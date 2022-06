PADDLING ‘Na Ohana O Na Hui Wa’a Kalihi Kai Regatta At Keehi Lagoon Saturday Mixed Men and Women 60 1. Waikiki Yacht Club 4:36.24 (Joan Bennet, Shari Clark, Brian Goldstein, Mark Hines, Shari Nakaoka, Tai Okamura Jr.); 2. Kalihi Kai 4:45.24; 3. Kai Poha 4:47.29; 4. Windward Kai 4:52.19; 5. Na Keiki O Ka Mo’i 4:53.98 Women 65 1. Na Keiki O Ka Mo’i 5:02.38 (Mapu Auwae, Sis Cornelison, Terrie Kaleohano, Peppy Martin, Mary Lynn Shields, Sarah Jane Watson); 2. Manu O Ke Kai 5:05.97 Men 65 1. Na Keiki O Ka Mo’i 4:17.98 (Manny DeSoto, Ronald DeSoto, Andrew Gilman, Tim Mauchly, Richard Nunes, Eric Soo); 2. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:18.36 Women 60 1. Waikiki Yacht Club 5:06.82 (Luana Baker, Joan Bennet, Annie Ching, Ruth Giffard, Shari Nakaoka, Gail Slike); 2. Manu O Ke Kai 5:24.85; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 5:49.32 Men 60 1. Na Keiki O Ka Mo’i 4:10.45 (Al Cambra, Nolan Keaulii, Tim Mauchly, Joe Momoa, Paul Mueller, Eric Soo); 2. Waikiki Yacht Club 4:12.07; 3. Ka Mamalahoe Canoe Club 4:18.32; 4. Kamehameha 4:18.56; 5. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:27.06 Women 70 1. Kai Poha 5:10.26 (Mary Hanson, Mugs Lee, Lauren McBride, Pua Ruane, Nani Uehara, Debbie Zoller); 2. Manu O Ke Kai 5:10.50; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 5:32.45 Men 70 1. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:30.71 (John Cardenas, Dickie Chow, Colin Galang, Jack Laufer, Shaka Madali, Vernon Ramos); 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:35.11; 3. Lokahi 4:44.31; 4. Ka Mamalahoe Canoe Club 5:08.26 Girls 12 1. Na Keiki O Ka Mo’i 2:48.10 (Dhevyn Kaauwai, Keira Kekoanui, nalani keliikoa, Sana Magno, Xailey Robinson, Tamara Sunia); 2. Lokahi 2:54.80; 3. Kalihi Kai 3:01.78; 4. Manu O Ke Kai 3:05.94; 5. Kaneohe 3:06.93 Boys 12 1. Na Keiki O Ka Mo’i 2:33.22 (Diesel Kapahu, Layzen Maae, Lau Puulei-Sene, Chanceton Rabellizsa, Rexton Robinson, Kaulana Soo); 2. Manu O Ke Kai 2:48.56; 3. Lahui O Koolauloa 2:55.33; 4. Lokahi 3:09.55; 5. Kaneohe 3:19.92 Girls 13 1. Na Keiki O Ka Mo’i 2:46.55; 2. Manu O Ke Kai 2:50.25; 3. Kaneohe 2:50.43; 4. Lahui O Koolauloa 3:03.79; 5. ’Alapa Hoe Canoe Club 3:07.94 Boys 13 1. Manu O Ke Kai 2:29.27; 2. Na Keiki O Ka Mo’i 2:32.28; 3. ’Alapa Hoe Canoe Club 2:48.48; 4. Pukana O Ke Kai 3:09.85 Girls 14 1. Na Keiki O Ka Mo’i 2:30.22; 2. Lokahi 2:33.83; 3. Lahui O Koolauloa 2:34.55; 4. Manu O Ke Kai 2:35.79 Boys 14 1. Manu O Ke Kai 2:05.69 (Kyan Ching, Nyah Cuellar, Nico Esguerra, Kea Lerner, Kyle Tkatch, Noah Wohler); 2. Na Keiki O Ka Mo’i 2:07.04; 3. Kaneohe 2:08.06; 4. Kumulokahi-Elks 2:16.06; 5. Kamaha’o Canoe Club 2:16.23 Mixed Boys and Girls 12 1. Na Keiki O Ka Mo’i 2:57.27 (Promises Gomes, Alicia Lesa, Zyience Pavao, Domirie Pelen-Lopez, Izen Rabellizsa, Kailoa Souza, Jr.); 2. Manu O Ke Kai 3:00.88; 3. Haleiwa Outrigger 3:09.82; 4. Pukana O Ke Kai 3:15.68; 5. Lokahi 3:39.97 Mixed Novice B 1. Na Keiki O Ka Mo’i 2:05.99 (Racquel Araki, Malu Pililaau, Megumi Reppart, Nathaniel Souza, Sean Souza, Ty Souza); 2. Haleiwa Outrigger 2:06.84; 3. Waikiki Beach Boys 2:13.15; 4. Waikiki Yacht Club 2:22.92; 5. Team Olelo 2:24.73 Women Novice B 1. Na Keiki O Ka Mo’i 2:27.23 (Che Akaka, Racquel Araki, Aurora Crum, Lei Limary, Luvonne Sharr, Gina Villa); 2. Waikiki Yacht Club 2:33.27; 3. Manu O Ke Kai 2:38.91; 4. Kamaha’o Canoe Club 2:43.17; 5. Ka Mamalahoe Canoe Club 2:48.17 Men Novice B 1. Manu O Ke Kai 4:08.77 (Ken Capes, James Flynn, Noah Grodzin, Pomai Hoapili, Roel Meneses, Asher Robinson); 2. Waikiki Beach Boys 4:30.32 Girls 15 1. Na Keiki O Ka Mo’i 5:20.99 (Nawai Afong, Adrian Akau, Torre Campos, Ana Cueto, Lola Raspotnik, Kyara Young); 2. ’Alapa Hoe Canoe Club 5:40.63; 3. Lahui O Koolauloa 5:42.61; 4. Kumulokahi-Elks 5:50.86; 5. Kaneohe 5:51.13 Boys 15 1. Manu O Ke Kai 4:22.43 (Kyan Ching, Van Gormley, Talan Kochi, Kea Lerner, Reese Meneses, Rayce Pactol); 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:26.88; 3. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:31.72; 4. Kumulokahi-Elks 4:37.44; 5. Waikiki Yacht Club 4:48.21 Girls 16 1. Na Keiki O Ka Mo’i 5:07.93 (Kiana Eli, Daisey Kaauwai, Summer Lindsey-Villarreal, Faith Manlapit, Tes Mauai, Tawny Pakele); 2. Kamehameha 5:26.73; 3. Manu O Ke Kai 5:51.82 Boys 16 1. Manu O Ke Kai 4:17.68 (Tai Driscoll, Reese Meneses, Alika Reace Namoca, Rayce Pactol, Zane Thomason, Luke Zaborski); 2. Waikiki Yacht Club 4:17.90; 3. Lokahi 4:24.06; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 4:44.43 Girls 18 1. Kamehameha 5:05.48 (Hailey Arita, Kira Chin, Kailey Kiyuna, Lily Merritt, Mahina Monsarrat-Ohelo, Celina Taramasco); 2. Lokahi 5:23.78; 3. Manu O Ke Kai 5:40.54; 4. Pukana O Ke Kai 5:48.25 Boys 18 1. Lokahi 4:01.52 (Tyler Converse, Kala Melim, Bryceson Pang, Freddie Pang, Jon Tam, Cade Tanaka); 2. Manu O Ke Kai 4:08.16; 3. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:19.03; 4. Pukana O Ke Kai 4:19.93 Mixed Boys and Girls 18 1. ’Alapa Hoe Canoe Club 5:17.66 (Jenesis Biven, Mia Cordero Perucho, Hope Kahoaka, Ranson Marquez, Jonah Rodrigues, Sano Tanna); 1. Lokahi 4:35.90; 2. Manu O Ke Kai 4:54.92; 3. Na Keiki O Ka Mo’i; 4. Waikiki Yacht Club 4:58.26; 5. Kumulokahi-Elks 5:04.05 Women 55 1. Waikiki Yacht Club 5:12.31 (Joy Arizumi, Heather Girdley, Lori Hagenauer, Cintia Holz, Marj Miramontes, Anne Shigeta Koch); 2. Ka Mamalahoe Canoe Club 5:21.13; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 5:53.69 Men 55 1. Na Keiki O Ka Mo’i 4:34.22 (Paul Aio, Dan Kaaekuahiwi, Spam Laupola, Darrell Manlapit, Glin Nelson, Roy Silva); 2. Kai Poha 5:29.67 Women 50 1. Na Keiki O Ka Mo’i 4:56.57 (Gail Beckley, Kehau Bellefeuille, Tracie Carreiro, Lisa Kaaekuahiwi, Ipo Kaeo, Al Momoa); 2. Kumulokahi-Elks 5:17.33 Mixed Men and Wmn 55 1. Na Keiki O Ka Mo’i 4:37.38 (Gail Beckley, Al Cambra, Lisa Kaaekuahiwi, Al Momoa, Paul Mueller, Glin Nelson); 2. Kamehameha 4:41.41; 3. Kumulokahi-Elks 4:49.35; 4. Team Olelo 5:01.54; 5. Ka Mamalahoe Canoe Club 5:01.88 Men 50 1. Manu O Ke Kai 4:05.02 (Ama Amantiad, Sam Fisher 3rd, Roel Meneses, Doug Osborn, Moku Sanborn, Tim Vierra); 2. Na Keiki O Ka Mo’i 4:10.80; 3. Kamehameha 4:14.99; 4. I Mua 4:22.57; 5. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:22.81 Women Novice A 1. Lokahi 4:33.99 (Camilla Collings, Hannah Daep, Togtokh Ganzorig, Amanda Herbert, Kanae Hirai, Jessie Olinda); 2. Kaneohe 4:47.00; 3. Kai Poha 5:06.98; 4. Waikiki Beach Boys 5:20.21 Men Novice A 1. Na Keiki O Ka Mo’i 4:16.40 (Kai Garner, Blaise Gonzales, Bronson Gonzales, Koa Oishi, Keola Rosario, Reuelu Sui); 2. Kumulokahi-Elks 4:23.36; 3. Kaneohe 4:34.57 Women Freshmen 1. Haleiwa Outrigger 9:28.87 (Makana Clarke, Gina LeTourneur, Folly Murdock, Mahina Rapu Caicedo, Jill Ann Steinke, Tani Waye); 2. Manu O Ke Kai 9:31.53; 3. Kaneohe 10:26.43; 4. Windward Kai 10:32.75; 5. Team Olelo 11:11.11 Men Freshmen 1. Waikiki Beach Boys 8:38.88 (Carl Bayaca, Steve Gerwig, Eric Lentz, Charles Meyer, Lale Turcan, Nikolai Turetsky); 2. Lokahi 8:50.22; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 10:26.89 Women Sophomore 1. Manu O Ke Kai 9:57.54 (Erica Adamczyk, Tierney Apuakehau, Molly O Keefe, Jacquelyn Reed, Michele Sales, Bree Thuston); 2. Lokahi 10:15.14; 3. Haleiwa Outrigger 10:19.48; 4. Na Keiki O Ka Mo’i 10:42.98; 5. Windward Kai 10:52.41 Men Sophomore 1. Manu O Ke Kai 7:57.04 (Ama Amantiad, Ha’aheo Foster-Blomfield, Tavita Maea, Doug Osborn, Tim Vierra, Glenn Williams); 2. Waikiki Beach Boys 8:23.06; 3. I Mua 8:40.69; 4. ’Alapa Hoe Canoe Club 8:48.02; 5. Lokahi 8:48.29 Women Senior 1. Manu O Ke Kai 14:24.87 (Megan Abubo, Erica Adamczyk, Jen Ignacio, Jenna Kiejko, Lili Taliulu, Bree Thuston); 2. Na Keiki O Ka Mo’i; 3. I Mua 15:42.51; 4. ’Alapa Hoe Canoe Club 17:08.49 Men Senior 1. Waikiki Beach Boys 12:31.66 (Dave Bandy, Steve Gerwig, Eric Ichinose, Peter Mainz, Charles Meyer, Lale Turcan); 2. Lokahi 13:08.69; 3. I Mua 13:49.74 Women 40 1. Manu O Ke Kai 4:25.64 (Varina Amantiad, Catharine Griffin, Michele Sales, Barbara Souki, Lili Taliulu, Carla Vierra); 2. Haleiwa Outrigger 4:30.47; 3. Na Keiki O Ka Mo’i 4:36.05; 4. Lokahi 4:38.07; 5. Kai Poha 5:03.85 Men 40 1. Manu O Ke Kai 4:01.91 (Steve Canon, Sam Fisher 3rd, David Fuga, Moku Sanborn, Kevin Vallente, Kevin Wilson); 2. Waikiki Beach Boys 4:11.25; 3. Team Olelo 4:11.88; 4. Kumulokahi-Elks 4:18.91; 5. Lokahi 4:24.47 Women Open Four 1. Manu O Ke Kai 5:03.03 (Tierney Apuakehau, Catharine Griffin, Molly O Keefe, Jacquelyn Reed); 2. I Mua 5:13.02; 3. Kaneohe 5:18.97; 4. ’Alapa Hoe Canoe Club 5:26.33; 5. Lokahi 5:27.37 Men Open Four 1. Manu O Ke Kai 4:01.07 (Ha’aheo Foster-Blomfield, David Fuga, Tavita Maea, Glenn Williams); 2. I Mua 4:10.64; 3. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:19.64; 4. Kaneohe 4:20.97; 5. Haleiwa Outrigger 4:21.15 Mixed Men and Wmn 40 1. Na Keiki O Ka Mo’i 4:22.79 (Jason Bellefeuille, Shine Fano, Mana Kamakele, April Polite, Myrnz Resep, Keola Rosario); 2. Manu O Ke Kai 4:23.62; 3. Haleiwa Outrigger 4:25.86; 4. Waikiki Yacht Club 4:41.49; 5. Team Olelo 4:44.20 Mixed Men and Women 1. ’Alapa Hoe Canoe Club 4:07.35 (Olana Chow, Ashley Lincoln, Leolani Marquez, Ryan Sanford, Tyler Sanford, Lanaki Sanford Kalauli); 2. Kaneohe 4:10.27; 3. Lokahi 4:10.90; 4. I Mua 4:24.69; 5. Lahui O Koolauloa 4:28.93

