Scoreboard – Sept. 4, 2022

CALENDAR

TODAY

SOCCER

College men: Cal Poly Humboldt vs. Hawaii-Hilo, 11 a.m. at Vulcan Soccer Field.

VOLLEYBALL

College women: Outrigger Volleyball Challenge, West Virginia vs. Texas State, 2:45 p.m.; UCLA vs. Hawaii, 5 p.m. Matches at Simplifi Arena at Stan Sheriff Center.

MONDAY

SWIMMING

Waikiki Roughwater Swim, 8:30 a.m. from Kaimana Beach Hotel at Sans Souci Beach to Hilton Hawaiian Village.

PADDLING

Queen Liliuokalani

Long Distance Canoe Race

Saturday

At Kailua-Kona, Hawaii

Men

Name Division Time

Team Wailea Iron NK Open 1:51:46

Team Oceania Unlimited 1:52:05

Paddlers Of Laka Jr Nine 1:52:28

Lanikai CC Iron NK Open 1:54:17

Talifit Bora-Bora Unlimited 1:54:42

Healani CC Unlimited 1:55:12

Lanikai CC Open Unlimited 1:55:48

Team Oceania Iron NK Open 1:56:29

Hulakai Unlim.50+ 1:56:29

Tui Tonga Iron NK Open 1:57:29

PUNA CC Unlim.40+ 1:58:00

Hui Nalu Rabbit Kekai Unlim.40+ 1:58:59

Kai Opua CC Jr Nine 1:59:23

Manu O Ke Kai Iron NK Open 1:59:43

Team Makuahine Unlim.40+ 2:00:21

Hui Nalu Leokeokeo Iron NK Open 2:02:07

Kai Opua CC Unlimited 2:02:43

Lanikai CC Nine 50+ 2:03:42

PUNA CC Unlimited 2:03:44

Kai Opua CC Unlim.50+ 2:03:53

Hui Nalu Makaiwa Unlimited 2:03:58

Hui Nalu Merahi Unlim.40+ 2:04:41

Kealaikahiki-Kailua CC Iron NK Open 2:04:54

Kai Opua CC Iron Koa OP 2:05:06

Hawaiian CC Unlim.60+ 2:05:07

Paddlers of Laka Nine Open 2:05:24

Tui Tonga Iron NK Open 2:05:26

PUNA CC Unlim.50+ 2:05:41

Keoua Honaunau CC Iron Koa OP 2:05:56

Hawaiian CC Iron NK Open 2:06:28

PUNA CC Iron NK Open 2:06:34

Healani CC Iron NK Open 2:06:57

Kailua CC 60 Nine 60+ 2:07:00

Namolokama Unlimited 2:07:35

Paddlers of Waka Iron NK Jr 2:07:58

Ala Wai Hammahz Unlimited 2:08:03

Lahaina CC Iron NK Open 2:08:30

Lanikai Jr Boys Iron NK Jr 2:09:18

Healani CC Iron NK Open 2:09:35

Kihei CC Unlim.40+ 2:09:54

Kai ‘Ehitu Nine Open 2:10:03

Eastside Boys Iron NK Open 2:10:06

Hoemana Iron Koa OP 2:10:16

Kai Opua CC Unlim.60+ 2:10:17

Kamehameha CC Nine Open 2:10:34

Keaukaha Classics Nine 40+ 2:10:46

Kailua CC Iron NK Open 2:10:53

Kawaihae CC Men 40 Nine 40+ 2:11:22

Lokahi CC Jr Nine 2:12:31

PRCC 50 men Iron NK 50-54 2:13:14

Women

Name Division Time

Kai ‘Ehitu Unlimited 2:17:28

PUNA CC Unlimited 2:18:10

Kai Opua CC Unlimited 2:18:33

OCC Iron NK Open 2:21:09

Lanikai White Unlimited 2:22:03

Healani CC Unlim.40+ 2:22:49

The Ala Wai Moon Jellies Unlimited 2:24:14

Manu O Ke Kai Iron NK Open 2:26:16

Lanikai Green Iron NK Open 2:26:41

Kilohana CC Nine Open 2:27:25

PUNA CC Unlim.40+ 2:27:48

Dana-Hano-Kila-Nalu Unlim.40+ 2:29:33

Kai ‘Ehitu Iron NK Open 2:30:01

OCC Iron NK Open 2:30:07

Kailua Forever 51s Nine 50+ 2:31:33

Kawaihae CC Iron NK Open 2:32:22

Keauhou CC Iron NK Open 2:33:06

PUNA CC Unlim.50+ 2:33:50

Hawaiian 1 Iron NK Open 2:35:51

Keaukaha CC Nine Open 2:35:55