIs; Suuni Kahanu 2-4, 2 runs, 1 RBI; Kolbi Kochi 1-2, 1 run, 2 RBIs.

Maryknoll 13, Baldwin 2

WP—Ua Noakoa-Chung. LP—Lauren Otsubo.

Leading Hitters: MS—Nellian McEnroe-Marinas 3-4, 2 runs, 3 RBIs; Carys Murakami 3-5, 3 runs, 1 RBI; Jannalyn Sniffen 2-4, 1 run; Haylee Cathcart 1-3, 2 runs, 2 RBIs; Ua Nakoa-Chung 1-5, 2 RBIs. BAL—Makanani Sonognini 2-3, 1 run, 1 RBI; Bailey Nagasako 1-2, 1 run, 1 RBI.

Consolation Semfinals

Maui 5, Kalani 4

Leilehua 17, HIlo 1, 5 inn.