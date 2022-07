Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, June 24-30

>> Nicole Renee Andrews and Bradford James Drake

>> Ryan Joseph Aragon and Tiffany Leimoni Barbour

>> Faith Whitney Ashworth and Jacob Lane Strathearn

>> Shannon Kelly Barr and Colby Joseph Pulsifer

>> Jasmine Marie Bilyeu and Jesse Ray Eugene Nicholson

>> Jennifer Denise Blackwell and Dejonaira Jasmine Jones

>> Alan John Bown and Joann Sahot Loyola

>> Norbert Jurgen Bujak and Noelle Marie Santana

>> Donald Anthony Clay and Desiree Leialoha Mei-Lin Cabus

>> Michelle Marie Clement and Bronson Samson Giraldo

>> Jacob Timothy Corbett and Olivia Kate McLeish

>> Darrell Gene Dalton Jr. and Tamara Jeanne Gilmore

>> Kegan Jameson Randall Davis and Jocelyne Marie Potter

>> Glezelle Jayne Diaz De Leon and Von Andrew Moran Belarmino

>> Derek Bell Distenfield and Olesya Gromenko

>> James Christopher Dolbeare Jr. and Jennifer Midori Vance

>> Dusty Gayle Sayre Edwards and Chauncey Allan Stern

>> Deanna Elizabeth Giello and Gregory Raymond Muller Jr.

>> Kenneth Edward Guspyt and Courtney Lynn Spillman

>> Lydia Jade Von Haff and Derek Justice Kaanoiakealoha Saffery

>> Jeremy Brooklyn Hollis and Michelle Kaunahi Keali‘ianaole deRego

>> Taylor Lynne Horninger and Chase Thomas Hanahan

>> Bradley Richard Jackson and Khanhngan Vo Nguyen

>> Jonathan Michael Jamison and Savanna Nicole Lane

>> Natascha Jiszda and Bernhard Neustifter

>> Joy Treasa Jones and Brandon James Aby

>> April Jenean Kennedy and Michael Albert Stephens

>> Lev Kotliar and Katherine Espinoza

>> Christina Elizabeth Langston and Abigail Christine Daniel

>> Julia Aline Lewis and Brian James Kawika Cruz

>> David Michael Logsdon II and Candace Michelle Dooling

>> Marivonne Ta’atiaifogaena Tuiteleleleapaga Mauga and Siamani Tui Jr.

>> Brandon Lee McIntyre and Brittany Elizabeth Garner

>> Linda Marie Venus Medina and Nathaniel Brent Donnell

>> Mary Manitas Navasca and Itagia Fa’atuai Botelho-Cho Jr.

>> Brian James Nichols and Marielle Kehaulani Hansen

>> Kade William Nierman and India Kristina Mabbutt

>> Cheyne Shigeto No­mura and Anna Marie Pascua Marcos

>> Sarah Michelle Olenick and Troy Daniel Orsoco

>> Jayme Leigh Patton and Billy Gene Poe III

>> Scott David Quinn and Rebecca Marie Mattas

>> Sara Michelle Riggle and Paulo F. Futi

>> William David Royal and April Lynn Franklin

>> Lindsey Dawn Scarborough and Colton Kenneth Gates

>> Henry William Kukuilamalama Silva and Amanda Kaye-Lani Ordona Peralta

>> Danny Deferno Simpson Sr. and Christie Janise Hollinger

>> Jacob Landon Smith and Ludmila Medford

>> Beau Dean Turner and Jade Louise Worthington

>> Shelby Lynn Veros and Alex Daniel Baker

>> ‘Ailana Malia Warren and Paul Richard Bwy

>> Sarah Alohilani Weisskopf and Daniel Marquis Johnson

>> Peter Francis White and Alexandra Grace Mackenzie

>> De’Andre La’Vonte Williams and Anna Michelle Jeanne Drake

>> Erica DeAnn Williams and Jessica Leigh Winet

BIRTHS

Filed on Oahu, June 24-30

>> Brixtyn Kalawai‘akoa Masaru Bayaoa-Bagio

>> Roman Lee Davis

>> Alaka‘i Mikaele Nakoa Keona Delos Santos Ho‘Opai

>> Braxtyn Ioane Failauga

>> Everlee-Rose Ku‘upuamakamaeonalani Goldstein

>> Joseph Shomatsu Hemenway

>> Phoebe Kamaya Honda

>> Chancestyn Jeremy Kaliko Kaisa-Maganis

>> Kaaina Lehua Lynn Kalili

>> Nixon Derrick Kalani Kaopuiki

>> Naali‘i O Ke Maluhia Po‘omaika‘i Kaupiko

>> Nela Hanna Koller

>> Jackson Mark Krase

>> Journey Kai Mateak

>> Thea Maria Laukie Mekuli

>> Victor Keikiali‘i O Kailani Moala Jr.

>> Dayton Susumu Nicely

>> Maila Miyako Nanea Puopolo

>> Charlie Rae Schedler

>> Kaizen-Dean Tainoa Silva-Kukahiko

>> Camille Naomi Stewart

>> Jaxson Makahiapo Teddy Haruo Tabios

>> Vincent-James Paliku Torres-Nolta

>> Valen James Kekaipale Maduli Valencia

>> Clarence Madison Wagner III

>> Capri Monet Williams

>> Hazel-Marie Kealaonaona Youart